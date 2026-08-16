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Η Trent, εταιρεία λιανικής του ομίλου Tata Group, σχεδιάζει να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη της premium αλυσίδας ένδυσης Westside, ανοίγοντας έως και 100 νέα καταστήματα ετησίως, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό επέκτασής της, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αναπτυξιακή της δυναμική.

«Μέχρι σήμερα ανοίγαμε περίπου 10 με 15 καταστήματα τον χρόνο. Το να περάσουμε ξαφνικά στα 100 είναι ένας ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος, αλλά είμαστε έτοιμοι να τον πετύχουμε», δήλωσε σε συνέντευξή της η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Σαϊλίνα Πάρτι.

Η Westside, η οποία διαθέτει είδη ένδυσης, καλλυντικά, είδη σπιτιού, υποδήματα και αξεσουάρ –από κοσμήματα έως και διαμάντια εργαστηριακής παραγωγής– λειτουργούσε 300 καταστήματα στο τέλος της τελευταίας οικονομικής χρήσης.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκταθεί στις βορειοανατολικές πολιτείες της Ινδίας, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει το δίκτυό της σε μεγάλες μητροπολιτικές αγορές, όπως το Νέο Δελχί, η Μπανγκαλόρ και το Χαϊντεραμπάντ.

Στόχος η ενίσχυση των αυθόρμητων αγορών

Σύμφωνα με την Πάρτι, η στρατηγική της Westside επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας πιο ελκυστικής εμπειρίας αγορών.

«Η φιλοσοφία μας είναι να προσδίδουμε σε κάθε προϊόν έναν έντονο χαρακτήρα μόδας, ώστε να ενισχύουμε την επιθυμία για αυθόρμητες αγορές. Πλέον έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα», ανέφερε.

Η ανακοίνωση των σχεδίων επέκτασης έγινε δεκτή θετικά από την αγορά, με τη μετοχή της Trent να ενισχύεται έως και 2,6% στο χρηματιστήριο της Βομβάης τη Δευτέρα, την ώρα που ο δείκτης NSE Nifty 50 υποχωρούσε έως 0,8%.

Η άνοδος αυτή ήρθε έπειτα από εννέα συνεχόμενες συνεδριάσεις πτώσης για τη μετοχή της εταιρείας.

Η επιβράδυνση της Zudio αλλάζει τις προτεραιότητες

Η Trent καλείται πλέον να στηριχθεί περισσότερο στη Westside, καθώς η μεγαλύτερη αλυσίδα της, η Zudio, που απευθύνεται στη μαζική αγορά με οικονομικά και μοντέρνα ρούχα, παρουσιάζει επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό από μεγάλους ινδικούς ομίλους, όπως η Reliance Industries και ο Aditya Birla Group.

Η καταναλωτική ζήτηση παραμένει υποτονική λόγω του αυξημένου πληθωρισμού, ενώ περιορισμένη είναι και η διαθεσιμότητα κατάλληλων εμπορικών χώρων για νέα καταστήματα.

Οι ανησυχίες γύρω από τη Zudio έχουν επηρεάσει αρνητικά και τη χρηματιστηριακή πορεία της Trent. Η μετοχή παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη από τις αρχές του έτους, ενώ βρίσκεται περίπου 48% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει πριν από δύο χρόνια.

«Οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν με μεγαλύτερη προσοχή, περιορίζοντας τις προαιρετικές δαπάνες λόγω των συνεχιζόμενων μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων και της πιθανής αύξησης του κόστους ζωής», ανέφερε η εταιρεία σε παρουσίαση προς τους επενδυτές τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές βλέπουν τη Westside ως τον νέο μοχλό ανάπτυξης

Παρά τις προκλήσεις, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η Westside μπορεί να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο «όπλο» ανάπτυξης της Trent, μετά την εκτεταμένη αναβάθμιση τόσο του σχεδιασμού των καταστημάτων όσο και της γκάμας των προϊόντων της.

Σε έκθεσή τους στις 2 Ιουλίου, οι αναλυτές της Bernstein, Τζιγκνάνσου Γκορ και Παρθ Σαχ, έθεσαν το ερώτημα: «Είναι η Westside η νέα Zudio;»

Όπως σημειώνουν, η αισιοδοξία της διοίκησης για τη Westside στηρίζεται σε ισχυρές βάσεις, ενώ οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικές αλυσίδες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί στο κορυφαίο πολυκατάστημα της ινδικής αγοράς.

Νέες επενδύσεις και έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Νωρίτερα φέτος, το διοικητικό συμβούλιο της Trent ενέκρινε αύξηση κεφαλαίου ύψους 25 δισ. ρουπιών (περίπου 260 εκατ. δολάρια), με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να προορίζεται για την επιτάχυνση της επέκτασης του δικτύου καταστημάτων.

Μέρος των επενδύσεων θα κατευθυνθεί και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου της Westside, καθώς και στη διεθνή παρουσία της.

Η διοίκηση στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των ηλεκτρονικών πωλήσεων στο 10% του συνολικού κύκλου εργασιών, από περίπου 6% που ήταν στο τρίμηνο έως τις 31 Μαρτίου.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τον σχεδιασμό προϊόντων

Παράλληλα, η Trent ενισχύει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τη διαχείριση των αποθηκών έως τον σχεδιασμό νέων προϊόντων.

Η εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει νέα εργαλεία AI που έχουν αυξήσει θεαματικά την παραγωγικότητα των περίπου 50 σχεδιαστών της.

Χάρη στα νέα συστήματα, η ομάδα δημιουργεί πλέον 400 έως 500 νέα σχέδια κάθε εβδομάδα, έναντι περίπου 50 σχεδίων στο παρελθόν.

Παράλληλα, η Westside επιδιώκει να μειώσει στο μισό τον χρόνο παραγωγής των νέων προϊόντων μόδας, με στόχο να χρειάζονται μόλις 30 ημέρες από τον σχεδιασμό μέχρι τη διάθεσή τους στην αγορά.

«Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν, όμως υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να το πετύχουμε», κατέληξε η Πάρτι.

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