Sell off για τις τουρκικές μετοχές λόγω κρίσης ρευστότητας στα αμοιβαία κεφάλαια (γράφημα)

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Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τουρκικές μετοχές, καθώς η αδυναμία μίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων να ικανοποιήσει αιτήματα ρευστοποίησης τροφοδότησε ανησυχίες για ευρύτερη κρίση ρευστότητας στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων της χώρας.

Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχώρησε έως και 5,7%, διευρύνοντας τις απώλειες του διημέρου στο 6,9% και οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση από τον Μάρτιο του 2025. Όλες οι μετοχές του δείκτη -πλην μίας- κατέγραψαν πτώση, με τη Destek Finans Faktoring να υποχωρεί κατά 10%. Στη συνέχεια ο δείκτης περιόρισε τις απώλειές του, σημειώνοντας πτώση 3%.

Οι επενδυτές απέσυραν καθαρές εκροές ύψους 55 δισ. λιρών (1,13 δισ. δολαρίων) από τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια την Τετάρτη, σύμφωνα με την πλατφόρμα χρηματοοικονομικών δεδομένων Fintables. Η Tera Portfoy Yonetimi κατέγραψε καθαρές εκροές περίπου 32 δισ. λιρών, ενώ σχεδόν 10 δισ. λίρες αποσύρθηκαν από τα κεφάλαια της Pusula Portfoy Yonetimi, βάσει των ίδιων στοιχείων.

Το sell off ακολούθησε μετά την ανακοίνωση της Pusula Portfoy την Τρίτη, σύμφωνα με την οποία ορισμένα από τα επενδυτικά της κεφάλαια και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς αδυνατούσαν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς. Η Tera Yatirim Menkul Degerler, η οποία είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κινητών αξιών της Pusula, δήλωσε ότι η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η ίδια δεν φέρει ευθύνη για τις διαδικασίες εξαγοράς.

«Οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα των εξασφαλίσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων φαίνεται να έχουν αυξήσει τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και άλλα κεφάλαια ή εταιρείες», δήλωσε στο Bloomberg η Μπανού Κιβτσί Τοκαλί (Banu Kivci Tokali), ιδρύτρια της BVeri Consulting και οικονομολόγος.

«Μπορούμε να πούμε ότι η επιδείνωση της απώλειας εμπιστοσύνης στον κλάδο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ενισχυμένο κύμα πωλήσεων στις αγορές», σημείωσε η Τοκαλί.