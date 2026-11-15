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Βαθαίνει η εσωτερική σύγκρουση στον ινδικό κολοσσό Tata Group, καθώς ο Νόελ Τάτα, πρόεδρος των καταπιστευμάτων που ελέγχουν τον όμιλο, αμφισβητεί τον τρόπο υλοποίησης ορισμένων από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται η διαχείριση κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρική διακυβέρνηση και το ενδεχόμενο εισαγωγής της μητρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Η διαμάχη αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, την ώρα που ο όμιλος επενδύει τεράστια ποσά σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι ημιαγωγοί, η αεροπορία, τα ηλεκτρονικά και οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, τα καταπιστεύματα Tata Trusts, τα οποία ελέγχουν το 66% της Tata Sons, αντιτίθενται στην προοπτική χρηματιστηριακής εισαγωγής της μητρικής, καθώς κάτι τέτοιο θα άνοιγε την πόρτα σε εξωτερικούς μετόχους.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον σε ζητήματα διαδοχής και ιδιοκτησιακού ελέγχου, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται, διοικείται και αναπτύσσεται ένας επιχειρηματικός όμιλος με ετήσια έσοδα περίπου 185 δισ. δολαρίων.

«Το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αν διαθέτουμε την απαραίτητη πειθαρχία στην υλοποίηση των έργων», δήλωσε ο Νόελ Τάτα το Σάββατο, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Hindustan Times Leadership Summit στο Νέο Δελχί.

«Πώς μπορούν να επιτύχουν έργα που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποδώσουν, εάν δεν υπάρχει πειθαρχία;», διερωτήθηκε.

Επενδύσεις 21 δισ. δολαρίων και αμφισβήτηση της διοίκησης

Το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής επέκτασης του ομίλου έχει δρομολογηθεί υπό την ηγεσία του Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν, του επαγγελματία μάνατζερ που βρίσκεται στο τιμόνι της Tata Sons από το 2017.

Ωστόσο, μια εμπιστευτική ανάλυση που εκπονήθηκε για τα Tata Trusts και περιήλθε σε γνώση του Bloomberg εκτιμά ότι οι δραστηριότητες στους ημιαγωγούς, στα ηλεκτρονικά και στην αεροπορία θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια άνω των 2 τρισ. ρουπιών, δηλαδή περίπου 21 δισ. δολάρια.

Το μέγεθος των απαιτούμενων επενδύσεων έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων και την ικανότητα του ομίλου να υλοποιήσει ταυτόχρονα τόσο φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια.

Η σύγκρουση για την εταιρική διακυβέρνηση οξύνθηκε μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Tata Sons, στις 17 Σεπτεμβρίου, να στηρίξει την ανανέωση της θητείας του Τσαντρασεκαράν για ακόμη πέντε χρόνια, παρά τις αντιρρήσεις του Νόελ Τάτα.

Εκπρόσωπος της Tata Sons δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τις δηλώσεις για την υλοποίηση των επενδύσεων, τη διαχείριση κεφαλαίων και το ενδεχόμενο εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Ο φόβος ότι το χρηματιστήριο θα αλλάξει τον χαρακτήρα της Tata

Η Tata αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσχιδείς επιχειρηματικούς ομίλους της Ινδίας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover έως το τσάι Tetley.

Οι εταιρείες του ομίλου κατέγραψαν συνολικά έσοδα περίπου 185 δισ. δολαρίων κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Η ιδιαίτερη μετοχική δομή της Tata Sons, με τα Tata Trusts να ελέγχουν το 66%, επιτρέπει στα κέρδη των επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν τελικά και σημαντικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο μοντέλο ιδιοκτησίας δίνει στη μητρική τη δυνατότητα να στηρίζει θυγατρικές ακόμη και σε περιόδους χαμηλής κερδοφορίας ή υψηλών επενδυτικών αναγκών, χωρίς να υπόκειται στις ίδιες πιέσεις που θα μπορούσαν να ασκήσουν χιλιάδες εξωτερικοί μέτοχοι.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό φοβάται ότι θα χαθεί ο Νόελ Τάτα σε περίπτωση χρηματιστηριακής εισαγωγής.

«Ανησυχώ ότι η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, την οποία προτείνουν ορισμένοι, θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της Tata», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, εάν η εταιρεία αποκτήσει 30.000 έως 40.000 μετόχους, «το κέρδος μπορεί να αποκτήσει προτεραιότητα έναντι της φιλανθρωπίας».

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει τη βαθύτερη διαφωνία ανάμεσα στη διατήρηση του παραδοσιακού επιχειρηματικού μοντέλου της Tata και στην ανάγκη εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της επενδυτικής της επέκτασης.

Οι πιέσεις της κεντρικής τράπεζας της Ινδίας

Το ζήτημα της χρηματιστηριακής εισαγωγής έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ινδίας να κατατάξει την Tata Sons στην ανώτερη κατηγορία των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών.

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση συνοδεύεται από κανονιστικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, αυξάνοντας την πίεση προς τη διοίκηση του ομίλου.

Τα Tata Trusts έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτή την προοπτική και έχουν εξετάσει εναλλακτικά σενάρια εταιρικής αναδιάρθρωσης, με στόχο η Tata Sons να παραμείνει μη εισηγμένη εταιρεία.

Παρά τις επιφυλάξεις του για τον τρόπο υλοποίησης των επενδύσεων, ο Νόελ Τάτα ξεκαθάρισε ότι τα καταπιστεύματα εξακολουθούν να στηρίζουν πλήρως τα μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια του ομίλου.

Όπως δήλωσε, τα Tata Trusts βρίσκονται «100% πίσω» από τις επενδύσεις σε έργα εθνικής σημασίας, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η επιτυχία τους προϋποθέτει μεγαλύτερη πειθαρχία στην εκτέλεση και αποτελεσματικότερη κατανομή των κεφαλαίων.

Το μήνυμά του αποτυπώνει το βασικό διακύβευμα για έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ασίας: πώς θα συνεχίσει να επενδύει δισεκατομμύρια σε τεχνολογίες αιχμής, διατηρώντας ταυτόχρονα το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό και φιλανθρωπικό μοντέλο που χαρακτηρίζει την Tata εδώ και δεκαετίες.