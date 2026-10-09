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Στη μαζική παραγωγή τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων στην Ελλάδα, με στόχο να μπορεί να κατασκευάζει έως και έναν δορυφόρο την ημέρα, σχεδιάζει να περάσει η Open Cosmos, επεκτείνοντας την παραγωγική παρουσία που έχει δημιουργήσει στην Παλλήνη. Το νέο σχέδιο προβλέπει εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής θυγατρικής, Open Cosmos Aegean, από σχεδόν 40 εργαζομένους σήμερα σε περισσότερους από 300 έως το 2030.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση της Open Cosmos στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, με αφορμή την ολοκλήρωση του επενδυτικού γύρου των 300 εκατ. ευρώ και τις πρόσφατες επιτυχημένες εκτοξεύσεις δορυφόρων της. Η χρηματοδότηση αφορά τη συνολική ανάπτυξη του ομίλου.

«Μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε την τεχνογνωσία, τις υποδομές και την ομάδα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δορυφορικών αποστολών στην Ελλάδα», ανέφερε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Rafel Jordà Siquier. «Το επόμενο βήμα είναι η κλιμάκωση. Με νέες εγκαταστάσεις, βιομηχανική μαζική παραγωγή και μια ομάδα που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, θέλουμε η Ελλάδα να διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Open Cosmos και να εξυπηρετεί αποστολές και πελάτες πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα», πρόσθεσε.

Η νέα παραγωγική βάση

Οι νέες εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν, σε πρώτη φάση, χώρο ελεγχόμενης καθαρότητας, το λεγόμενο «clean room», επιφάνειας 600 τ.μ., για τις εργασίες κατασκευής και ολοκλήρωσης δορυφορικών συστημάτων, καθώς και νέους χώρους γραφείων. Στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται η τοποθεσία τους και το χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά, σε ορίζοντα τριετίας, τον αριθμό των δορυφορικών αποστολών που θα υλοποιούνται από την Ελλάδα, τόσο στην Παρατήρηση Γης όσο και στις τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας δεδομένων πάνω στον ίδιο τον δορυφόρο.

Στόχος είναι η ελληνική βάση να καλύπτει όλο το φάσμα μιας αποστολής: από τη σχεδίαση και την κατασκευή έως τη λειτουργία των δορυφόρων και την αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουν. Οι αγορές στις οποίες δίνεται έμφαση περιλαμβάνουν την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Open Cosmos, η ομάδα της Παλλήνης αναπτύσσει ήδη τεχνολογία για διεθνείς πελάτες, παράλληλα με τις ελληνικές αποστολές. Τον περασμένο Μάρτιο, σε επίσκεψη του newmoney στη μονάδα παραγωγής της Παλλήνης, η επικεφαλής της Open Cosmos Aegean Μαρία Καλαμά είχε αναφέρει ότι η εταιρεία είχε ήδη εξασφαλίσει σύμβαση για επιπλέον δορυφόρους για πελάτη στη Μέση Ανατολή και διεκδικούσε νέα έργα σε άλλες χώρες της περιοχής και της Κεντρικής Ασίας.

Η ελληνική ομάδα αριθμούσε τότε περίπου 30 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων Έλληνες που είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό και μηχανικοί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το σμήνος των 192

Η διεύρυνση της ελληνικής παραγωγής συνδέεται και με το ConnectedCosmos, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς που αναπτύσσει η Open Cosmos. Η ομάδα στην Παλλήνη συνεισφέρει ήδη στον σχεδιασμό και σε υποσυστήματα αυτής της υποδομής.

Ο όμιλος ανακοίνωσε στις 5 Οκτωβρίου ότι ο βασικός πυρήνας του ConnectedCosmos θα αποτελείται από 192 δορυφόρους, με στόχο περισσότερους από 96 σε τροχιά έως το τέλος του 2028 και πλήρη παγκόσμια κάλυψη έως το 2030. Το δίκτυο απευθύνεται σε κυβερνήσεις, θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις που χρειάζονται ασφαλείς επικοινωνίες και έλεγχο των κρίσιμων δεδομένων τους.

Η επιχειρηματική λογική είναι να συνδεθεί η συλλογή εικόνων και πληροφοριών από το Διάστημα με τη γρήγορη επεξεργασία και την ασφαλή μετάδοσή τους στον τελικό χρήστη. Η Open Cosmos αναπτύσσει αυτό το σύστημα μέσα από τέσσερις δραστηριότητες: το OpenOrbit για ολοκληρωμένες δορυφορικές αποστολές, το OpenConstellation για κοινή αξιοποίηση δορυφορικών υποδομών, το ConnectedCosmos για επικοινωνίες και το DataCosmos για την αξιοποίηση των δεδομένων.

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης, που ανακοινώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, στηρίζει την επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των ομάδων μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού στις τέσσερις παραγωγικές βάσεις του ομίλου: στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση, στη χρηματοδότηση συμμετείχαν και τα ελληνικά επενδυτικά σχήματα Sustainable Forward Capital και Ireon Ventures, καθώς και τα ETF Partners και Endeavor Catalyst, τα οποία η εταιρεία συνδέει με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Οι επτά ελληνικοί δορυφόροι

Η επέκταση δρομολογείται ενώ προχωρεί το έργο των επτά δορυφόρων που αναπτύσσει η Open Cosmos Aegean στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Ο πρώτος, Hyperion GR-1, εκτοξεύθηκε τον Ιούλιο και στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι πρώτες εικόνες του από την τελική του τροχιά.

Ο Hyperion GR-1 είναι ταυτόχρονα ένας από τους δύο δορυφόρους με τους οποίους ξεκίνησε η ανάπτυξη του νέου σμήνους OpenConstellation 1.0, συνδέοντας το ελληνικό πρόγραμμα με τη διεθνή υποδομή Παρατήρησης Γης του ομίλου. Οι υπόλοιποι έξι δορυφόροι της ελληνικής αποστολής, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι είτε έτοιμοι προς εκτόξευση είτε βρίσκονται στα τελικά στάδια συναρμολόγησης.

«Οκταπλασιάζοντας την ομάδα μας μέχρι το 2030 και αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική μας δυναμικότητα, ενισχύουμε τη δυνατότητα σχεδιασμού, κατασκευής και υποστήριξης ολοκληρωμένων δορυφορικών αποστολών από τη χώρα μας. Δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αναπτύσσουμε τεχνογνωσία που παραμένει εδώ και επενδύουμε σε παραγωγικές και τεχνολογικές δυνατότητες που ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία και τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στον διαστημικό τομέα», δήλωσε η Μαρία Καλαμά.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου συνέδεσε την ανάπτυξη της εταιρείας με τις ευρύτερες επενδύσεις στον ελληνικό διαστημικό τομέα. «Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι βλέπουμε πλέον νέους επιστήμονες να βρίσκουν εδώ ευκαιρίες, εταιρείες να μεγαλώνουν και ελληνική τεχνογνωσία να αποκτά διεθνή παρουσία», σημείωσε.

Οι ελληνικές συνεργασίες

Στο υφιστάμενο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 ελληνικές εταιρείες, με την Open Cosmos να διευκρινίζει ότι η επέκταση των δικών της εγκαταστάσεων δεν μεταβάλλει το μοντέλο συνεργασιών με την εγχώρια βιομηχανία.

Η εταιρεία αναφέρθηκε ειδικά στη συνεργασία με την ELFON και την Adamant Composites για την παραγωγή υποσυστημάτων και επιδιώκει περαιτέρω συνέργειες με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, ελληνικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο να διευκολύνει διεθνείς συνεργάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Η επέκταση της Open Cosmos ενισχύει το παραγωγικό οικοσύστημα που αρχίζει να διαμορφώνεται με άξονα το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η φινλανδική ICEYE σχεδιάζει επίσης νέα μονάδα στην Ελλάδα, με στόχο παραγωγής 150 δορυφόρων ετησίως, ενώ παρουσία στην Αθήνα έχει αποκτήσει και η γερμανική OroraTech, μέσω του έργου δορυφορικής παρακολούθησης πυρκαγιών.

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