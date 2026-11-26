Οι επενδυτές περιορίζουν τα στοιχήματά τους για μείωση των επιτοκίων στην Τουρκία τον Δεκέμβριο, μετά την κατακόρυφη πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της κεντρικής τράπεζας, η οποία εντείνει τις ανησυχίες ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες στη στήριξη της τουρκικής λίρας.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον μείωση επιτοκίων μόλις κατά 10 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 12 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον Τουφάν Τζομέρτ της BBVA, έναντι προηγούμενων προσδοκιών για μείωση κατά 100 μονάδες βάσης.

Η μεταβολή των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων συμπίπτει με τη δραματική υποχώρηση των καθαρών συναλλαγματικών αποθεμάτων της τουρκικής κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Economics, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά περίπου 43 δισ. δολάρια από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα, υποχωρώντας σε περίπου 2 δισ. δολάρια, σε μια περίοδο που περιλαμβάνει το ξέσπασμα της κρίσης στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων. Στα τέλη Αυγούστου, τα αντίστοιχα αποθέματα ανέρχονταν σε περίπου 53 δισ. δολάρια.

Το δύσκολο δίλημμα της κεντρικής τράπεζας

Η συρρίκνωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων καθιστά πιο επικίνδυνες τις περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, περιορίζοντας τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να στηρίξει τη λίρα, της οποίας ο ρυθμός υποτίμησης διατηρείται χαμηλότερα από τον ρυθμό αύξησης των τιμών, στο πλαίσιο της στρατηγικής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Η διατήρηση αυτής της πολιτικής απαιτεί τόσο επαρκή συναλλαγματικά αποθέματα όσο και επενδυτική ζήτηση για το τουρκικό νόμισμα.

Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να υπονομεύσει και τις δύο προϋποθέσεις, περιορίζοντας το πλεονέκτημα αποδόσεων της λίρας και πυροδοτώντας εκροές κεφαλαίων από συναλλαγές carry trade.

«Η ταχύτητα εξάντλησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων αναδεικνύεται πλέον σε σημαντικότερο παράγοντα για τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Τζομέρτ της BBVA, προσθέτοντας ότι, παρά την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι αγορές αποδίδουν ολοένα μικρότερη πιθανότητα σε μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Οι προσδοκίες για περιορισμένη νομισματική χαλάρωση αποτυπώνονται ήδη στις αγορές. Οι τιμές των τουρκικών κρατικών ομολόγων σε λίρες υποχώρησαν την Τετάρτη, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να σκαρφαλώνει σε νέο ιστορικό υψηλό, στο 37,02%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του διετούς τίτλου.

Τα παράγωγα που συνδέονται με τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Δεκέμβριο έχουν αυξηθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα αυτή την εβδομάδα, ενώ ανοδικά έχουν κινηθεί και τα επιτόκια των συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων μίας ημέρας (overnight indexed swaps), διάρκειας ενός και τριών μηνών.

Εκροές κεφαλαίων και κλονισμός της εμπιστοσύνης στη λίρα

Η κατακόρυφη πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων σηματοδοτεί ανατροπή της εικόνας που επικρατούσε μόλις πριν από λίγους μήνες, όταν η κεντρική τράπεζα αναπλήρωνε το συναλλαγματικό της απόθεμα ασφαλείας.

Η κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενώ ένας συνδυασμός κινδύνων, από τις μαζικές ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές μέχρι την προοπτική συρρίκνωσης των επιτοκιακών διαφορών, έχει περιορίσει την επενδυτική διάθεση για τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών.

Η εμπιστοσύνη στο νόμισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, σύμφωνα με τη Σελβά Μπαχάρ Μπαζικί του Bloomberg Economics.

«Η επιδείνωση του κλίματος απέναντι στη λίρα συνέπεσε με εκροές βραχυπρόθεσμων κερδοσκοπικών κεφαλαίων και, πιο πρόσφατα, με αυξημένη ζήτηση για ξένο συνάλλαγμα από τους εγχώριους αποταμιευτές, εντείνοντας τις πιέσεις στα συναλλαγματικά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας», δήλωσε η Μπαζικί.

Μέρος των πρόσφατων πιέσεων συνέπεσε επίσης με την ευρύτερη αποστροφή των επενδυτών προς τον κίνδυνο στις αναδυόμενες αγορές, ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών (Thanksgiving) στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το μέγεθος της υποχώρησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων υποδηλώνει ότι οι πιέσεις ενδέχεται να υπερβαίνουν τις εποχικές κεφαλαιακές ροές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τα περιθώρια που διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να συνεχίσουν τις μειώσεις επιτοκίων, στηρίζοντας παράλληλα το νόμισμα.

Στο τραπέζι η αξιοποίηση του χρυσού και οι φορολογικές παρεμβάσεις

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, η κεντρική τράπεζα επανεκκίνησε αυτή την εβδομάδα τις δημοπρασίες συμβολαίων ανταλλαγής λιρών με ξένο συνάλλαγμα (FX swaps), προκειμένου να ενισχύσει εκ νέου τη συναλλαγματική της θέση.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, δήλωσε επίσης ότι η τράπεζα ενδέχεται να χρησιμοποιήσει συμβόλαια ανταλλαγής χρυσού με λίρες, ενώ πρόσθετη στήριξη στο τουρκικό νόμισμα θα μπορούσαν να προσφέρουν και φορολογικά μέτρα.

«Η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πιέσεις τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξωτερική χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποφύγει τη μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα», δήλωσε η Μπανού Κιβτζί Τοκαλί, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας BVeri.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να προχωρήσει η πρόταση για μείωση του παρακρατούμενου φόρου στις καταθέσεις σε τουρκικές λίρες, προκειμένου να καταστούν πιο ελκυστικά τα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο εγχώριο νόμισμα», πρόσθεσε η Τοκαλί.