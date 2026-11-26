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Η πλειοψηφία των διαχειριστών των Tata Trusts ψήφισε υπέρ της προσφυγής στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αμφισβητήσει την ανανέωση της θητείας του Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν στην προεδρία της Tata Sons, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση της μάχης εξουσίας στον ινδικό επιχειρηματικό κολοσσό.

Ο όμιλος φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, που κατέχει το 66% της Tata Sons, σχεδιάζει να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βομβάης, αμφισβητώντας την πενταετή παράταση της θητείας του Τσάντρα, όπως είναι ευρύτερα γνωστός ο Τσαντρασεκαράν, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η απόφαση για την ανανέωση της θητείας του προέδρου ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Tata Sons στις 17 Σεπτεμβρίου, παρά τις αντιρρήσεις του Νόελ Τάτα, ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής των Tata Trusts.

Τρεις από τους πέντε διαχειριστές των ιδρυμάτων —ο Νόελ, ο γιος του, Νέβιλ Τάτα, και ο Μπασκάρ Μπατ— ψήφισαν υπέρ της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ενώ οι Βένου Σρινιβάσαν και Βιτζάι Σινγκ διαφώνησαν, πρόσθεσαν τα ίδια πρόσωπα. Η είδηση είχε μεταδοθεί νωρίτερα από το CNBC-TV18.

Από την εσωτερική σύγκρουση στη δικαστική αναμέτρηση

Εφόσον τα Tata Trusts προχωρήσουν στην υλοποίηση της απόφασής τους, η εσωτερική διαμάχη για την ηγεσία θα μετατραπεί σε δικαστική αναμέτρηση, η οποία θα μπορούσε να βυθίσει τον ινδικό όμιλο, με ιστορία σχεδόν 160 ετών, σε μια πολύμηνη περίοδο αβεβαιότητας.

Η αντιπαράθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, όταν τα μέλη του συμβουλίου της Tata Sons, συμπεριλαμβανομένου του Σρινιβάσαν, ψήφισαν υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Τσάντρα και της προώθησης της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, παρά την αντίθεση του Νόελ.

Τα Tata Trusts είχαν χαρακτηρίσει τον Σεπτέμβριο «παράνομη» την παράταση της θητείας του Τσάντρα, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες και οι δύο πλευρές έχουν προσλάβει διακεκριμένους δικηγόρους.

Ο Νόελ είχε αρχίσει ήδη από τον Φεβρουάριο να αμφισβητεί επενδυτικές αποφάσεις που ελήφθησαν υπό την ηγεσία του Τσάντρα, με τη σύγκρουση στο διοικητικό συμβούλιο να φέρνει στη συνέχεια το ρήγμα στο προσκήνιο.

Οι Σρινιβάσαν και Σινγκ, οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση στα Tata Trusts την Πέμπτη, έχουν αντιταχθεί στον Νόελ και σε άλλα μέτωπα τις τελευταίες εβδομάδες, αποκαλύπτοντας τον βαθύ διχασμό στο εσωτερικό των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που ελέγχουν έμμεσα τον επιχειρηματικό όμιλο, με δραστηριότητες από τον καφέ μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι δύο διαχειριστές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε σχέδιο αναδιάρθρωσης που πρότεινε ο πατριάρχης της οικογένειας Τάτα, προκειμένου να αποτρέψει τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Tata Sons, ενώ έχουν απευθυνθεί και σε περιφερειακή εποπτική αρχή, επισημαίνοντας ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης στα ιδρύματα.

Κίνδυνος καθυστερήσεων στις στρατηγικές επενδύσεις

Μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ των Tata Trusts και της εταιρείας συμμετοχών που ελέγχουν θα μπορούσε να επιβραδύνει τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε ολόκληρο τον πολυσχιδή επιχειρηματικό όμιλο, καθώς για τις σημαντικότερες αποφάσεις απαιτείται σύμπλευση των δύο πλευρών.

Η διατήρηση της αβεβαιότητας στην Tata Sons, η οποία εποπτεύει εμπορικά σήματα και επιχειρήσεις όπως η Jaguar Land Rover, η Air India, τα Taj Hotels και το τσάι Tetley, εγκυμονεί κινδύνους καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των διοικητικών συμβουλίων, στα σχέδια κατανομής κεφαλαίων και στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ο όμιλος Tata διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις φιλοδοξίες του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, από την επέκταση της εγχώριας παραγωγής των iPhone της Apple μέχρι την κατασκευή της πρώτης μονάδας παραγωγής ημιαγωγών της χώρας.

Η σύγκρουση για την είσοδο στο χρηματιστήριο

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας κατατάσσει την Tata Sons στην ανώτατη κατηγορία των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χαρακτηρισμός που υποχρεώνει την εταιρεία να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Η Reserve Bank of India έχει απορρίψει στο παρελθόν το αίτημα της Tata για εξαίρεση από την υποχρέωση χρηματιστηριακής εισαγωγής. Τον Νοέμβριο επανέλαβε την απαίτησή της να εισαχθούν οι μετοχές της Tata Sons προς διαπραγμάτευση στις χρηματιστηριακές αγορές.

Ο Νόελ Τάτα αντιτίθεται στη χρηματιστηριακή εισαγωγή, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα εξέθετε την εταιρεία συμμετοχών σε αυστηρότερο εποπτικό έλεγχο, μεγαλύτερο έλεγχο από τις αγορές και ενδεχόμενες απόπειρες επιθετικής εξαγοράς.