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Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά χρηματιστηριακά ντεμπούτα όλων των εποχών εξελίχθηκε η είσοδος της Anthropic στη Wall Street, με τους μικροεπενδυτές να επιδίδονται σε καταιγισμό αγοραπωλησιών, οδηγώντας την αξία των συναλλαγών τους σε επίπεδα-ρεκόρ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ιδιώτες επενδυτές έσπευσαν να αποκτήσουν μετοχές της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, την Πέμπτη, αλλά ταυτόχρονα προχώρησαν και σε εκτεταμένες πωλήσεις, εκμεταλλευόμενοι τις έντονες διακυμάνσεις της τιμής.

Σύμφωνα με τον Βιράζ Πατέλ της Vanda Research, τα καθαρά κεφάλαια που τοποθέτησαν οι μικροεπενδυτές στη μετοχή της Anthropic εκτιμάται ότι θα διαμορφώνονταν μεταξύ 50 και 60 εκατ. δολαρίων έως το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Το ποσό αυτό κατατάσσει το ντεμπούτο της Anthropic μεταξύ των μεγαλύτερων σε καθαρές αγορές από ιδιώτες επενδυτές, αν και υπολείπεται των 118 εκατ. δολαρίων που είχαν κατευθυνθεί στη SpaceX νωρίτερα μέσα στο 2026 και των 92 εκατ. δολαρίων της Coinbase κατά την εισαγωγή της το 2021.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα του συνολικού τζίρου. Συνυπολογίζοντας αγορές και πωλήσεις, η αξία των συναλλαγών από μικροεπενδυτές εκτιμάται ότι θα έφτανε τα 700 έως 800 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τα 669 εκατ. δολάρια που είχαν καταγραφεί στο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της SpaceX.

Μάλιστα νεότερα στοιχεία της εταιρείας που επικαλείται το yahoo finance ανεβάζουν τον πραγματοποιηθέντα τζίρο των μικροεπενδυτών στα 772 εκατ. δολάρια, με καθαρές αγορές περίπου 60 εκατ. δολαρίων.

Κατά τον Πατέλ, πρόκειται για τον υψηλότερο τζίρο μικροεπενδυτών σε αρχική δημόσια προσφορά, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Vanda Research από το 2012.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι ιδιώτες επενδυτές πραγματοποιούσαν συναλλαγές με ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς, χωρίς να περιορίζονται στις αγορές, καθώς σημαντικό μέρος της δραστηριότητας αφορούσε και σε πωλήσεις.

Ρευστοποιήσεις σε Nvidia και AMD για αγορές Anthropic

Η έντονη ζήτηση για τη μετοχή της Anthropic συνοδεύτηκε από ρευστοποιήσεις σε άλλες τεχνολογικές εταιρείες, καθώς οι μικροεπενδυτές αναζητούσαν διαθέσιμα κεφάλαια για να συμμετάσχουν στο χρηματιστηριακό ντεμπούτο.

Σύμφωνα με τη Vanda Research, οι πωλήσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με την Advanced Micro Devices (AMD) να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η μετοχή της AMD δέχθηκε πιέσεις μετά την ανακοίνωση της Hunterbrook Capital ότι είχε ανοίξει θέσεις short, επικαλούμενη δυνητικά επικίνδυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας στην Κίνα.

Την ίδια στιγμή, η αγοραστική διάθεση των μικροεπενδυτών για τη Nvidia, μία από τις δημοφιλέστερες μετοχές της Wall Street, εξασθένησε αισθητά, καθώς το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε προς την Anthropic.

Robinhood: Οι επενδυτές ζητούσαν πολύ περισσότερες μετοχές

Η ζήτηση για συμμετοχή στην αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic ήταν τόσο ισχυρή, ώστε οι διαθέσιμες μετοχές δεν επαρκούσαν για να ικανοποιήσουν πλήρως το ενδιαφέρον.

Ο Στίβεν Κουίρκ, επικεφαλής χρηματιστηριακών υπηρεσιών της Robinhood Markets, δήλωσε ότι οι μικροεπενδυτές επιθυμούσαν να εξασφαλίσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό μετοχών από εκείνον που τελικά τους διατέθηκε.

Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετώπισαν και οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι επίσης δεν κατάφεραν να λάβουν το σύνολο των μετοχών που είχαν ζητήσει.

Ωστόσο, η Robinhood, η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή πλατφόρμα για ιδιώτες επενδυτές στις ΗΠΑ, εξασφάλισε, σύμφωνα με τον Κουίρκ, ικανοποιητική κατανομή τίτλων.

Μιλώντας στο περιθώριο του συνεδρίου Bloomberg ETFs in Depth, την Πέμπτη, ο ίδιος διευκρίνισε ότι κάθε πελάτης της Robinhood που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Anthropic έλαβε τουλάχιστον μία μετοχή.

Η πρώτη συνεδρίαση της Anthropic ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο, καθώς η μετοχή εκτινάχθηκε έως και 21% πάνω από την τιμή διάθεσης στα πρώτα στάδια των συναλλαγών.

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το chatbot Claude είχε ήδη γράψει ιστορία με την αρχική δημόσια προσφορά ύψους 107,3 δισ. δολαρίων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της SpaceX για τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή όλων των εποχών.