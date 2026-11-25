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Τουρκικό δικαστήριο επικύρωσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του κορυφαίου πολιτικού της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αποκλείοντας ουσιαστικά τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης από τη διεκδίκηση της προεδρίας απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες εκλογές. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η απόφαση αποτελεί το τελευταίο δικαστικό πλήγμα για τη δοκιμαζόμενη τουρκική αντιπολίτευση, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα συνεχές κύμα διώξεων που έχει οδηγήσει στη σύλληψη δεκάδων στελεχών της, μεταξύ των οποίων και του Ιμάμογλου, του ισχυρότερου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν.

Η κυβερνητική καταστολή έχει επεκταθεί και στα μέσα ενημέρωσης, με τις Αρχές να έχουν αναλάβει τις τελευταίες εβδομάδες τον έλεγχο δύο από τους σημαντικότερους τηλεοπτικούς σταθμούς που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση, των Sözcü TV και Halk TV.

Το δικαστικό μπλόκο στην υποψηφιότητα Ιμάμογλου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ένα από τα ανώτατα δικαστήρια της Τουρκίας, επικύρωσε την απόφαση ακύρωσης του πανεπιστημιακού πτυχίου που είχε αποκτήσει ο Ιμάμογλου το 1994, επικαλούμενο παρατυπίες. Με την απόφαση, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, εξαντλούνται τα συνήθη ένδικα μέσα, αν και οι δικηγόροι του Ιμάμογλου έχουν δηλώσει ότι θα προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει ότι οι υποψήφιοι για την προεδρία της χώρας πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο.

Η δικαστική εξέλιξη συμπίπτει με μια άλλη μεγάλη υπόθεση που συγκλονίζει την Τουρκία: το χρηματιστηριακό σκάνδαλο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γνωστό ως Fonzi, στο οποίο έχουν εμπλακεί υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη και το οποίο εξελίσσεται σε σημαντικό πολιτικό βάρος για τον Ερντογάν.

Το σκάνδαλο των 20 δισ. δολαρίων και οι παραιτήσεις στο AKP

Ένας από τους στενότερους συνεργάτες και παλαιότερους φίλους του Ερντογάν, ο Χαγιατί Γιαζιτζί, έγινε το τελευταίο πολιτικό θύμα του σκανδάλου Fonzi, υποβάλλοντας αργά το βράδυ της Τρίτης την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), μετά την εμπλοκή του γιου του στην έρευνα.

Ο Γιαζιτζί, ο οποίος γνωρίζει τον Ερντογάν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, υποστήριξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ουδέποτε είχε εμπλακεί σε οποιαδήποτε «αμφιλεγόμενη εργασία, σχέση ή δραστηριότητα» και ότι ο γιος του είναι αθώος. Σε βάρος του ίδιου δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Το σκάνδαλο Fonzi, το οποίο αφορά σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονταν περίπου 20 δισ. δολάρια και επηρεάζει σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές, συμπίπτει με σημαντική υποχώρηση της δημοτικότητας του AKP.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα έχει χάσει περισσότερες από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από το ξέσπασμα της κρίσης τον Σεπτέμβριο, όταν τα ποσοστά του κινούνταν περίπου στο 33%.

«Οι αδιάκοπες δικαστικές επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης πηγάζουν από τη μειούμενη υποστήριξη των ψηφοφόρων προς τον Ερντογάν, ενώ το σκάνδαλο Fonzi έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση», δήλωσε ο Μπερκ Εσέν, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Σαμπαντζί της Κωνσταντινούπολης.

«Εξ ου και το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο συνίσταται στην αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εξακολουθήσει να μπορεί να κερδίζει τις εκλογές», πρόσθεσε.

Οικονομική πίεση και απώλειες δισεκατομμυρίων για την τουρκική λίρα

Στην αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα της τουρκικής οικονομίας, με τον πληθωρισμό να παραμένει επίμονα υψηλός, κοντά στο 30%. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας έχει επίσης αντλήσει σημαντικά ποσά από τα συναλλαγματικά της αποθέματα προκειμένου να στηρίξει την τουρκική λίρα. Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά περισσότερα από 17 δισ. δολάρια μόνο την εβδομάδα έως τις 20 Νοεμβρίου.

Αντιμέτωπος με ποινές κάθειρξης άνω των 2.000 ετών ο Ιμάμογλου

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση από τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2025, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιβολής ποινών κάθειρξης που αθροιστικά ξεπερνούν τα 2.000 χρόνια, εφόσον κριθεί ένοχος για τις κατηγορίες διαφθοράς που του έχουν απαγγελθεί και τις οποίες αρνείται στο σύνολό τους.

Η υπόθεση του πανεπιστημιακού πτυχίου του είναι ξεχωριστή, αλλά έχει καθοριστική πολιτική σημασία, καθώς η ακύρωσή του τον εμποδίζει να διεκδικήσει την προεδρία, ανεξάρτητα από την έκβαση των υπόλοιπων δικαστικών υποθέσεων.

Ο Ιμάμογλου δεν σχολίασε άμεσα τη δικαστική απόφαση της Τετάρτης. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η απόφαση δημοσιεύθηκε σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα προτού οι δικηγόροι του λάβουν επίσημη ενημέρωση, είχε καταγγείλει αυτό που χαρακτήρισε «παράνομες δικαστικές επιχειρήσεις» της Άγκυρας.

Περισσότεροι από 100 προφυλακισμένοι για το Fonzi

Η κρίση του Fonzi κορυφώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετά γνωστά επενδυτικά κεφάλαια ανακοίνωσαν ότι αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων των επενδυτών τους.

Στη συνέχεια, οι ρυθμιστικές Αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Περισσότεροι από 100 ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, στελέχη ρυθμιστικών Αρχών, πολιτικοί, καθώς και μία ακόμη αντιπρόεδρος του AKP, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία θεωρείται ύποπτη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Καγιά, η οποία φέρεται να αποκόμισε 40 εκατ. δολάρια από τα επενδυτικά κεφάλαια του Fonzi, αλλά αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, αποφυλακίστηκε την Τρίτη έπειτα από 19 ημέρες κράτησης και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η αποφυλάκισή της προκάλεσε την αντίδραση της Ογιά Τεκίν, δημάρχου της αντιπολίτευσης, η οποία βρίσκεται στη φυλακή εδώ και σχεδόν 18 μήνες και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της για δωροδοκία.

«Θέλω την ίδια δικαιοσύνη που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Καγιά», δήλωσε. Η τουρκική κυβέρνηση επιμένει ότι τα δικαστήρια και το δικαστικό σύστημα της χώρας λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.