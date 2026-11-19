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Η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο Ελ Νίνιο εντείνουν τη θερμική καταπόνηση των κοραλλιογενών υφάλων. Σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το φαινόμενο οι ερευνητές αναζητούν τρόπους, μερικούς πιο πρωτότυπους από άλλους. Στην περίπτωση των επιστημόνων του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole (WHOI) στις ΗΠΑ, η ιδέα έχει να κάνει με τη… μουσική.

Η θάλασσα έχει τη δική της μελωδία. Οι ήχοι των θαλάσσιων πλασμάτων, οι θόρυβοι που συνδέονται με τη ζωή ενός κοραλλιογενούς υφάλου συνθέτουν μια μοναδική φυσική συναυλία. Όπως εξηγούν οι επιστήμονες του WHOI, οι υγιείς ύφαλοι εκπέμπουν φυσικά ήχο. Αυτές τις φυσικές μελωδίες επιχειρούν να αναπαράγουν οι ειδικοί για να βοηθήσουν τους υφάλους να αναγεννηθούν.

Για αυτό το λόγο, τοποθετούν υποθαλάσσια ηχεία σε περιοχές όπου οι ύφαλοι έχουν υποβαθμιστεί και να μεταδίδουν ηχογραφήσεις από υγιή οικοσυστήματα. Στόχος είναι να προσελκύσουν τις προνύμφες των κοραλλιών, οι οποίες αναζητούν το κατάλληλο σημείο για να εγκατασταθούν, καθώς όπως διαπιστώθηκε αντιλαμβάνονται τους ήχους και τους χρησιμοποιούν σαν οδηγό.

Η ιδέα γεννήθηκε όταν οι επιστήμονες μελετούσαν τις διαφορές ανάμεσα σε υγιείς και υποβαθμισμένους υφάλους στην περιοχή των Παρθένων Νήσων. Γνώριζαν ήδη ότι πολλά θαλάσσια είδη, όπως τα ψάρια, χρησιμοποιούν τους ήχους για να εντοπίζουν κατάλληλα ενδιαιτήματα. Σταδιακά διαπίστωσαν ότι ανάλογη ευαισθησία διαθέτουν και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί, μεταξύ των οποίων καβούρια και καλαμάρια. Στην πορεία παρατήρησαν ότι κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στα ασπόνδυλα, όπως τα κοράλλια. Συγκεκριμένα, οι προνύμφες ήταν ευαίσθητες στα ηχητικά σήματα και βρίσκονταν συχνότερα σε σημεία όπου «άκουγαν» ήχους υγιών υφάλων.

Σε δοκιμές που ξεκίνησαν το 2022, οι ερευνητές τοποθέτησαν προνύμφες σε ειδικά δοχεία, σε υποβαθμισμένους υφάλους και αναπαρήγαγαν ήχους από υγιείς περιοχές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προνύμφες που εκτέθηκαν στους ήχους εγκαταστάθηκαν σχεδόν δύο φορές συχνότερα από εκείνες που δεν τους άκουσαν. Σε μεταγενέστερες δοκιμές και σε διαφορετικά είδη κοραλλιών και περιοχές, τα ποσοστά εγκατάστασης ήταν κατά μέσο όρο έως και τριπλάσια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκε ακόμη και οκταπλάσια αύξηση.

Πέρα από… νανουρίσματα, εφαρμόζουν και άλλες μεθόδους, όπως η μετακίνηση των κοραλλιών από ρηχά σημεία σε βαθύτερα, πιο δροσερά νερά. Η ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις γίνεται ολοένα πιο επιτακτική. Η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, απειλεί να προκαλέσει ένα ακόμη ισχυρό κύμα λεύκανσης των κοραλλιών κατά την οποία χάνουν το χαρακτηριστικό τους χρώμα, εξασθενούν και κινδυνεύουν με θάνατο.

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