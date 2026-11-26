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Στην αναστολή των αποστολών διακομιστών που ενσωματώνουν τους προηγμένους επεξεργαστές της προς τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας προχωρά η Nvidia, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειες να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τους Financial Times, συνεργάτες της Nvidia, όπως η Dell και η Supermicro, έχουν ενημερώσει πελάτες στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία ότι η αμερικανική εταιρεία δεν επιτρέπει την αποστολή των παραγγελιών τους.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές εάν πρόκειται για προσωρινή αναστολή, μέχρι η Nvidia και οι συνεργάτες της να αποσαφηνίσουν τον τρόπο συμμόρφωσης με τους νέους εξαγωγικούς περιορισμούς της Ουάσιγκτον.

Οι τέσσερις χώρες έχουν εξελιχθεί σε προνομιακούς προορισμούς για κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους πλέον προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, των οποίων η απευθείας εξαγωγή στην Κίνα υπόκειται σε περιορισμούς.

Η περιοχή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αγορά για την αμερικανική εταιρεία. Το 2025, η Nvidia κατέγραψε μέσω της θυγατρικής της στη Σιγκαπούρη έσοδα ύψους 104 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 72% σε ετήσια βάση. Μέσω της συγκεκριμένης θυγατρικής καταγράφεται και μέρος των εσόδων της από την Ταϊβάν και την Κίνα.

Η Ουάσιγκτον κλείνει τα «παραθυράκια» για την Κίνα

Πολλοί κινεζικοί όμιλοι παρακάμπτουν τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς μισθώνοντας υπολογιστική ισχύ από παρόχους υπηρεσιών cloud, οι οποίοι προμηθεύονται διακομιστές εξοπλισμένους με επεξεργαστές της Nvidia.

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα νέους κανόνες με στόχο να βάλει τέλος στη συγκεκριμένη πρακτική.

Τα μέτρα ακολούθησαν την προσωρινή απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν σχέση με γυναίκα που συνδέεται με πάροχο υπηρεσιών cloud, ο οποίος μίσθωνε υπολογιστική ισχύ σε κινεζικές εταιρείες και ερευνάται για φερόμενη εμπλοκή σε υπόθεση λαθρεμπορίου.

Οι αποκαλύψεις δυσχέραναν τη θέση του Χουάνγκ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να πωλούν επεξεργαστές της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική τεχνολογία.

Παρά τις προσπάθειες του Πεκίνου να αναπτύξει εγχώριες εναλλακτικές λύσεις, τα κορυφαία κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους επεξεργαστές της Nvidia, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά στάδια εκπαίδευσης των πλέον προηγμένων μοντέλων τους.

Αν και η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αυτή την εβδομάδα είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για λιγότερο αυστηρή εφαρμογή των περιορισμών, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εταιρεία προτίθεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Προθεσμία 90 ημερών και αναστάτωση στην αγορά

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου έχει δώσει στους παρόχους υπηρεσιών cloud προθεσμία 90 ημερών για την εξασφάλιση άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδείξουν πως μεταξύ των τελικών χρηστών τους δεν περιλαμβάνονται οντότητες που υπόκεινται σε περιορισμούς.

Ωστόσο, η απουσία σαφών οδηγιών για τη διαδικασία αδειοδότησης έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου.

Η ζήτηση από κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες είχε τροφοδοτήσει την ταχεία ανάπτυξη των data centers στη Νοτιοανατολική Ασία, κυρίως στη Μαλαισία και την Ινδονησία, όπου έχουν διοχετευθεί δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί θέτουν πλέον σε κίνδυνο σημαντικό μέρος αυτών των επενδύσεων.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που πλήττονται βρίσκεται η Aolani, εταιρεία υπηρεσιών cloud με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία σχεδίαζε να παρέχει προηγμένη υπολογιστική ισχύ μέσω συμφωνιών μίσθωσης στην ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok.

Η αναστάτωση έχει οδηγήσει τραπεζικά στελέχη που είχαν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν το έργο να παγώσουν τη χορήγηση πιστώσεων ύψους περίπου 500 εκατ. δολαρίων, ενώ η ByteDance εξετάζει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης της συμφωνίας.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ οι Dell, Supermicro, ByteDance και Aolani δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για σχολιασμό.