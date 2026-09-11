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Τη δική του ΔΕΘ κρατά στην πρώτη γραμμή το Μαξίμου μέχρι να αρχίσουν να φαίνονται στην τσέπη τα πρώτα μέτρα. Και στο διάστημα που μεσολαβεί σηκώνει τον λογαριασμό των αντιπάλων του: την «πολιτική απάτη» που καταλογίζει στον Αλέξη Τσίπρα και την κοστολόγηση του ΠΑΣΟΚ, για την οποία ο Παύλος Μαρινάκης επιστράτευσε μέχρι και το… Μουντιάλ.

Η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ζωντανό το πακέτο της Θεσσαλονίκης μέχρι η εξαγγελία να γίνει πραγματικό εισόδημα, γνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να δοκιμάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, βάζει την κοστολόγηση στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης: όχι μόνο τι υπόσχεται ο καθένας, αλλά πόσο κοστίζει και από πού θα βρεθούν τα χρήματα.

Ενδεικτικό είναι ότι χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξαναέβαλε τα μέτρα της ΔΕΘ στην οθόνη των πολιτών, επιλέγοντας μέσω ανάρτησής του να επιμείνει στο τι αλλάζει στο εισόδημα και ποιοι κερδίζουν από τις παρεμβάσεις.

Το στοίχημα της τσέπης

Στην οικονομική διάσταση επέμεινε και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, βάζοντας στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, η οποία, όπως είπε, «επλήγη βαθιά στην κρίση και πλήρωσε μεγάλο τίμημα».

Για το Μαξίμου το κρίσιμο είναι πλέον ο χρόνος. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά και η πολιτική τους απόδοση θα κριθεί όταν περάσουν στο πορτοφόλι. Μέχρι τότε, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει τη Θεσσαλονίκη στην επικαιρότητα και να μην αφήσει να χαθεί το πακέτο μέσα στην καθημερινή πίεση των τιμών.

«Όποιος δεν το παραδέχεται ζει σε άλλο πλανήτη»

Γιατί αυτή η πίεση παραμένει. Και στην κυβέρνηση δεν επιχειρούν, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιας γραμμής, να την προσπεράσουν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είπε χωρίς περιστροφές: «Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό ζει σε άλλο πλανήτη, όχι σε άλλη χώρα», αναφερόμενος στην ακρίβεια και βάζοντας ειδικά στο κάδρο το σούπερ μάρκετ, το στεγαστικό και το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΘ δεν σημαίνει ότι έκλεισε το ταμείο για το 2027. Εφόσον προκύψουν περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και υπάρχει περιθώριο στις οροφές δαπανών, η κυβερνητική θέση είναι ότι αυτά θα επιστρέψουν στην κοινωνία με μόνιμα μέτρα. «Όσο θα βρίσκουμε παραπάνω λεφτά […] όλα αυτά θα επιστρέφουμε στην κοινωνία», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο λογαριασμός περνά στην αντιπολίτευση

Στον αντίποδα, το Μαξίμου ανεβάζει την πίεση για το κόστος των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης. Για τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «εγχειρίδιο» και «μνημείο πολιτικής απάτης», φέρνοντας παραδείγματα από τις αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς μέχρι τις προσλήψεις και τις δωρεάν μετακινήσεις. Η βασική ένσταση είναι ότι δαπάνες που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο εμφανίζονται στην κοστολόγηση μόνο για ένα έτος ή επιμερίζονται σε βάθος τετραετίας.

Στην ίδια γραμμή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέβασε στα 13,5 δισ. ευρώ το κόστος των εξαγγελιών Τσίπρα, συνοδεύοντας την κριτική με μία αιχμή για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού: «Καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει το λεγόμενο rebranding, αλλά δεν τα καταφέρνει, γιατί επέστρεψε ο ίδιος».

Το ΠΑΣΟΚ μπήκε στο στόχαστρο όταν έθεσε το ερώτημα πώς ο δημοσιονομικός χώρος από το 1 δισ. έφτασε στα 2,2 δισ. «Το να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση, είναι σαν να ζητάς από κάποιον που δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του ούτε ένα λεπτό ποδοσφαιρικού αγώνα να σου σχολιάσει το Μουντιάλ», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση έχει δύο διαφορετικούς λογαριασμούς μπροστά της. Εκείνον που ζητά από την αντιπολίτευση να εξηγήσει και τον δικό της, που θα αρχίσει να κρίνεται όταν τα μέτρα περάσουν από τις ανακοινώσεις στο πορτοφόλι.

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