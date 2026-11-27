Με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που διακρατούν τα υπό εκκαθάριση επενδυτικά κεφάλαια θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές προς τους επενδυτές, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, σηματοδοτώντας ότι πολλοί μικροεπενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το σύνολο του αρχικού τους κεφαλαίου.

Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με το Bloomberg, ενδέχεται να απογοητεύσουν εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν την επιστροφή κεφαλαίων ύψους έως 1 εκατ. τουρκικών λιρών (20.000 δολαρίων), στο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος αποπληρωμής.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες στις 12 Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι «οι πληρωμές αρχικού κεφαλαίου ύψους έως 1 εκατ. λιρών θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο».

Ωστόσο, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιλμάζ διευκρίνισε ότι οι πληρωμές από τα hedge funds που βρίσκονται σε διαδικασία έκτακτης εκκαθάρισης θα υπολογίζονται με βάση την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων τους κατά την ημέρα που προηγείται της πληρωμής.

Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες των μετοχών που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των funds θα αντικατοπτρίζονται στα ποσά που θα εισπράξουν οι επενδυτές.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι τίτλοι έχουν υποχωρήσει κατά 90%», δήλωσε ο Γιλμάζ. «Υπάρχουν επίσης μετοχές υψηλότερης ποιότητας, επομένως δεν θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να γενικεύσουμε».

Κατάρρευση μετοχών με απώλειες έως 99%

Ωστόσο, οι απώλειες στις περισσότερες μετοχές που συνδέονται με τα επενδυτικά κεφάλαια που κατέρρευσαν είναι εξαιρετικά μεγάλες.

Η μετοχή της Hedef Holding έχει υποχωρήσει κατά 99% από τα υψηλά της, ενώ η Destek Finans Faktoring και αρκετές ακόμη μετοχές που περιλαμβάνονταν στα χαρτοφυλάκια των funds έχουν χάσει περίπου το 95% ή και περισσότερο της αξίας τους.

Η μετοχή της Tera Yatirim Menkul Degerler, της χρηματιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, κατέρρευσε κατά 97% μεταξύ της 17ης Απριλίου και της 28ης Οκτωβρίου, όταν το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ανέστειλε τη διαπραγμάτευσή της.

Από τους σχεδόν 500.000 επενδυτές που επηρεάζονται από τη διαδικασία εκκαθάρισης, περίπου 370.000 έχουν επενδύσεις που εμπίπτουν στο όριο του 1 εκατ. λιρών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία επιταχυνόμενων πληρωμών.

Οι δηλώσεις του Γιλμάζ καθιστούν σαφές ότι το ποσό που θα λάβουν εξαρτάται από την αξία των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση κεφαλαίων και δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με το ύψος της αρχικής τους επένδυσης.

Το σκάνδαλο των 20 δισ. δολαρίων και οι πιέσεις στον Ερντογάν

Η κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετά προβεβλημένα funds, με υψηλή συγκέντρωση επενδύσεων σε μετοχές περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας, άρχισαν να αδυνατούν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων των επενδυτών.

Οι εποπτικές αρχές διέταξαν στη συνέχεια την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις τόσο για την αποζημίωση των επενδυτών όσο και για την απόδοση ευθυνών στους υπαιτίους. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένως διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν δημόσιοι πόροι στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Το σκάνδαλο έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Τουρκίας και έχει εξελιχθεί σε πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση Ερντογάν, ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 2028.