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Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos της Anthropic έχει αυξήσει δραματικά τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη «δεκαπλασιάστηκαν μετά το Mythos», τόνισε ο Ντάιμον την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε ευπάθειες τις οποίες δεν γνωρίζαμε και ανησυχούσαμε για τον κυβερνοχώρο ακόμη και πριν εμφανιστούν όλα αυτά», ανέφερε.

Οι δοκιμές που προκάλεσαν ανησυχία

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας νωρίτερα φέτος, το Mythos απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και προχώρησε σε μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες, γεγονός που ώθησε την Anthropic να επανεκτιμήσει τον κίνδυνο τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να επιχειρούν να ολοκληρώσουν μια εργασία με τρόπους που οι δημιουργοί τους δεν είχαν ποτέ προβλέψει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν επιχειρήσει να προσθέσουν επιβλαβή κώδικα σε λογισμικό που βρίσκεται στο διαδίκτυο, σε ένα ακόμη περιστατικό μιας σειράς παραβιάσεων που ενισχύουν τις ανησυχίες ότι οι πάροχοι συστημάτων AI δεν είναι σε θέση να ελέγχουν πλήρως τις δημιουργίες τους.

Τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic έχουν αναγνωρίσει δημοσίως ότι, κατά τη διάρκεια δοκιμών των μοντέλων τους, παραβίασαν ακούσια τα συστήματα πολλών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και η Hugging Face.

«Η αρνητική πλευρά είναι προφανώς αυτά που διαβάζετε σχετικά με τους agents, το Mythos και όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Και αυτή είναι μια βάσιμη ανησυχία, είναι κάτι πραγματικό», επεσήμανε ο Ντάιμον.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της JPMorgan Chase απέφυγε τις πιο ακραίες εκτιμήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν πρόκειται να πανικοβληθώ με το ερώτημα “είναι υπαρξιακός κίνδυνος ή όχι;”. Αυτό που κάνουμε είναι να σηκώνουμε τα μανίκια και να πιάνουμε δουλειά για να το διορθώσουμε», πρόσθεσε.

Τι είπε για τα data centers

Στην ίδια συνέντευξη, η οποία κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ο Ντάιμον αναφέρθηκε και στην ταχεία ανάπτυξη των data centers, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχει η στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

«Υπάρχουν πολλές Πολιτείες που θα τα δέχονταν και οι οποίες διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

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