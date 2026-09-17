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Η Tata Sons, η εταιρεία συμμετοχών του ομίλου Tata Group, φέρεται να ενέκρινε την είσοδό της στο χρηματιστήριο και να ζήτησε από τον πρόεδρό της Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν (Natarajan Chandrasekaran) να παραμείνει στη θέση του για ακόμη πέντε χρόνια, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει σταθερή ηγεσία κατά τη μετάβαση.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε να ακολουθηθεί η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας (RBI) για την εισαγωγή της Tata Sons στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Η είδηση προκάλεσε ισχυρή άνοδο στις μετοχές εταιρειών του ομίλου. Η Tata Chemicals ενισχύθηκε έως και 13%, ενώ η Tata Motors Passenger Vehicles σημείωσε άνοδο έως 4,7%.

Η μάχη για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Ο Τσαντρασεκαράν είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι σκοπεύει να αποχωρήσει όταν ολοκληρωθεί η θητεία του τον Φεβρουάριο του 2027.

Η απόφασή του ήρθε μετά από μήνες εντάσεων με τον πρόεδρο των Tata Trusts, Νοέλ Τάτα, σχετικά με το ζήτημα της εισαγωγής της Tata Sons στο χρηματιστήριο αλλά και τη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων στον τεράστιο όμιλο.

Η πιθανή εισαγωγή αποτελεί κρίσιμο βήμα για τον όμιλο, ο οποίος διαθέτει δραστηριότητες από τα τρόφιμα και τα χημικά έως τα πολυτελή αυτοκίνητα και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ινδίας.

Οι πιέσεις της RBI και ο ρόλος των Tata Trusts

Η απόφαση για IPO συνδέεται με την πίεση της RBI, η οποία έχει ζητήσει από την Tata Sons να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή, αυξάνοντας παράλληλα την εποπτεία της εταιρείας.

Οι Tata Trusts, που ελέγχουν περίπου 66% της Tata Sons, ανησυχούν ότι μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο μπορεί να περιορίσει τον έλεγχό τους και να μειώσει την ικανότητά τους να αποτρέπουν πιθανές εχθρικές εξαγορές.

Η RBI είχε προηγουμένως απορρίψει αίτημα της Tata Sons για εξαίρεση από την υποχρέωση δημόσιας προσφοράς μετοχών, ενώ είχε καταθέσει και νομική προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βομβάης ώστε να διασφαλίσει ότι η θέση της θα ακουστεί σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης.

Παράλληλα, ο όμιλος Shapoorji Pallonji (SP Group) πιέζει εδώ και μήνες για την εισαγωγή της Tata Sons στο χρηματιστήριο, υποστηρίζοντας ότι θα απελευθερώσει αξία για τους επενδυτές.

Το SP Group κατέχει περίπου 18,4% της Tata Sons, συμμετοχή αξίας δισεκατομμυρίων ρουπιών. Μια δημόσια εγγραφή θα του επέτρεπε να αξιοποιήσει μέρος της επένδυσής του και να περιορίσει το υψηλό κόστος δανεισμού.

Η πιθανή IPO της Tata Sons θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εταιρικές εξελίξεις στην Ινδία, καθώς αφορά την κορυφαία εταιρεία συμμετοχών ενός ομίλου με ιστορία 158 ετών και παρουσία σε δεκάδες κλάδους της οικονομίας.

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