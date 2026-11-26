Οι οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο θα δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν μια χρηματοπιστωτική κρίση που θα προκαλούσε ενδεχόμενη κατάρρευση της επενδυτικής έκρηξης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιεί ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.

Οι μειώσεις των επιτοκίων ενδέχεται να έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, ενώ τα πιεσμένα δημόσια οικονομικά και τα πολιτικά αδιέξοδα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη στη λήψη πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, ανέφεραν σε συνέντευξή τους οι αναλυτές Αλβίζε Λενκ-Γιούνους και Κάρλο Καπουάνο.

Οι δύο αναλυτές παρουσίασαν τις προοπτικές του οίκου για τις αξιολογήσεις του κρατικού χρέους, προβλέποντας μια περίοδο «εύθραυστης ανθεκτικότητας» το 2027, η οποία θα δοκιμαστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και από μια σειρά άλλων παραγόντων.

«Από πολιτική άποψη, η δυνατότητα δημοσιονομικής αντίδρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση κατάρρευσης της επενδυτικής έκρηξης της AI ή μιας κρίσης που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο περιορισμένη από ό,τι στο παρελθόν, ενώ σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη προφανώς δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια», δήλωσε ο Λενκ-Γιούνους.

«Η μείωση των επιτοκίων από τη Fed ως πρώτη γραμμή άμυνας θα βοηθούσε, αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου, καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται περισσότερο για ένα ζήτημα που αφορά στους ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε.

Οι μνήμες του 2008 και ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης

Τον κίνδυνο κατάρρευσης της εμπιστοσύνης στις αγορές επανέφερε στο προσκήνιο πριν από λίγες ημέρες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισημαίνοντας τις ομοιότητες μεταξύ της σημερινής επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη και των προηγούμενων περιόδων δημιουργίας χρηματοπιστωτικών υπερβολών, όπως η φούσκα των dotcom και εκείνη των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime).

Η υποχώρηση των χρηματιστηριακών αγορών την περασμένη εβδομάδα πυροδότησε προβλέψεις για νέο κύμα ρευστοποιήσεων, προτού οι μετοχές ανακάμψουν.

Η εκδήλωση μιας κρίσης δεν αποτελεί το βασικό σενάριο της Scope Ratings, παραμένει, ωστόσο, μια απειλή που επισκιάζει την παγκόσμια οικονομία και την οποία οι αρμόδιες αρχές θα δυσκολεύονταν να περιορίσουν εφόσον εκδηλωνόταν.

Σε περίπτωση αναταραχής με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις θα εντοπίζονταν στην οικονομική ανάπτυξη και, στη συνέχεια, στις ασιατικές χώρες που επωφελούνται από την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως εκείνες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ημιαγωγών, σύμφωνα με τον Λενκ-Γιούνους.

Ο ίδιος διαβλέπει επιπτώσεις και στον πλούτο των νοικοκυριών, αν και το γεγονός ότι αυτές θα επικεντρώνονταν στις μετοχές σημαίνει πως η διολίσθηση της οικονομίας σε ύφεση δεν θα ήταν δεδομένη.

Απηχώντας τις ανησυχίες των υπευθύνων χάραξης οικονομικής πολιτικής, ο αναλυτής επισήμανε ως ιδιαίτερα ανησυχητική την έλλειψη διαφάνειας γύρω από τη χρηματοδότηση της επενδυτικής έκρηξης στην AI, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

«Αυτό που τελικά δεν γνωρίζουμε είναι οι διασυνδέσεις μεταξύ των hyperscalers —των τεχνολογικών κολοσσών που αναπτύσσουν υποδομές υπολογιστικού νέφους μεγάλης κλίμακας— και της χρηματοδότησής τους», δήλωσε.

«Αν σκεφτεί κανείς τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, η Lehman κατέρρευσε, αλλά στην πραγματικότητα χρειάστηκε επίσης να διασωθεί η AIG, η οποία μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα ήταν μια εταιρεία που λειτουργούσε πολύ καλά».

Οι προοπτικές για το κρατικό χρέος το 2027

Προς το παρόν, η Scope αναμένει λιγότερες μεταβολές στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών το 2027, αν και οι κίνδυνοι επικεντρώνονται σε χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο.

Από τα 39 κράτη για τα οποία δημοσιεύει αξιολογήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οίκος διατηρεί σήμερα αρνητικές προοπτικές για τρία και θετικές για τέσσερα.

«Εάν υπάρξει κάποιο σοκ, αναμφίβολα θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ωστόσο, εισερχόμαστε στο 2027 με πιο σταθερές προοπτικές αξιολόγησης από εκείνες με τις οποίες εισήλθαμε στο 2026», ανέφερε ο Λενκ-Γιούνους.

Η Scope είναι ένας από τους πέντε οίκους αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις.

Σε ξεχωριστή έκθεσή της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της, Fitch Ratings, διατήρησε την εκτίμησή της περί επιδείνωσης των μακροοικονομικών και πιστωτικών συνθηκών στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, παρότι βελτίωσε σε ουδέτερη τη συνολική εκτίμησή της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά της, η Moody’s Ratings ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι προοπτικές για τα θεμελιώδη πιστωτικά μεγέθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν σταθερές.