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Για πολλά χρόνια, οι πολυτεχνικές επιστήμες αποτελούσαν συνώνυμο της επαγγελματικής ασφάλειας. Ένα πτυχίο απόφοιτου πολυτεχνείου θεωρούνταν σχεδόν εγγύηση για υψηλές αποδοχές και εύκολη είσοδο στην αγορά εργασίας. Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει.

Η επιβράδυνση των προσλήψεων στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές των νέων αποφοίτων, ακόμη και εκείνων που διαθέτουν ισχυρό βιογραφικό και σημαντική επαγγελματική εμπειρία πριν από την αποφοίτησή τους. Αποκλειστικά στοιχεία του LinkedIn, τα οποία δημοσίευσε το Forbes, καταδεικνύουν ότι οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών και οι μηχανικοί υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα στις προσλήψεις μεταξύ των δημοφιλών πανεπιστημιακών ειδικοτήτων.

Ένας απόφοιτος με εμπειρία που ακόμη αναζητά εργασία

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ράιον Μπόλντουιν-Γουίλιαμς, ο οποίος μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ δημιουργώντας ιστοσελίδες ως χόμπι. Σπούδασε πληροφορική στην πολυτεχνική σχολή του Michigan State University και κατά τη διάρκεια των σπουδών του πραγματοποίησε αρκετές πρακτικές ασκήσεις σε μεγάλες εταιρείες.

Μεταξύ άλλων εργάστηκε ως αναλυτής λογισμικού στην Accenture και ως ασκούμενος μηχανικός λογισμικού στη Rocket Companies, τη χρηματοοικονομική εταιρεία τεχνολογίας που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Νταν Γκίλμπερτ. Παράλληλα, εργάστηκε από το δεύτερο έως το τελευταίο έτος των σπουδών του στο γραφείο σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου, θεωρώντας ότι θα αποκτούσε πολύτιμες γνωριμίες και θα μάθαινε καλύτερα πώς να προετοιμάσει το βιογραφικό του για την αγορά εργασίας.

Ωστόσο, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή του, ο 23χρονος εξακολουθεί να αναζητά μόνιμη θέση εργασίας ως μηχανικός λογισμικού. Όπως αναφέρει, αρχικά διατηρούσε ένα υπολογιστικό φύλλο με όλες τις αιτήσεις που υπέβαλλε και την εξέλιξή τους. «Όταν ξεπέρασα τις 100 αιτήσεις, είπα ως εδώ και διέγραψα ολόκληρο το αρχείο», δηλώνει χαρακτηριστικά. Μέχρι σήμερα καλύπτει μέρος του εισοδήματός του αναπτύσσοντας ιστοσελίδες και εφαρμογές για εταιρείες μόδας ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Οι μηχανικοί πλήττονται περισσότερο

Οι δυσκολίες αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με στοιχεία του LinkedIn που παραχώρησε αποκλειστικά στο Forbes, οι προσλήψεις νέων αποφοίτων μειώθηκαν συνολικά κατά 20% μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Απριλίου 2026. Για τους αποφοίτους μηχανικής, όμως, η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Οι προσλήψεις μειώθηκαν κατά 25%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 20 πιο δημοφιλών πανεπιστημιακών ειδικοτήτων που παρακολουθεί η πλατφόρμα. Αντίθετα, οι απόφοιτοι της εκπαίδευσης και των επαγγελμάτων υγείας κατέγραψαν μικρότερη μείωση, της τάξης του 16%.

Οι υψηλοί μισθοί δεν αρκούν

Παρά τις δυσκολίες, οι μηχανικοί εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις ειδικότητες με τις υψηλότερες αμοιβές. Η National Association of Colleges and Employers είχε εκτιμήσει τον Φεβρουάριο ότι οι απόφοιτοι μηχανικής και επιστήμης υπολογιστών του 2026 θα ξεκινούσαν την καριέρα τους με μέσες ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 81.000 δολάρια.

Αντίθετα, οι απόφοιτοι διοίκησης επιχειρήσεων, κοινωνικών επιστημών και επικοινωνίας αναμενόταν να λαμβάνουν κατά μέσο όρο λιγότερα από 69.000 δολάρια ετησίως. Το πρόβλημα, όμως, σύμφωνα με το Forbes, δεν είναι πλέον οι αποδοχές αλλά η εύρεση της πρώτης εργασίας. Ένα πτυχίο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχεδόν εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης δεν προσφέρει πλέον την ίδια ασφάλεια, καθώς η αγορά εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο βρίσκεται σε φάση σημαντικών ανακατατάξεων.

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας περιορίζουν τις προσλήψεις και αναθεωρούν τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες θέσεις, ακόμη και για αποφοίτους με ισχυρά ακαδημαϊκά προσόντα και σημαντική πρακτική εμπειρία.

Η εικόνα αυτή αμφισβητεί μια πεποίθηση που κυριαρχούσε επί δεκαετίες, ότι το πτυχίο του μηχανικού αποτελεί μια από τις ασφαλέστερες επιλογές όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές. Παρότι οι αποδοχές εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές για όσους τελικά βρίσκουν εργασία, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχει γίνει αισθητά δυσκολότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

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