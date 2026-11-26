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Στη Wall Street, οι μεγάλες συμπτώσεις σπάνια μένουν χωρίς ερωτηματικά, ειδικά όταν γράφουν κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσα σε ελάχιστες συνεδριάσεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγο πριν πέσει η αυλαία της Παρασκευής στη Νέα Υόρκη, ένας ανώνυμος επενδυτής έδωσε μια ογκώδη εντολή αγοράς παραγώγων που του έδινε το δικαίωμα να αποκτήσει μετοχές της Nvidia αξίας 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων τη Δευτέρα.

Λίγο αργότερα, η ανακοίνωση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έβαλε φωτιά στο ταμπλό. Η μετοχή της Nvidia απογειώθηκε πάνω από 30% τη Δευτέρα, χαρίζοντας στον μυστηριώδη επενδυτή μια απόδοση της τάξης του 9.000% και κέρδη 312 εκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις δύο συνεδριάσεις διαπραγμάτευσης, έχοντας βάλει στο τραπέζι σχεδόν το ένα εκατοστό του ποσού που αποκόμισε.

Σκιές Υποψιών και η Σύνδεση με τον Λευκό Οίκο

Η χρονική συγκυρία λειτούργησε σαν σπίθα σε ξερό χόρτο. Παράγοντες της αγοράς στη Νέα Υόρκη σημειώνουν ότι η κίνηση αναζωπύρωσε τις υποψίες για insider trading στη Wall Street και έδωσε νέα τροφή σε ερωτήματα γύρω από τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πολιτική και τις αγορές.

Κι αυτό γιατί, όπως παραδέχονται πλέον όλοι στους διαδρόμους της ενημέρωσης και της αγοράς, κομβικό ρόλο στην επιστροφή του Χουάνγκ έπαιξε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, η ιστορία του ανώνυμου επενδυτή και του ιλιγγιώδους κέρδους του φέρνει ξανά στην επιφάνεια το διαρκές ερώτημα των τελευταίων ετών: μήπως η αμερικανική χρηματοπιστωτική αγορά επηρεάζεται από insider trading, ιδίως υπό τη σημερινή προεδρία;

Τα Μερίδια, τα Σενάρια και ο Παράγοντας ΑΙ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάθε λόγο να βλέπει με ικανοποίηση την ανατροπή στο τιμόνι της Nvidia, καθώς και ο ίδιος φέρεται να βγήκε κερδισμένος — με εκτιμήσεις που φτάνουν έως και τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Οι εκθέσεις οικονομικών συμφερόντων που κατέθεσε στις 5 Νοεμβρίου στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας δείχνουν ότι κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η τιμή τους είχε υποχωρήσει απότομα τις προηγούμενες εβδομάδες πριν εκτιναχθεί τη Δευτέρα μετά την είδηση για τον Χουάνγκ.

Επειδή ωστόσο τα στοιχεία αφορούν συναλλαγές έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς αναλυτικά ποσά ανά πράξη, το ακριβές όφελος δεν μπορεί να υπολογιστεί με βεβαιότητα. Οι Financial Times σκιαγράφησαν δύο ακραία σενάρια, υποθέτοντας ότι δεν υπήρξαν μεταβολές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο: με τις μέγιστες δυνατές αγορές και τις ελάχιστες πωλήσεις, ο Τραμπ θα μπορούσε να έχει κερδίσει έως 15 εκατομμύρια δολάρια τη Δευτέρα, ενώ με το αντίστροφο σενάριο το κέρδος περιορίζεται μόλις στο 1,3 εκατομμύριο δολάρια.

Πίσω από τις αριθμητικές ισορροπίες βρίσκεται και η πολιτική στρατηγική. Ο Αμερικανός πρόεδρος στήριζε προσωπικά τον Χουάνγκ για ημέρες, πιέζοντας για την επαναφορά του, ενώ σύμφωνα με τους New York Times, αμέσως μετά την αποπομπή του επικεφαλής του ομίλου φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και να τον παρότρυνε να διεκδικήσει ξανά τη θέση του. Για τον Τραμπ, οι αγορές λειτουργούν σταθερά ως βαρόμετρο της αμερικανικής οικονομίας, καθώς στηρίζει επανειλημμένα τους κολοσσούς της τεχνολογίας ώστε να πείσει ένα πιο επιφυλακτικό κοινό ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ωφελεί και τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις των Αμερικανών.