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Το podcasting έχει εξελιχθεί σε μια ώριμη μορφή ενημέρωσης με υψηλό βαθμό αφοσίωσης. Το 2025, το παγκόσμιο ακροατήριο εκτιμάται ότι προσέγγισε τα 600 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ και στην Ελλάδα περίπου το 25–30% των χρηστών του διαδικτύου δηλώνει ότι ακούει podcast τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε το «Μιλάμε Ιατρικά», το podcast του Hellenic Healthcare Group. Στο μικρόφωνο συναντώνται κορυφαίοι γιατροί και επαγγελματίες υγείας από τα Νοσοκομεία Υγεία, Metropolitan Hospital και Metropolitan General, με έναν κοινό στόχο: να κάνουν την επιστημονική γνώση σαφή και κατανοητή για τον ακροατή.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος υγείας στην Ελλάδα, επενδύει στις τάσεις της τεχνολογίας που εξυπηρετούν τον άνθρωπο, τόσο εντός των σύγχρονων μονάδων του, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με την υγεία και την πρόληψη.

Η άνοδος ενός σύγχρονου μέσου ενημέρωσης και ιατρικής γνώσης

Σε έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας, με τίτλο «Τα podcasts ως εργαλείο προώθησης συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία: Μια διερευνητική ανασκόπηση», διαπιστώθηκε ότι τα podcasts αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την ενημέρωση και την κατανόηση θεμάτων υγείας. Ειδικότερα, φαίνεται να συμβάλλουν θετικά στις γνώσεις και στις συμπεριφορές των ακροατών, ενώ παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην παρακολούθηση της υγείας, στις στάσεις απέναντι σε σχετικά ερωτήματα και στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων.

Από την επιστημονική γνώση στην καθημερινή απάντηση

Με πάνω από 40 επεισόδια ήδη στον αέρα, το «Μιλάμε Ιατρικά» έχει διαμορφώσει τη δική του παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης για την υγεία, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Από την πρόληψη, τη διάγνωση και τις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές μέχρι την τεχνολογία, την αποκατάσταση, τη διατροφή, τη νοσηλευτική και την καθημερινή φροντίδα, η σειρά podcast του Hellenic Healthcare Group αποκωδικοποιεί τους σύνθετους ιατρικούς όρους σε χρήσιμες πληροφορίες για τους ακροατές.

Ένα podcast με κυριολεκτική πολυφωνία

Μέχρι σήμερα, το «Μιλάμε Ιατρικά» συμπεριλαμβάνει περιεχόμενο με διαφορετικές φωνές και θεματικές, από την επιστημονική γνώση και την εμπειρία των γιατρών έως τις νέες ιατρικές τεχνολογίες, καθημερινά ζητήματα και διαφορετικές πλευρές της φροντίδας

Έτσι, δίπλα σε θεματικές όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η καρδιολογία, η νευρολογία, η ογκολογία, η γυναικολογία, η αγγειοχειρουργική, βρίσκουν χώρο και θέματα διατροφής, φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και νοσηλευτικής, ακόμη και πυρηνικής ιατρικής. Η ποικιλία αυτή επιτρέπει στη σειρά να προσεγγίζει πολυεπίπεδα ζητήματα ως μια συνολική τοποθέτηση με θεματικό άξονα την φροντίδα.

Οι άνθρωποι πίσω από τα μικρόφωνα

Η σειρά φιλοξενεί ανθρώπους με διαφορετικές ειδικότητες και ρόλους μέσα στο σύστημα υγείας. Συμμετέχουν γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, επαγγελματίες υγείας και στελέχη με διοικητικό ρόλο. Παράλληλα, σε επιλεγμένα επεισόδια, γιατρός και ασθενής συναντώνται στο ίδιο μικρόφωνο, φωτίζοντας το ίδιο θέμα από δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές: την επιστημονική γνώση και τη βιωμένη εμπειρία του ίδιου του ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο, η σειρά δίνει χώρο τόσο στην επιστημονική και επαγγελματική γνώση όσο και στη βιωμένη εμπειρία των ίδιων των ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της φροντίδας.

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο Spotify.

Με την αξιοπιστία του Ομίλου HHG μιλάμε απλά, «Μιλάμε Ιατρικά».

Γιατί η υγεία μας αφορά όλους.