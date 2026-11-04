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«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις ισραηλινές εκλογές, υποστήριξε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο πρόεδρος Χέρτσογκ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να κάνουν συμβιβασμούς για να σχηματισθεί κυβέρνηση.

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Παράλληλα κατήγγειλε τα στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα προκειμένου να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίους Ισλαμιστές, ενώ θα δίχαζε την ισραηλινή κοινωνία, τόνισε.