Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η Société Générale, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Σλαβομίρ Κρούπα να ανεβάζει τον στόχο κερδοφορίας της γαλλικής τράπεζας, συνδυάζοντας το νέο στρατηγικό σχέδιο με περαιτέρω περικοπές κόστους και αυξημένες διανομές κεφαλαίων προς τους μετόχους.

Η SocGen έθεσε ως στόχο η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφωθεί μεταξύ 13% και 14% το 2029, ενώ μετά το 2029 επιδιώκει να ξεπεράσει το 15%. Ο στόχος είναι σημαντικά υψηλότερος από το περίπου 11% που έχει τεθεί για το 2026.

Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει διανομές τουλάχιστον 21 δισ. ευρώ προς τους μετόχους έως το 2029, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

«Σήμερα εισερχόμαστε σε μια νέα φάση», δήλωσε ο Κρούπα. «Η φιλοδοξία μας είναι σαφής: να επιταχύνουμε την κερδοφόρα ανάπτυξή μας και να διατηρήσουμε αυστηρή πειθαρχία όσον αφορά τους κινδύνους και το κόστος».

Νέος γύρος περικοπών κόστους

Βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι η περαιτέρω περιστολή των δαπανών. Η SocGen επιδιώκει μέσα στην επόμενη τριετία να μειώσει περίπου κατά 2% την εκτιμώμενη βάση κόστους του 2026, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει ετήσια αύξηση των εσόδων κατά περίπου 3%.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα επιτρέψουν τη μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από το 55%.

Η εξοικονόμηση θα προέλθει από μείωση του προσωπικού, χαμηλότερες δαπάνες πληροφορικής και περιορισμό του κόστους προμηθειών. Στην προσπάθεια θα συμβάλει και η ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τράπεζα δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο αριθμό νέων περικοπών θέσεων εργασίας, διευκρινίζοντας ότι σκοπεύει να στηριχθεί στη φυσική αποχώρηση εργαζομένων για την επίτευξη του στόχου.

Ο Κρούπα έχει ήδη προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της SocGen, αναδιαρθρώνοντας την ανώτατη διοικητική ομάδα, περιορίζοντας τη γενναιόδωρη πολιτική τηλεργασίας και ανακοινώνοντας σχεδόν 3.000 περικοπές θέσεων εργασίας.

Στο 3% η ετήσια αύξηση εσόδων

Για την περίοδο 2026-2029, η γαλλική τράπεζα στοχεύει σε μέση ετήσια αύξηση των εσόδων περίπου κατά 3%.

«Η νέα στρατηγική θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε υψηλή κερδοφορία, να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες στις ομάδες μας, να αυξήσουμε τη δυνατότητά μας να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των πελατών μας και να προσφέρουμε μια ελκυστική πολιτική διανομών», ανέφερε ο Κρούπα.

Η προηγούμενη στρατηγική του, η οποία παρουσιάστηκε πριν από τρία χρόνια, συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της χρηματιστηριακής αξίας της SocGen. Η νέα έμφαση στην ανάπτυξη, ωστόσο, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η τράπεζα θα συμμετάσχει ενεργά στο κύμα συγκέντρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Ταυτόχρονα, στη γαλλική αγορά η διοίκηση καλείται να κινηθεί σε ένα απαιτητικό πολιτικό και δημοσιονομικό περιβάλλον, καθώς η χώρα οδεύει προς προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος.

Μέρισμα και επαναγορές μετοχών

Η SocGen σχεδιάζει να επιστρέφει στους μετόχους το 50% των ανακοινωμένων καθαρών κερδών, διατηρώντας την τελευταία πολιτική διανομών της.

Οι επιστροφές κεφαλαίου θα κατανέμονται με «ισορροπημένο» τρόπο μεταξύ μερισμάτων σε μετρητά και επαναγορών ιδίων μετοχών.

Επιπλέον, η τράπεζα σκοπεύει να διανέμει τυχόν πλεονάζον κεφάλαιο πάνω από τον στόχο της για δείκτη CET1 άνω του 13%.

Ο αναλυτής της Deutsche Bank Σάραθ Κουμάρ είχε προβλέψει ότι η SocGen θα ανέβαζε τον στόχο RoTE πάνω από το 13% για το 2029.

Στα 14 εκατ. πελάτες στοχεύει η BoursoBank

Σημαντικό ρόλο στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο αναμένεται να διαδραματίσει και η ψηφιακή τράπεζα του ομίλου, BoursoBank, η οποία θέτει ως στόχο να ξεπεράσει τους 14 εκατ. πελάτες έως το τέλος του 2029.

Παράλληλα, η SocGen σχεδιάζει νέες επενδύσεις στον τομέα Global Banking and Investor Solutions, ο οποίος θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Με το νέο σχέδιο, η διοίκηση επιχειρεί έτσι να περάσει από τη φάση αναδιάρθρωσης των προηγούμενων ετών σε μια περίοδο ταχύτερης ανάπτυξης και υψηλότερης κερδοφορίας, χωρίς να εγκαταλείπει την έμφαση στον περιορισμό του κόστους και στην επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Διαβάστε ακόμη

Ο δισεκατομμυριούχος συλλέκτης με τους 300 Πικάσο και τους 4.500 πίνακες

Γιατί πουλάει η νοσταλγία; Πώς το παρελθόν έγινε ξανά εμπορική δύναμη

Εξωδικαστικός: «Ασπίδα» για το σπίτι με αντάλλαγμα άλλα ακίνητα – Τι αλλάζει από σήμερα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ