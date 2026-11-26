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Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον εργασιακό χάρτη των τραπεζών, όμως η επίδρασή της στα έσοδα παραμένει δυσκολότερο να αποτιμηθεί. Η αυτοματοποίηση περιορίζει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, επηρεάζει τις αποφάσεις πρόσληψης και επιτρέπει την εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα αυτή η παραγωγικότητα μπορεί να μετατραπεί σε πρόσθετη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Για τους τραπεζικούς ομίλους, η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτελεί το πιο άμεσα ορατό αποτέλεσμα. Η αύξηση των πωλήσεων, αντίθετα, απαιτεί να αποδειχθεί ότι τα νέα εργαλεία βελτιώνουν ουσιαστικά την πελατειακή σχέση και δημιουργούν υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση.

Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην εξοικονόμηση δαπανών και στη δημιουργία εσόδων εξηγεί γιατί η τεχνολογία προχωρά ταχύτερα στις λειτουργίες υποστήριξης, ενώ η εμπορική αξιοποίησή της βρίσκεται ακόμη υπό δοκιμή.

Η διαχείριση περιουσίας ως κρίσιμο τεστ

Η παροχή επενδυτικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο αξιολόγησης. Εάν ένας σύμβουλος μπορεί, με τη βοήθεια της AI, να υποστηρίζει περισσότερους πελάτες και να προετοιμάζει ταχύτερα εξατομικευμένες προτάσεις, η τράπεζα αποκτά περιθώριο επέκτασης χωρίς ανάλογη αύξηση προσωπικού.

Σε αυτό το μοντέλο, η τεχνολογία ενισχύει τις δυνατότητες του εργαζομένου, διευρύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες καθοδήγησης. Ωστόσο, η καλύτερη εξυπηρέτηση και η αυξημένη παραγωγικότητα δεν ισοδυναμούν αυτομάτως με αποδεδειγμένη αύξηση εσόδων.

Η UniCredit αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο επιτάχυνσης της μετάβασης σε εμπορικές δραστηριότητες υψηλότερης αξίας. Η Santander, από την πλευρά της, αποδίδει στις σχετικές πρωτοβουλίες επιχειρηματική αξία 194 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, με θετική επίδραση στη διαχείριση κόστους και στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Το μέγεθος αυτό περιγράφει ευρύτερο επιχειρηματικό όφελος, χωρίς να ταυτίζεται αναγκαστικά με πρόσθετα έσοδα.

Περικοπές και περιορισμός προσλήψεων

Στο ανθρώπινο δυναμικό, οι αλλαγές είναι περισσότερο μετρήσιμες. Η Barclays σχεδιάζει μείωση 5.000 θέσεων εργασίας το 2026, περίπου του 5% του προσωπικού της. Σχεδόν το 60% των περικοπών αφορά στις λειτουργίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων προγραμματιστών.

Η AI αποτελεί μέρος της εξήγησης, χωρίς να ευθύνεται για το σύνολο των μειώσεων. Οι ευρύτερες προσπάθειες αναδιάρθρωσης και συγκράτησης δαπανών εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις.

Στην HSBC εξετάζονται σημαντικές περικοπές στη βρετανική δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας, οι οποίες ενδέχεται να αγγίξουν περίπου τις μισές διοικητικές και εξειδικευμένες θέσεις και έως το 70% των θέσεων χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Ανάλογη πειθαρχία στις προσλήψεις εμφανίζεται στις ΗΠΑ. Η Goldman Sachs επιδιώκει περιορισμένη αύξηση προσωπικού και στοχευμένες απολύσεις, ενώ στη JPMorgan Chase έχουν δοθεί κατευθύνσεις αποφυγής νέων προσλήψεων καθώς διευρύνεται η χρήση της τεχνολογίας.

Από τα chatbots στους ελέγχους συναλλαγών

Η εξυπηρέτηση πελατών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εφαρμογής, με ψηφιακούς βοηθούς και συστήματα ταξινόμησης αιτημάτων. Ακολουθούν οι επιχειρησιακές διαδικασίες, η ταυτοποίηση πελατών και η αντιμετώπιση οικονομικού εγκλήματος.

Η ABN AMRO αξιοποιεί την AI στην υποστήριξη ελέγχων κατά του ξεπλύματος χρήματος, διατηρώντας την ανθρώπινη κρίση στη διαδικασία. Παράλληλα, επεκτείνει τη συνεργασία της με την Infosys για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της.

Οι εφαρμογές αυτές δείχνουν ότι η αλλαγή εκτείνεται πέρα από την αντικατάσταση μιας μεμονωμένης εργασίας. Αναδιαμορφώνει τον τρόπο κατανομής καθηκόντων, την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και τις δεξιότητες που χρειάζεται κάθε ομάδα.

Η πρόκληση της επόμενης γενιάς στελεχών

Η ανάθεση εργασιών ρουτίνας σε αυτοματοποιημένα συστήματα δημιουργεί ακόμη ένα ζήτημα: πώς θα αποκτούν εμπειρία οι νεότεροι εργαζόμενοι, όταν περιορίζονται τα καθήκοντα που παραδοσιακά λειτουργούσαν ως πεδίο εκπαίδευσης;

Οι τράπεζες καλούνται να επανασχεδιάσουν την ανάπτυξη στελεχών, συνδυάζοντας τραπεζική γνώση με τεχνική κατάρτιση. Οι απαιτήσεις μετακινούνται πέρα από τη βασική χρήση ψηφιακών βοηθών, προς βαθύτερη κατανόηση των εργαλείων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Η επιτυχία θα κριθεί επομένως τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην ικανότητα διατήρησης της τεχνογνωσίας που στηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη.