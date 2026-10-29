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Σε μια περίοδο που οι μεγαλύτεροι οίκοι πολυτελείας αναζητούν τρόπους να ανακτήσουν τη δυναμική τους, η Chanel καταγράφει άνοδο στις πωλήσεις της μόδας, με τον Ματιέ Μπλαζί να βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας δημιουργικής της κατεύθυνσης.

Ο 42χρονος Μπλαζί διαδέχθηκε τη Βιρζινί Βιάρ, η οποία είχε αναλάβει τη δημιουργική διεύθυνση μετά τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ. Η πρώτη του επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, το φθινόπωρο του 2025, συγκέντρωσε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Η άφιξή του συνέπεσε με μια περίοδο συνεχών αλλαγών στον χώρο της πολυτέλειας. Μόνο το 2025, τουλάχιστον 19 οίκοι παρουσίασαν ή ανακοίνωσαν νέους δημιουργικούς διευθυντές, ενώ αρκετές από αυτές τις συνεργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση της Chanel, πάντως, τα πρώτα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες της διοίκησης.

Οι αριθμοί πίσω από τη νέα εποχή της Chanel

Ο γαλλικός οίκος, που παραμένει ιδιωτική εταιρεία υπό τον πλήρη έλεγχο των αδελφών Αλέν και Ζεράρ Βερτχάιμερ, κατέγραψε έσοδα που πλησίασαν τα 20 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 5% κατά τον πρώτο χρόνο της παρουσίας του Μπλαζί, ενώ οι πωλήσεις του τομέα μόδας ενισχύθηκαν κατά 16% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο συγκεκριμένος τομέας αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Σημαντική ήταν και η συμβολή της αμερικανικής αγοράς, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 25%.

Η ανάπτυξη αυτή καταγράφεται παρά το γεγονός ότι η Chanel εξακολουθεί να μην πουλά ρούχα και δερμάτινα είδη μέσω διαδικτύου. Οι συγκεκριμένες αγορές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα περίπου 300 καταστήματα μόδας του οίκου παγκοσμίως, με εννέα ακόμη να προγραμματίζεται να ανοίξουν μέσα στη χρονιά. Η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ευρύτερα ο κλάδος της πολυτέλειας. Τον Ιούλιο, η LVMH ανακοίνωσε μείωση εσόδων για πέμπτη συνεχόμενη περίοδο εξαμήνου, αν και στο πιο πρόσφατο τρίμηνο επέστρεψε σε ανάπτυξη 3%.

«Ήμασταν απόλυτα πεπεισμένοι για τον Ματιέ, αλλά η επιτυχία ήρθε γρηγορότερα από ό,τι προβλέπαμε», παραδέχεται ο Μπρουνό Παβλόφσκι, επί χρόνια επικεφαλής των δραστηριοτήτων μόδας της Chanel. Η διοίκηση περίμενε ότι ο νέος σχεδιαστής θα χρειαζόταν δύο έως τρία χρόνια για να εδραιώσει τη δουλειά του.

Από την Bottega Veneta στην κορυφή της Chanel

Η πορεία του Μπλαζί δεν ξεκίνησε από την πρώτη γραμμή της δημοσιότητας. Για περισσότερα από 20 χρόνια εργάστηκε δίπλα σε σημαντικούς δημιουργούς της μόδας, μεταξύ των οποίων οι Ραφ Σίμονς, Φίμπι Φάιλο και Νικολά Γκεσκιέρ, αποκτώντας φήμη για τις τεχνικές του γνώσεις και την προσοχή του στη λεπτομέρεια. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε τον Νοέμβριο του 2021, όταν ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση της Bottega Veneta μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Ντάνιελ Λι.

Μέχρι τότε, ο Μπλαζί εργαζόταν ως αναπληρωτής του, χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό. Στη Bottega Veneta παρουσίασε μόλις έξι συλλογές, αρκετές όμως για να καθιερώσει τη δική του δημιουργική ταυτότητα και να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Chanel. Η μετάβασή του στον γαλλικό οίκο συνοδεύτηκε από πολύ μεγαλύτερες ευθύνες. Πλέον επιβλέπει όχι μόνο τις συλλογές έτοιμων ενδυμάτων, αξεσουάρ και υψηλής ραπτικής, αλλά συνεργάζεται και με τα 70 εξειδικευμένα εργαστήρια και οίκους χειροτεχνίας που συνδέονται με τη Chanel. Πρόκειται για εργαστήρια με μακρά παράδοση σε τεχνικές όπως το κέντημα, η κατασκευή κουμπιών, η επεξεργασία φτερών και οι πτυχώσεις υφασμάτων.

Με έμφαση στη λεπτομέρεια

Ο Μπλαζί είναι γνωστός για την επιμονή του στη λεπτομέρεια. Επιμελείται προσωπικά κάθε εμφάνιση στις επιδείξεις του και παρακολουθεί στενά τη διαδικασία μέχρι την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, όμως, δηλώνει ότι εκτιμά τις μικρές ατέλειες που κάνουν μια επίδειξη πιο ανθρώπινη.

«Όταν ένα μοντέλο χάνει το παπούτσι του, μου θυμίζει τη Σταχτοπούτα», αναφέρει, εξηγώντας ότι του αρέσει όταν κάτι απρόβλεπτο δίνει ανθρώπινο χαρακτήρα σε ένα κατά τα άλλα προσεκτικά οργανωμένο σόου. Η φιλοσοφία του επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο διοικεί τις ομάδες του. Έχοντας περάσει από διαφορετικές βαθμίδες της βιομηχανίας, από ασκούμενος μέχρι επικεφαλής δημιουργικού, γνωρίζει τις απαιτήσεις κάθε θέσης.

«Έχω περάσει από κάθε θέση στη μόδα», αναφέρει, εξηγώντας ότι αυτή η εμπειρία τον βοήθησε να καταλάβει τόσο τι κάνει μια ομάδα αποτελεσματική όσο και ποιες δυσκολίες θέλει να αποφεύγουν οι συνεργάτες του. Στις συζητήσεις για νέες ιδέες προτιμά να ακούει πρώτα τους σχεδιαστές του, ώστε να μην επηρεάζονται από τη δική του άποψη. Ακόμη και προτάσεις που απορρίπτονται μπορεί να τις κρατήσει στο μυαλό του για μελλοντικές συλλογές.Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία του με τους έμπειρους τεχνίτες της Chanel. Όπως εξηγεί, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι γνωρίζει καλύτερα την τέχνη του κεντήματος από μια εργαζόμενη που έχει περάσει 40 χρόνια στο ιστορικό εργαστήριο Lesage. Μπορεί, όμως, να συνδυάσει τη δική του οπτική με την εμπειρία της, ώστε να προκύψει κάτι διαφορετικό. Η δύσκολη κληρονομιά του Καρλ Λάγκερφελντ. Η νέα ηγεσία της Chanel ήρθε αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση, να χαράξει μια νέα πορεία για τον οίκο, ο οποίος παραμένει βαθιά επηρεασμένος από την κληρονομιά του Καρλ Λάγκερφελντ».

Ο θρυλικός σχεδιαστής είχε μετατρέψει τη Chanel σε παγκόσμιο όνομα της πολυτέλειας, καθιερώνοντας αισθητικά στοιχεία που παρέμειναν αναγνωρίσιμα για δεκαετίες. Μετά τον θάνατό του, τη δημιουργική διεύθυνση ανέλαβε η επί χρόνια συνεργάτιδά του Βιρζινί Βιάρ, η οποία παρέμεινε στη θέση για πέντε χρόνια. Η άφιξη του Μπλαζί αντιμετωπίστηκε ως μια νέα αρχή για τον οίκο, με τον σχεδιαστή να επιδιώκει να συνδυάσει την ιστορική ταυτότητα της Chanel με τη δική του προσέγγιση. Ο ίδιος περιγράφει την προετοιμασία της πρώτης του συλλογής ως την πιο έντονη περίοδο της ζωής του. «Δεν ξέρω αν θα νιώσω ποτέ ξανά τέτοια πίεση», παραδέχεται.

Παρά το θερμό χειροκρότημα που δέχθηκε στην πρώτη του επίδειξη, η πραγματική ανακούφιση ήρθε έξι μήνες αργότερα, όταν τα σχέδιά του έφτασαν στα καταστήματα. Εκείνο το βράδυ, αφού περίμενε με αγωνία τις πρώτες αντιδράσεις, ενημερώθηκε από την εμπορική ομάδα ότι τα καταστήματα ήταν γεμάτα. Το ενδιαφέρον δεν προερχόταν μόνο από τους παραδοσιακούς πελάτες της Chanel, αλλά και από νεότερους αγοραστές και ανθρώπους που επισκέπτονταν για πρώτη φορά τον οίκο. Η αντίδρασή του ήταν λιτή: «Δόξα τω Θεώ».

Η επιτυχία, πάντως, έχει αυξήσει και τις απαιτήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας. «Έχουμε γίνει σχεδόν πιο απαιτητικοί με τους εαυτούς μας, επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική», αναφέρει ο Παβλόφσκι. Για τον ίδιο τον Μπλαζί, πάντως, η δημιουργική κατεύθυνση παραμένει συνδεδεμένη με μια απλή ιδέα, ότι η μόδα μπορεί να αντιμετωπίζει σοβαρά τη δουλειά της χωρίς να χάνει τη χαρά της. «Μπορείς να προσφέρεις χαρά και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζεις πολύ σοβαρά αυτό που θέλεις να πεις», εξηγεί.