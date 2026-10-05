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Η BT Group Plc εξαγόρασε την TalkTalk και την PlatformX Communications Ltd. από καθεστώς διαχείρισης, αποτρέποντας την κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να έχει συνολική ταμειακή επίπτωση 400 εκατ. λιρών (529 εκατ. δολαρίων) για το οικονομικό έτος 2027, πραγματοποιήθηκε «προς το δημόσιο συμφέρον», μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για την πώληση των δραστηριοτήτων της TalkTalk σε καταναλωτές και στη χονδρική, ανακοίνωσε η BT τη Δευτέρα.

«Πρόκειται για μια πραγματικά πρωτοφανή κατάσταση, όπου εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις κινδύνευαν σε περίπτωση κατάρρευσης της TalkTalk», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της BT, Άλισον Κίρκμπι. «Άμεση προτεραιότητά μας είναι να σταθεροποιήσουμε την επιχείρηση και να λειτουργήσουμε ως δίχτυ ασφαλείας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην TalkTalk».

Η TalkTalk αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του υψηλού χρέους της από το 2021, όταν εξαγοράστηκε από την Toscafund Asset Management LLP και την εταιρεία private equity Penta Capital. Η εταιρεία ιδρύθηκε ως πάροχος χαμηλού κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών, μεταπωλώντας στους καταναλωτές πρόσβαση χονδρικής στο δίκτυο της BT. Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός και ο επίμονος πληθωρισμός επιβάρυναν την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Η TalkTalk τερμάτισε τις διαπραγματεύσεις με την Octopus Investments για την πώληση του τμήματος του δικτύου χονδρικής, ενώ προηγουμένως είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις και με την εταιρεία private equity Epiris, χωρίς να προκύψει συμφωνία.

Οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν τη συναλλαγή.

Η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου, Λίζα Νάντι, θα συνυπολογίσει το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον κατά την εξέταση της έκθεσης της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) σχετικά με τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το υπουργείο της, κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι επικοινωνίες των νοσοκομείων, βασίζονται στις υπηρεσίες της TalkTalk.

Η Κίρκμπι είχε προηγουμένως ζητήσει από την κυβέρνηση διαβεβαιώσεις ότι η εξαγορά της TalkTalk δεν θα οδηγούσε σε εις βάθος έρευνα για θέματα ανταγωνισμού.

Κατά το τελευταίο έτος, η TalkTalk κατέγραψε έσοδα περίπου 1,2 δισ. λιρών, ενώ παρέμεινε ζημιογόνος. Η εταιρεία διαθέτει περίπου 1,5 εκατομμύριο πελάτες λιανικής και 1 εκατομμύριο πελάτες χονδρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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