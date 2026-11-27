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Μια απόφαση επενδυτών δεν διαμορφώνεται μόνο από ισολογισμούς, επιτόκια και προβλέψεις ανάπτυξης. Επηρεάζεται και από την εικόνα που αποκτά κάποιος για έναν τόπο πριν εξετάσει τους αριθμούς του, σύμφωνα με το Bloomberg. Για την Ευρώπη, αυτή η εικόνα γίνεται όλο και συχνότερα ένα επαναλαμβανόμενο διαδικτυακό μήνυμα: οικονομική στασιμότητα, ανασφάλεια, ασφυκτική γραφειοκρατία και αδυναμία καινοτομίας.

Η ήπειρος αντιμετωπίζει πραγματικές αδυναμίες. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στα προβλήματά της και στην παρουσίασή της ως επενδυτικής «χαμένης υπόθεσης» είναι μεγάλη. Και όταν η απαισιοδοξία μετατρέπεται σε αυτονόητη παραδοχή, μπορεί να επηρεάσει ακριβώς εκείνα που χρειάζεται η οικονομία για να προχωρήσει: εμπιστοσύνη, κατανάλωση και επενδύσεις.

Το ζήτημα, επομένως, ξεπερνά μια αντιπαράθεση για το ευρωπαϊκό κύρος. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι προσδοκίες και κατανέμονται τα κεφάλαια σε μια περίοδο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Η οικονομία πίσω από τις εντυπώσεις

Η πρόσφατη εικόνα από δύο μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες δείχνει γιατί οι γενικεύσεις χρειάζονται προσοχή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ενθαρρυντικά στοιχεία ανάπτυξης, με συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης και των κρατικών δαπανών, ήρθαν σε αντίθεση με την επίμονη διεθνή απαισιοδοξία για τις προοπτικές του.

Στη Γαλλία, η απροσδόκητη υποχώρηση της ανεργίας στο τρίτο τρίμηνο συνυπήρξε με πολιτικές εντάσεις, διαδηλώσεις και εικόνες κλειστών καταστημάτων. Οι σφραγισμένες βιτρίνες αποτυπώνουν μια υπαρκτή αναστάτωση. Δεν αποτελούν, όμως, πλήρη απολογισμό της οικονομίας.

Αυτή είναι και η αδυναμία της διαδικτυακής αφήγησης: μια εικόνα κρίσης ταξιδεύει ευκολότερα από έναν σύνθετο δείκτη απασχόλησης. Η αρνητική εντύπωση εγκαθίσταται γρήγορα, ενώ τα στοιχεία που την αμφισβητούν δυσκολεύονται να αποκτήσουν αντίστοιχη απήχηση.

Η αντίδραση δεν μπορεί να είναι ο εφησυχασμός. Η προειδοποίηση του Μάριο Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα παραμένει ουσιαστική. Άλλο, όμως, η αναγνώριση της ανάγκης για βαθιές αλλαγές και άλλο η αποδοχή ότι κάθε προσπάθεια είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη.

Η επιρροή της τεχνολογικής ελίτ

Το αρνητικό αφήγημα ενισχύεται όταν αναπαράγεται από πρόσωπα με τεράστια οικονομική ισχύ και ψηφιακή επιρροή. Οι επιθέσεις του Ελον Μασκ σε Ευρωπαίους ηγέτες, οι αναφορές του Άλεξ Καρπ στην ανασφάλεια και η κριτική του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στο ευρωπαϊκό περιβάλλον καινοτομίας συνθέτουν μια εικόνα γενικευμένης αποτυχίας.

Στην περίπτωση αυτή, η πολιτική αντιπαράθεση συναντά το επιχειρηματικό συμφέρον. Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι έχουν άμεσο ενδιαφέρον για τους κανόνες που διέπουν την ευρωπαϊκή αγορά. Η κριτική τους χρειάζεται να αξιολογείται και μέσα από αυτή τη σχέση.

Παράλληλα, η διάδοση των μηνυμάτων σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης -και, φυσικά, πολιτικής πόλωσης- από το MAGA μέχρι την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, προσδίδει στην οικονομική συζήτηση χαρακτηριστικά ιδεολογικής εκστρατείας. Η Ευρώπη παρουσιάζεται ως ενιαίο παράδειγμα προς αποφυγή, παρά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών και κλάδων.

Ανάλογη απλούστευση χαρακτηρίζει την άποψη ότι καμία σημαντική επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Spotify και η Revolut δείχνουν ότι υπάρχουν διαδρομές διεθνούς ανάπτυξης με ευρωπαϊκή αφετηρία, ακόμη και μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Η απαισιοδοξία ως οικονομικό κόστος

Οι εντυπώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν περνούν στις χρηματοοικονομικές επιλογές. Σε έρευνα μεταξύ 1.000 ιδιωτών επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι είχαν χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα για κάποια χρηματοοικονομική απόφαση μέσα στην προηγούμενη διετία.

Το εύρημα δεν αποδεικνύει ότι κάθε αρνητική ανάρτηση οδηγεί σε φυγή κεφαλαίων. Δείχνει, όμως, ότι το επενδυτικό κοινό εκτίθεται συστηματικά σε περιεχόμενο που μπορεί να επηρεάσει την αντίληψή του για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους.

Στις επιχειρήσεις, η επίδραση μπορεί να εμφανιστεί ως αναβολή μιας επέκτασης, μιας πρόσληψης ή μιας χρηματοδότησης. Στα νοικοκυριά, ως μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα απέναντι στις δαπάνες. Όταν όλοι περιμένουν πρώτα μια καθαρή ένδειξη ανάκαμψης, η ίδια η αναμονή περιορίζει τη δυναμική της οικονομίας.

Οι κινήσεις της Entrepreneurs First, με κατάργηση προγραμμάτων σε Γαλλία και Γερμανία, και της Sequoia Capital, με κλείσιμο του γραφείου της στο Λονδίνο, τροφοδοτούν αυτή τη συζήτηση. Δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους συνολική απόρριψη της Ευρώπης, αλλά μπορούν να ενισχύσουν την αντίληψη ενός αδύναμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Η διεκδίκηση μιας πληρέστερης εικόνας

Για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το πρόβλημα είναι διπλό. Χρειάζεται να βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να αποφύγουν την εσωτερίκευση μιας μόνιμης αίσθησης αδυναμίας. Η απαισιοδοξία μπορεί να περιορίσει την πολιτική τόλμη, αντί να κινητοποιήσει μεταρρυθμίσεις.

Οι προσπάθειες μείωσης της εξάρτησης από την αμερικανική τεχνολογία δείχνουν διάθεση μεγαλύτερης αυτονομίας. Οι υποχωρήσεις σε εμπορικές και κλιματικές επιλογές, χωρίς συνεκτική κατεύθυνση, εκπέμπουν διαφορετικό μήνυμα προς επιχειρήσεις και επενδυτές.

Μια πληρέστερη παρουσίαση της Ευρώπης χρειάζεται να περιλαμβάνει και τα πλεονεκτήματά της, σύμφωνα πάντα με το Bloomberg. Αυτή τη λογική υπηρετεί το «Europe’s Pitch Book», μια σειρά οικονομικών αναλύσεων που αντιπαραθέτει στην εικόνα παρακμής στοιχεία για τις δυνατότητες της περιοχής.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν των Ευρωπαίων, σε μια περίοδο εξασθένησης της αμερικανικής εθνικής υπερηφάνειας. Η κοινωνική αυτοπεποίθηση αποτελεί ακόμη μία διάσταση που χάνεται όταν η ευρωπαϊκή πραγματικότητα συμπυκνώνεται αποκλειστικά σε εικόνες κρίσης. Οι οποίες μεγεθύνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας μια εικόνα που δεν είναι πάντα σωστή. Τουλάχιστον οι επενδυτές αυτό πιστεύουν…