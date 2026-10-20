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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις ισραηλινές εκλογές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios τη Δευτέρα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 Ισραηλινοί.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) παρέπεμψε δημοσιογράφο στο επιτελείο του Χέγκσεθ, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σε αεροπορική βάση του Ισραήλ.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι βρίσκεται στην περιοχή «για να επισκεφθεί τους στρατιώτες μας».

Δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφίες από τις συναντήσεις του με Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας την αποστολή τους ως «ιστορική».

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο τόσο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και για την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ.

Νετανιάχου: Εκλογική αναμέτρηση υπό τη σκιά των πολέμων σε Γάζα, Λίβανο και Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, βρίσκεται αντιμέτωπος με ερωτήματα και επικρίσεις για τις αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών πριν από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Παράλληλα, δέχεται κριτική για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και, πιο πρόσφατα, στο Ιράν, όπου το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει σε αδιέξοδο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των αεροπορικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υπονοήσει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημειωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Η στήριξη Τραμπ και η αντίδραση της ισραηλινής αντιπολίτευσης

Η επίσκεψη του Χέγκσεθ ακολουθεί τη δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επανεκλογής του Νετανιάχου, ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της 27ης Οκτωβρίου.

Ο βασικός εκλογικός αντίπαλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Γκάντι Άιζενκοτ, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στάση του ως συμμάχου του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι εκλογές αποτελούν εσωτερική υπόθεση της χώρας.

«Μόνο οι πολίτες του Ισραήλ θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός», δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στη δημόσια στήριξη που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Νετανιάχου, λίγες ημέρες πριν από την προσφυγή των Ισραηλινών στις κάλπες.