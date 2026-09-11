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Η Hitachi Ltd. συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων αγοραστών που διεκδικούν μέρος της Swarco, της εταιρείας λύσεων κυκλοφορίας που ανήκει σε μέλη της αυστριακής οικογένειας Swarovski.

Ο ιαπωνικός όμιλος ανταγωνίζεται επενδυτικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων η Platinum Equity, για την εξαγορά της μονάδας ευφυών συστημάτων μεταφορών (Intelligent Transport Systems – ITS) της Swarco.

Η αξία μιας πιθανής συμφωνίας εκτιμάται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Προσφορές έως τα μέσα Οκτωβρίου

Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ η Swarco σχεδιάζει να διατηρήσει τον έλεγχο του παραδοσιακού κλάδου συστημάτων οδικής σήμανσης, ο οποίος παράγει μεταξύ άλλων χρώματα και υλικά για τη διαγράμμιση δρόμων.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα οδηγήσουν σε συμφωνία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της διαδικασίας.

Από τα οδικά σήματα στα «έξυπνα» συστήματα πόλεων

Η Swarco ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1960 από τον Μάνφρεντ Σβαρόφσκι και εδρεύει στην Αυστρία. Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα και συστήματα που στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Στον τομέα των ευφυών μεταφορών, η Swarco παρέχει λογισμικό και τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στις πόλεις, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητάς της.

Η εταιρεία έχει τις ρίζες της σε μια ιδιαίτερη ιστορία: η αρχή της συνδέεται με μια τυχαία συνάντηση του Μάνφρεντ Σβαρόφσκι σε ένα μπαρ στο Μεξικό με τον Τζιν Ότρι, συγγενή του γνωστού τραγουδιστή και «καουμπόι» από το Τέξας, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο γυάλινων χαντρών.

Οι συγκεκριμένες γυάλινες χάντρες χρησιμοποιούνται ως ανακλαστικά στοιχεία στις οδικές διαγραμμίσεις, αποτελώντας τη βάση για την αρχική δραστηριότητα της Swarco.

Η στρατηγική της Hitachi στις υποδομές

Η Hitachi δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, από την ενέργεια έως την υγεία και τις μεταφορές.

Ο σιδηροδρομικός της βραχίονας είναι γνωστός για τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη των εμβληματικών ιαπωνικών τρένων υψηλής ταχύτητας (bullet trains), ενώ παράλληλα προμηθεύει συστήματα σηματοδότησης για σιδηροδρομικά δίκτυα.

Η απόκτηση της μονάδας ITS της Swarco θα ενίσχυε τη θέση της Hitachi στον τομέα των ψηφιακών υποδομών μεταφορών, σε μια περίοδο όπου οι πόλεις παγκοσμίως επενδύουν σε τεχνολογίες «έξυπνης κινητικότητας».

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