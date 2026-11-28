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Η Βρετανία δεν θα μπορούσε να επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, αιφνιδιάζοντας ακόμη και υπουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Παρότι είχαν προηγηθεί συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο για τις σχέσεις με την Ευρώπη και αρκετά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη συμφωνούσαν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, ένα δημοψήφισμα θα ήταν αναπόφευκτο, πηγές με γνώση των διεργασιών ανέφεραν στο Bloomberg ότι δεν θεωρούσαν πως είχε ληφθεί οριστική απόφαση μέχρι τη σχετική ανακοίνωση του πρωθυπουργού στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με επικριτές του Μπέρναμ, ο αιφνιδιασμός του υπουργικού συμβουλίου καταδεικνύει την απουσία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις σχέσεις με την Ευρώπη, την ώρα που το κυβερνών Εργατικό Κόμμα δέχεται πιέσεις από ένα ανασυνταγμένο και αναζωογονημένο κίνημα υπέρ του Brexit.

Πρωταγωνιστές της εκστρατείας Vote Leave του 2016 δημιούργησαν πρόσφατα νέες ομάδες πίεσης, με τις ονομασίες Stay Out και Keep Britain Out, ενώ η σύνοδος του Μπέρναμ με την ΕΕ έδωσε στον Νάιτζελ Φάρατζ την ευκαιρία να επιστρέψει στις Βρυξέλλες και να κατηγορήσει τον πρωθυπουργό ότι προδίδει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος προ δεκαετίας.

Η μεταστροφή της κοινής γνώμης

Μέχρι στιγμής, πάντως, η δημόσια προσέγγιση του Μπέρναμ προς την Ευρώπη δεν φαίνεται να του έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της υποστήριξης προς το Brexit, ενώ αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ επικαλούνται εσωτερικά δημοσκοπικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους θα υποστήριζαν μια στενότερη σχέση με την ΕΕ, εφόσον αυτή ωφελούσε την οικονομία.

«Η αρνητική στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο Brexit φαίνεται ιδιαίτερα έντονη αυτή την περίοδο και, επομένως, είναι κατανοητό γιατί, εκ πρώτης όψεως, η επαναφορά πτυχών της σχετικής συζήτησης θεωρείται επιλογή χαμηλού κινδύνου», δήλωσε ο Κρις Χόπκινς, πολιτικός διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Savanta.

«Ωστόσο, η κοινή γνώμη είναι ευμετάβλητη και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος η αναβάθμιση του ζητήματος στην πολιτική ατζέντα να αναζωπυρώσει τα έντονα συναισθήματα που οδήγησαν στην επικράτηση του Brexit, αντί να συνεχιστεί η σημερινή τάση», πρόσθεσε.

Από τότε που διαδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο, ο Μπέρναμ έχει διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές του όσον αφορά το Brexit, επιδιώκοντας προς το παρόν τη σύσφιγξη των εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ.

Παρότι η στάση αυτή εμφανίζεται πραγματιστική, ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών εκφράζουν απογοήτευση για την απουσία σαφούς κυβερνητικής κατεύθυνσης και την αδυναμία συγκρότησης ενός αποτελεσματικού κινήματος υπέρ της επανένταξης.

Χωρίς ξεκάθαρη απόφαση για τα επόμενα βήματα, φοβούνται ότι ο πρωθυπουργός κινδυνεύει να ανοίξει ένα τεράστιο πολιτικό μέτωπο προτού προλάβει να συσπειρώσει τις δυνάμεις του.

Το στρατηγικό κενό των Εργατικών

Ο Μπέρναμ «έχει αφήσει το πεδίο ελεύθερο στους υποστηρικτές της αποχώρησης ή της παραμονής εκτός ΕΕ να οργανωθούν πολύ αποτελεσματικά», δήλωσε ο Άναντ Μενόν, διευθυντής της δεξαμενής σκέψης UK in a Changing Europe.

«Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ουσιαστική καθοδήγηση από την Ντάουνινγκ Στριτ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κενό», σημείωσε. Ο Μενόν πρόσθεσε ότι οι Εργατικοί καθίστανται ευάλωτοι και στις επιθέσεις κομμάτων με σαφή φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό.

«Εάν το προεκλογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια αόριστη διατύπωση του τύπου “θα συνεχίσουμε να καταργούμε τα εμπορικά εμπόδια με την ΕΕ”, εκτιμώ ότι όλα τα προοδευτικά κόμματα, είτε πρόκειται για το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP), το Plaid Cymru, τους Πράσινους ή τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, θα τους κατηγορήσουν ότι περιορίζονται στα λόγια χωρίς να προχωρούν σε πράξεις».

Η κατάσταση περιπλέκεται από την απουσία κοινής γραμμής μεταξύ κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και υπουργών σχετικά με τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Μπέρναμ.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η πλήρης επανένταξη αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη επιλογή και εκφράζουν δυσαρέσκεια για την έλλειψη οργανωμένης εκστρατείας προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν διατεθειμένη να συνάψει μια ειδική συμφωνία με τη Βρετανία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας.

Στο επιτελείο του Μπέρναμ υπάρχουν επίσης νυν και πρώην υπουργοί που υποστηρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσει τη σταδιακή προσέγγιση με την ΕΕ μέσω διαδοχικών συμφωνιών.

Όσοι αποφεύγουν να υποστηρίξουν ανοιχτά την πλήρη επανένταξη ανησυχούν μήπως προσφέρουν στους Συντηρητικούς και στο Reform UK του Φάρατζ μια εύκολη ευκαιρία πολιτικής ανάκαμψης.

Οι διαιρέσεις στο στρατόπεδο του Brexit

Το ενθαρρυντικό στοιχείο για τον Μπέρναμ ενδέχεται να είναι οι αντίστοιχες διαιρέσεις που καταγράφονται στους κόλπους της δεξιάς που υποστηρίζει το Brexit.

Ο Μπέρναμ «έχει ρίξει μια χειροβομβίδα στο εσωτερικό του Συντηρητικού Κόμματος», δήλωσε ο Τιμ Μπέιλ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, εκτιμώντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά το Reform UK και τους Συντηρητικούς και όχι τους Εργατικούς.

Η επαναφορά του ζητήματος ανάγκασε την επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, να τοποθετηθεί δημοσίως και να υπερασπιστεί την υφιστάμενη συμφωνία για το Brexit, την οποία είχε διαπραγματευθεί το κόμμα της όταν βρισκόταν στην εξουσία.

«Είναι σαφές ότι η Μπάντενοχ δεν αισθάνεται άνετα να συζητά αυτό το θέμα», πρόσθεσε ο Μπέιλ, εκτιμώντας ότι ούτε η δημόσια αντίθεση πρώην Συντηρητικών πρωθυπουργών, τους οποίους χαρακτήρισε ιδιαίτερα αποτυχημένους και αντιδημοφιλείς, θα αποτελέσει πρόβλημα για τον Μπέρναμ.

Δύο πηγές προσκείμενες στο Reform UK ανέφεραν ότι οι αναφορές του Μπέρναμ στο ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ λειτουργούν προς όφελος του κόμματος. Ο Φάρατζ εμφανίζεται ανανεωμένος επιστρέφοντας σε ένα οικείο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, έπειτα από μήνες κατά τους οποίους τα οικονομικά του κόμματός του βρίσκονταν στο μικροσκόπιο.

Ωστόσο, οι προσδοκίες για μια συντονισμένη εκστρατεία κατά της ΕΕ εξασθένησαν όταν ο Άρον Μπανκς, επί χρόνια υποστηρικτής του Brexit και σύμμαχος του Φάρατζ, εξαπέλυσε επίθεση κατά των Συντηρητικών και της ομάδας Stay Out, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας Keep Britain Out την Τετάρτη.

«Ο Φάρατζ κάνει λάθος εάν πιστεύει ότι η επανασυσπείρωση των παλιών συμμάχων του και η διαρκής επαναφορά του ευρωπαϊκού ζητήματος θα τον βγάλουν από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει», δήλωσε ο Μπέιλ. «Δεν πιστεύω ότι το ζήτημα έχει πλέον την ίδια απήχηση στην κοινή γνώμη όπως στο παρελθόν. Το πρόβλημα είναι ότι τον τοποθετεί στο πλευρό εκείνων που υπερασπίζονται την υφιστάμενη κατάσταση και όχι εκείνων που επιδιώκουν την ανατροπή της».