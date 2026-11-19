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Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους να επιταχύνουν τις συνδέσεις των κέντρων δεδομένων με τα τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα, προσπαθώντας να περιορίσουν την αυξανόμενη εξάρτηση από επιτόπιες μονάδες φυσικού αερίου, η οποία απειλεί να αυξήσει τις εκπομπές λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κατασκευαστές κέντρων δεδομένων στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη λεγόμενη «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πίσω από τον μετρητή» (behind-the-meter), προκειμένου να παρακάμψουν τις πολυετείς αναμονές για συνδέσεις με το δίκτυο και να θέσουν τις εγκαταστάσεις τους σε λειτουργία νωρίτερα. Τα συστήματα αυτά βασίζονται συνήθως στο φυσικό αέριο, κάτι που ενδέχεται να ανατρέψει χρόνια προόδου στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τo Bloomberg εξετάζει τις προτεινόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία για την επιτάχυνση των διασυνδέσεων με το δίκτυο και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων.

«Η τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων μέσω του δικτύου θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τη χρήση φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η διατήρηση της σύνδεσης των κέντρων δεδομένων με το δίκτυο στις ανεπτυγμένες αγορές αποτελεί, επομένως, βασικό πυλώνα για τη διατήρησή τους ως ‘πράσινων’», ανέφερε η έκθεση.

Η έκθεση του Bloomberg δημοσιεύτηκε ενώ ξεκίνησε η COP31, στην Τουρκία. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επέκτασης των κέντρων δεδομένων αναμένεται να αποτελέσει θέμα συζήτησης μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών, κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα που αναζητούν τρόπους για την επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρότερη ενέργεια.

Οι τραπεζίτες έχουν ήδη δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελεί μέρος «κάθε συζήτησης» στη σύνοδο κορυφής. Παρ’ όλα αυτά, η κλίμακα των κλιματικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να τετραπλασιαστεί έως το 2035, φτάνοντας περίπου το 7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έκθεση του ΒloombergNEF, που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Bloomberg Philanthropies, αξιολόγησε επτά διαφορετικούς τύπους πολιτικών που αποσκοπούν στην επιτάχυνση των συνδέσεων των κέντρων δεδομένων με το δίκτυο. Τέσσερις από αυτές παρουσίασαν ισχυρά στοιχεία για την επιτάχυνση αυτών των συνδέσεων, ενώ μόνο δύο διαπιστώθηκε ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της προσφοράς καθαρής ενέργειας για τα κέντρα δεδομένων.

Στην PJM Interconnection, τον μεγαλύτερο διαχειριστή δικτύου των ΗΠΑ, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα προσφοράς, οπότε η εταιρεία δίνει προτεραιότητα σε πολιτικές που συνδέουν τα κέντρα δεδομένων με το δίκτυο ταχύτερα, αλλά και που παρέχουν προσφορά στο δίκτυο.

Δεν έχουν σχεδιαστεί ρητά όλες οι πολιτικές που αναλύονται στην έκθεση με σκοπό να καταστήσουν καθαρότερη την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα δεδομένων. Ωστόσο, στις ανεπτυγμένες αγορές, η σύνδεση με το δίκτυο είναι γενικά καλύτερη για το κλίμα από την εξάρτηση από την επιτόπια παραγωγή.

Η έκθεση αναγνωρίζει επίσης ότι οι περισσότερες πολιτικές για την επιτάχυνση των συνδέσεων με το δίκτυο είναι πολύ πρόσφατες για να εκτιμηθεί κατά πόσο μειώνουν πραγματικά τους χρόνους αναμονής ή τις εκπομπές. Παρ’ όλα αυτά, οι προτεινόμενες πολιτικές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της πρόκλησης της επέκτασης της χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων χωρίς να αυξάνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

To BNEF εξέτασε επίσης την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου η πρόκληση συνίσταται συχνά στη μετάβαση των συστημάτων ηλεκτροδότησης προς καθαρότερη ενέργεια, παράλληλα με την επέκταση της υποδομής που απαιτείται για την κάλυψη της νέας ζήτησης.

Στην Ινδία, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει την προσθήκη τοπικής χωρητικότητας μεταφοράς και υποσταθμών με ρυθμό αρκετά γρήγορο ώστε να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων. Στη Μαλαισία, η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων αναμένεται να αυξήσει την εξάρτηση από τα υπάρχοντα εργοστάσια άνθρακα και φυσικού αερίου στο εγγύς μέλλον.