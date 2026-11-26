Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αποκατέστησε προσωρινά την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ωστόσο η ευφορία στις τάξεις των μετόχων του τεχνολογικού κολοσσού φαίνεται να εξασθενεί με γρήγορους ρυθμού, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο τα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να βαραίνουν τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια μικροτσίπ στον κόσμο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μετοχή της Nvidia ααραμένει 35% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά της 6ης Οκτωβρίου, έχοντας απολέσει 2 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία ενώ μέχρι και χθες Τετάρτη 25/11 είχε σημειώσει εννέα πτωτικές συνεδριάσεις στο σύνολο των δέκα τελευταίων συνεδριάσεων.

Παρά το εντυπωσιακό άλμα του +31% στη συνεδρίαση της Δευτέρας 23/11, η Nvidia συγκαταλέγεται μεταξύ των 30 μετοχών με τις χειρότερες επιδόσεις στον δείκτη S&P 500 κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Οι πιέσεις συνεχίστηκαν και χθες Τετάρτη, με τη μετοχή να σημειώνει βουτιά 8,25% ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης και τελικά να καταφέρνει να περιορίσει τις απώλειες της στο 4,08%, ενώ αρκετοί κάνουν λόγο για νέο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης το οποίο και πυροδοτεί.

Η επιστροφή Χουάνγκ δεν λύνει τα προβλήματα της Nvidia

Η επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά την απομάκρυνσή του εξαιτίας καταγγελλόμενων ερωτικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με πρόσωπο ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, έδωσε λύση στο ζήτημα της ηγεσίας της Nvidia.

Ωστόσο, δεν αντιμετώπισε κανένα από τα υπόλοιπα προβλήματα που ήδη ασκούσαν πιέσεις στη μετοχή. Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι κατά πόσο οι πελάτες της εταιρείας θα συνεχίσουν να επενδύουν τεράστια ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς εντείνεται ο σκεπτικισμός σχετικά με την απόδοση αυτών των επενδύσεων.

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελεί η προοπτική αύξησης των επιτοκίων, δεδομένου ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη χρηματοδοτείται πλέον μέσω δανεισμού.

«Τα βασικά ερωτήματα που βρίσκονταν στο επίκεντρο, ακόμη και πριν από την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, παραμένουν αναπάντητα», δήλωσε ο Μπρεντ Σουτ, επικεφαλής επενδύσεων της Northwestern Mutual Wealth Management.

«Πόσα κεφάλαια απαιτούνται για να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη πραγματικότητα; Πόσα ακόμη είναι διαθέσιμα και με ποιο κόστος; Και, τελικά, ποια θα είναι η απόδοση αυτών των επενδύσεων;».

Η αποχώρηση του Χουάνγκ και η αναταραχή που προκλήθηκε στο εσωτερικό της Nvidia ενίσχυσαν επίσης τις ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στην αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ανταγωνισμός εντείνεται τόσο από κατασκευαστές μικροτσίπ, όπως η AMD και η Broadcom, όσο και από τους ίδιους τους πελάτες της Nvidia, όπως η Google του ομίλου Alphabet.

Η παρέμβαση Τραμπ και ο κλοιός των ερευνών

Στην εξίσωση προστίθεται και η πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Την επιστροφή του Χουάνγκ υποστήριξε σθεναρά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στην ηγεσία της Nvidia είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η παρέμβαση του Λευκού Οίκου στις εταιρικές υποθέσεις έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, όπου οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Ο Χουάνγκ δεν απάντησε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της γενικής συνάντησης με τους εργαζομένους της Nvidia την Τρίτη, στην οποία ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό. Θα κληθεί, ωστόσο, να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη δημόσια ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας στις 3 Δεκεμβρίου.

«Η απερίσκεπτη απόφαση να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο κ. Χουάνγκ, τα στελέχη της Nvidia και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξακολουθούν να οφείλουν απαντήσεις στο Κογκρέσο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην επιτροπή, αναφερόμενη στη συμμόρφωση της εταιρείας με τους περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η απονομή χάριτος στον Χουάνγκ αποτελεί «πάντα μια επιλογή», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα χρειαστεί, σύμφωνα με τη New York Post.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο απόκτησης μετοχικού μεριδίου της Nvidia από το αμερικανικό Δημόσιο, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει θέσει μέχρι στιγμής το ζήτημα, αλλά προσθέτοντας πως «πιθανότατα δεν είναι πολύ αργά».

Την ίδια στιγμή, οι αρχές της Καλιφόρνιας διερευνούν κατά πόσο η Nvidia προχώρησε σε παράνομες πωλήσεις προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα και παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο έρευνας της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) για τις λογιστικές πρακτικές της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η φθηνότερη μετοχή των Magnificent Seven

Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί η Nvidia συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των φθηνότερων, βάσει αποτίμησης, μετοχών του S&P 500, ενώ εμφανίζει τη χαμηλότερη αποτίμηση μεταξύ των επτά τεχνολογικών κολοσσών που συγκροτούν την ομάδα των Magnificent Seven.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η μετοχή διαπραγματευόταν περίπου στις 15 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της εταιρείας, έναντι 25 φορών στις αρχές του έτους.

Σήμερα, ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής κερδών (P/E) έχει υποχωρήσει περίπου στις 10 φορές, έχοντας καταγράψει την περασμένη εβδομάδα το χαμηλότερο επίπεδό του από το 2008, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Τα προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης και η απουσία διαδόχου

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ανέδειξε η απομάκρυνση του Χουάνγκ ήταν οι αδυναμίες στην εταιρική διακυβέρνηση της Nvidia και η απουσία οργανωμένου σχεδίου διαδοχής.

Το διοικητικό συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει πλέον ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Synopsys, Χάρβεϊ Τζόουνς, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική επειδή ενέδωσε στις πιέσεις του Τραμπ για την επιστροφή του Χουάνγκ, μόλις έξι ημέρες αφότου είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τον επαναφέρει.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ, ως συνιδρυτής και μέχρι αυτόν τον μήνα ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλος στην ιστορία της Nvidia, φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τα προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, βάσει του διοικητικού μοντέλου που είχε διαμορφώσει, περίπου 60 ανώτατα στελέχη της εταιρείας αναφέρονταν απευθείας στον ίδιο.

«Δεν πρόκειται για μια εταιρεία που έχει δομηθεί ώστε να είναι ανθεκτική», δήλωσε ο Μπιλ Μαν, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Motley Fool Asset Management.

«Μοιάζει παράξενο να χαρακτηρίζεις ως κακοδιοικούμενη μια εταιρεία της οποίας η μετοχή έχει πολλαπλασιάσει την αξία της επί 50 τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, όμως, ότι αυτό ακριβώς αναδεικνύει η συγκεκριμένη υπόθεση».

Η Wall Street εξακολουθεί να βλέπει περιθώριο ανόδου 57%

Παρά τα πολλαπλά μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά, αρκετοί αναλυτές και επενδυτές στη Wall Street εξακολουθούν να διακρίνουν σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη Nvidia, βασιζόμενοι στην εκτίμηση ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστούν και ότι ο Χουάνγκ θα καταφέρει να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στο εσωτερικό της εταιρείας.

Τουλάχιστον τρεις αναλυτές έχουν αναβαθμίσει τη σύστασή τους για τη μετοχή σε επίπεδο αντίστοιχο του «buy» μετά την επιστροφή του Χουάνγκ, ενώ η μέση τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 57% τους επόμενους 12 μήνες.

«Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας όσον αφορά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η Nvidia είναι αυτή που την τροφοδοτεί», δήλωσε ο Άιβαν Φάινσεθ, επικεφαλής επενδύσεων και ανώτερος εταίρος της Tigress Financial Partners, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television την Τρίτη.

«Ήταν θλιβερό και απογοητευτικό αυτό που συνέβη με τον Τζένσεν, αλλά συνολικά η αγορά είναι ικανοποιημένη που επέστρεψε».