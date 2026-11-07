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Πρώτα, τα «θαύματα» της τεχνητής νοημοσύνης υπέστησαν ήττα. Στη συνέχεια ήρθαν οι μακροοικονομικοί κλυδωνισμοί. Ακολούθησαν οι πιστωτικές αναταραχές. Σύντομα, κανένα μέρος δεν ήταν πλέον ασφαλές για τα hedge funds.

Tα προβλήματα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον κλάδο τον Οκτώβριο, καθώς μια εκτεταμένη πτώση των μετοχών του τεχνολογικού τομέα συνέπεσε με μια αναπάντεχη εκλογική έκβαση στη Βραζιλία και βίαιες διαδηλώσεις στη Γαλλία, πλήττοντας πολλούς από τους πιο έμπειρους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο.

Η Walleye Capital επιστρέφει μέρος των κεφαλαίων μετά τη χειρότερη μηνιαία απόδοσή της από τον Μάρτιο του 2020. Η Kirkoswald Asset Management, κατέγραψε τη χειρότερη μηνιαία πτώση στην ιστορία της, διακόπτοντας μια σειρά 16 μηνών συνεχών κερδών.Το Arini Capital Management, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα hedge funds της Ευρώπης, έχασε πάνω από 12% μόνο τον περασμένο μήνα και βρίσκεται σε πορεία για την πρώτη ετήσια ζημία του από την ίδρυσή του.

Για έναν κλάδο που βασίζεται στην αποκόμιση κερδών ανεξάρτητα από την πορεία της αγοράς, το εύρος της ζημίας είναι συγκλονιστικό. Στρατηγικές που είχαν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ανεξάρτητα, ξαφνικά υπέστησαν απώλειες ταυτόχρονα, αποκαλύπτοντας υπερβολικά συγκεντρωμένες θέσεις, υψηλή μόχλευση και ευπάθειες που ήταν πιο εύκολο να αγνοηθούν κατά τη διάρκεια της μακράς ανοδικής πορείας των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στη συνέχεια, πρόσφατα, οποιεσδήποτε ελπίδες ότι ο Οκτώβριος ήταν απλώς ένας δύσκολος μήνας διαλύθηκαν στη στιγμή. Οι αγορές κατέρρευσαν σε όλα τα επίπεδα.

Ακόμη και οι κολοσσοί του κλάδου των hedge funds ταλαντεύονται. Η ExodusPoint Capital Management σημείωσε πτώση 2,4% τον περασμένο μήνα, περιορίζοντας τα κέρδη της για το τρέχον έτος στο 1,6%. Η Balyasny Asset Management σημείωσε πτώση 3,4% τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να καταγράψει ζημιά 2,7% για το 2026.

Η Millennium Management του Ίζι Ένγκλαντερ σημείωσε πτώση 2,3% τον περασμένο μήνα, μειώνοντας τα κέρδη της από την αρχή του έτους στο 5,7%. Η εταιρεία, με ενεργητικό 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποσύρει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια μοχλευμένων κεφαλαίων από δύο εξωτερικά hedge funds, την Troluce Capital Advisors και την Axebrook Capital, ως αντίδραση στις ζημίες και των δύο εταιρειών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι δυσκολίες οδήγησαν την Engineers Gate, το quant hedge fund υπό τη διεύθυνση του Γκρεγκ Άιζνερ, να αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα από το μεγαλύτερο μέρος μιας ομάδας που διαχειριζόταν σημαντικό τμήμα των περιουσιακών της στοιχείων. Η ομάδα συνδύαζε τη συστηματική επένδυση με τη θεμελιώδη ανάλυση — όμως, μετά από μια πορεία 18 μηνών, η απόδοσή της απλώς δεν ήταν αρκετά καλή, όπως ανέφερε ο Άιζνερ.

Ο Άιζνερ αποκάλυψε μια δυναμική που προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία στον κόσμο των hedge funds πολλαπλών διαχειριστών: τη συσχέτιση. Παρά το γεγονός ότι απασχολούν ομάδες traders που χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές, τα funds συνεχίζουν να αποχωρούν μαζικά από τις ίδιες συναλλαγές την ίδια στιγμή κατά τη διάρκεια περιόδων πίεσης στην αγορά, επιδεινώνοντας τις ζημίες. Αυτές είναι ακριβώς οι στιγμές κατά τις οποίες η Engineers Gate επιθυμεί να έχει διαφορετική θέση.

Αυτή την εβδομάδα, φάνηκε ότι οι ανησυχίες των επενδυτών διαλύονταν. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο την επομένη των εκλογών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το κλίμα γρήγορα επιδεινώθηκε καθώς οι επενδυτές συνειδητοποίησαν την πιθανότητα ότι η επιδείνωση του κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ανατρέψει τη δυναμική που στήριζε την αγορά τα τελευταία τρία χρόνια.