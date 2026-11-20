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Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους μετά το Brexit, καταλήγοντας σε σειρά συμφωνιών που διευκολύνουν το εμπόριο, ενισχύουν την οικονομική συνεργασία και δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους νέους που επιθυμούν να εργαστούν, να σπουδάσουν ή να ζήσουν εκατέρωθεν της Μάγχης. Ωστόσο, πίσω από την πολιτική συμφωνία παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, με κυριότερη τη διαφωνία για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών στη Βρετανία.

Στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στις Βρυξέλλες, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συμφώνησαν να άρουν ορισμένα από τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα των νέων, τη διακίνηση τροφίμων και ποτών και την εναρμόνιση οικονομικών και περιβαλλοντικών κανόνων.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις καθιστούν επιτακτική τη στενότερη συνεργασία. Οι αμφιβολίες που διατυπώνουν οι ΗΠΑ για τις παραδοσιακές δεσμεύσεις τους στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων.

Ενδεικτικό της συγκυρίας είναι ότι η σύνοδος πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Ευρωπαίων συμμάχων στο Βερολίνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα.

🇪🇺🇬🇧Neighbours, friends, and like-minded partners. 100,000 young people from each side will be able to work, study, volunteer or travel in each other’s territory for up to 3 years. And from 2027, the UK rejoins Erasmus+. Our people, closer together ↓ https://t.co/j7mXZKdRZC https://t.co/yuWO0fWX2Y — European Commission (@EU_Commission) November 20, 2026

«Συνεργαζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει γύρω μας, προκειμένου να έρθουμε ξανά πιο κοντά και, με αυτόν τον τρόπο, να γίνουμε ισχυρότεροι», δήλωσε ο Μπέρναμ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, οι συμφωνίες θα μπορούσαν να αυξήσουν το βρετανικό ΑΕΠ έως και κατά 0,5%, προσφέροντας οικονομικό όφελος 17 δισ. στερλινών, ενώ εκτίμησε ότι θα συμβάλουν και στη μείωση των τιμών των τροφίμων.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τη σύνοδο «σημείο καμπής» για τις σχέσεις Βρετανίας – ΕΕ, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές έκαναν τη συνειδητή πολιτική επιλογή να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.

«Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση. Για τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές της Μάγχης, σημαίνει ευκολότερο εμπόριο και χαμηλότερο κόστος», ανέφερε.

Κινητικότητα νέων: 100.000 άδειες ετησίως για εργασία και σπουδές

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις της συμφωνίας αφορά στη δημιουργία του προγράμματος Youth Experience Scheme, το οποίο θα επιτρέπει σε νέους από τη Βρετανία και την ΕΕ να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν στη χώρα της επιλογής τους για διάστημα έως τριών ετών.

Το πρόγραμμα προβλέπει 100.000 άδειες ετησίως για νέους ηλικίας 18 έως 31 ετών που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τη Βρετανία, στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας με τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί σημαντική υποχώρηση του Λονδίνου στις διαπραγματεύσεις, καθώς η αρχική βρετανική πρόταση προέβλεπε μόλις 50.000 άδειες ετησίως. Το τελικό όριο οριστικοποιήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, αποτελώντας επιτυχία για την ευρωπαϊκή πλευρά.

Παράλληλα συμφωνήθηκε πως η Βρετανία θα συμμετάσχει ξανά στο Erasmus+ το 2027.

We have agreed on a Youth Experience Scheme. It will allow 100,000 young people on both sides of the Channel to spend up to three years in each other’s countries. To work, study, volunteer or simply travel. And we are working to reach an agreement on tuition fees in the coming months. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2026

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, να απασχοληθούν σε εποχικές θέσεις εργασίας ή να συνδυάσουν την εργασία με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος παραμένουν ανοιχτές, ενώ η έναρξή του δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2030, αν και ορισμένες χώρες ενδέχεται να προχωρήσουν πολύ νωρίτερα.

Εκπρόσωποι της ταξιδιωτικής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι το εύρος των διευκολύνσεων και η ταχύτητα εφαρμογής θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις και τις διαδικασίες κάθε κράτους-μέλους.

Ο Τσαρλς Όουεν, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Seasonal Businesses in Travel, η οποία έχει ασκήσει πιέσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης νέων σε εποχικές θέσεις εργασίας, υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται άμεση εφαρμογή.

«Η σημερινή συμφωνία είναι η αφετηρία, όχι ο τερματισμός. Καθένα από τα 27 κράτη-μέλη θα αποφασίσει πλέον πώς θα μπορούν οι νέοι Βρετανοί να υποβάλλουν αιτήσεις για εργασία στην επικράτειά του και δεν θα κινηθούν όλα με την ίδια ταχύτητα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, χώρες που διαθέτουν ήδη κατάλληλους μηχανισμούς έκδοσης αδειών εργασίας θα μπορούσαν να ανοίξουν τις αγορές τους πολύ πριν από το 2030, ενώ άλλες ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι η πρακτική εφαρμογή της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τις εθνικές διαδικασίες, με ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στον χρόνο έναρξης και στις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Πανεπιστημιακά δίδακτρα: Το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων

Παρά την πρόοδο σε άλλους τομείς, το ζήτημα των πανεπιστημιακών διδάκτρων για τους φοιτητές της ΕΕ στη Βρετανία παραμένει το σημαντικότερο σημείο διαφωνίας μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει ότι οι Ευρωπαίοι φοιτητές πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια μεταχείριση με τους Βρετανούς ως προς τα δίδακτρα, ενώ η βρετανική κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει μια ενδιάμεση λύση. Σήμερα, οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζονται ως διεθνείς φοιτητές και καταβάλλουν σημαντικά υψηλότερα δίδακτρα από εκείνα που ισχύουν για τους Βρετανούς.

Το Λονδίνο έχει προτείνει τη μείωση των ετήσιων διδάκτρων για τους Ευρωπαίους φοιτητές στις 12.000 στερλίνες, ποσό σχεδόν κατά το ήμισυ χαμηλότερο από τα σημερινά επίπεδα, αλλά εξακολουθεί να υπερβαίνει τις 9.790 στερλίνες που πληρώνουν οι Βρετανοί φοιτητές.

Οι Βρυξέλλες ζητούν πλήρη εξίσωση και έχουν θέσει προθεσμία έξι μηνών για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας της διαφωνίας ως προς τη σύνδεσή του με την εφαρμογή των υπόλοιπων συμφωνιών.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, η ίση μεταχείριση των φοιτητών παρουσιάζεται ως προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή του συνολικού πακέτου. Αντίθετα, η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι τρεις βασικές συμφωνίες έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και θα προχωρήσουν ακόμη και εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τα δίδακτρα μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

SECURED ✔️Cutting costs

✔️Restoring opportunities for young people

✔️Easing pressure on food prices in the shops A £17 billion boost for the British economy. That’s what we’ve secured at today’s UK EU Summit. Find out more: https://t.co/8A6CvgP3wu https://t.co/296ybmZEwU — Cabinet Office (@cabinetofficeuk) November 20, 2026

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει ότι η συμφωνία «έχει κλείσει», αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε ορισμένους τομείς.

Η πλήρης εξίσωση των διδάκτρων αποτελεί πάγιο αίτημα των κρατών-μελών της ΕΕ από την περίοδο των διαπραγματεύσεων μετά το Brexit. Ωστόσο, μια τέτοια αλλαγή θα είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στα βρετανικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Russell Group, που εκπροσωπεί κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Βρετανίας, η εφαρμογή των ίδιων διδάκτρων για τους Ευρωπαίους και τους Βρετανούς φοιτητές θα κόστιζε στον πανεπιστημιακό τομέα περίπου 570 εκατ. στερλίνες (750 εκατ. δολάρια) ετησίως.

Τα βρετανικά πανεπιστήμια ζητούν κρατική κάλυψη του κόστους

Στις διαπραγματεύσεις παρεμβαίνουν πλέον και τα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία ζητούν από την κυβέρνηση να αναλάβει το πλήρες οικονομικό κόστος ενδεχόμενης μείωσης των διδάκτρων.

Η Βίβιεν Στερν, διευθύνουσα σύμβουλος της ένωσης Universities UK, δήλωσε ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στηρίζουν την προσπάθεια διεύρυνσης των ευκαιριών για σπουδές μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος της εκπαίδευσης.

«Τα πανεπιστήμια στηρίζουν την πρόθεση να αυξηθούν οι ευκαιρίες για φοιτητές από τη Βρετανία και την ΕΕ να σπουδάζουν στις χώρες της άλλης πλευράς», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να αναγνωρίζεται το κόστος διδασκαλίας.

Όπως εξήγησε, τα βρετανικά πανεπιστήμια ήδη επιβαρύνονται οικονομικά για να καλύπτουν το κόστος εκπαίδευσης των εγχώριων φοιτητών, ενώ δεν λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση για τους διεθνείς.

«Σήμερα, τα πανεπιστήμια πρέπει να επιδοτούν το κόστος εκπαίδευσης των Βρετανών φοιτητών και δεν υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση για τους διεθνείς φοιτητές. Είναι ζωτικής σημασίας οποιαδήποτε συμφωνία να καλύπτει πλήρως το κόστος παροχής της εκπαίδευσης και να αναγνωρίζει τις οικονομικές επιπτώσεις στα πανεπιστήμια», τόνισε.

Η παρέμβαση των πανεπιστημίων προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στην κυβέρνηση Μπέρναμ, η οποία καλείται να βρει λύση που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΕ χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τα οικονομικά των βρετανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εμπόριο τροφίμων: Λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερο κόστος

Στον τομέα του εμπορίου, η Βρετανία και η ΕΕ συμφώνησαν να εναρμονίσουν τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπά τους, περιορίζοντας σημαντικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβλήθηκαν μετά το Brexit.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στη συντριπτική πλειονότητα των διακινήσεων ζώων, ζωικών προϊόντων, φυτών και φυτικών προϊόντων να πραγματοποιείται χωρίς τις σημερινές απαιτήσεις πιστοποίησης.

Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2028.

Παράλληλα, η Γαλλία συμφώνησε να επιτραπεί σε Βρετανούς εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τα πρότυπα τροφίμων, χωρίς ωστόσο να αποκτούν δικαίωμα ψήφου.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η απλούστευση των διαδικασιών θα μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις και θα συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων.

Εκπομπές άνθρακα: Διασύνδεση των δύο αγορών από το 2028

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να διασυνδέσουν τα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από το 2028.

Τα συστήματα αυτά επιβάλλουν ανώτατα όρια εκπομπών στις επιχειρήσεις, επιτρέποντας σε όσες μειώνουν ταχύτερα τη ρύπανση να πωλούν τα πλεονάζοντα δικαιώματά τους σε άλλες εταιρείες.

Η διασύνδεση αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία των δύο αγορών στην περιβαλλοντική πολιτική και να περιορίσει ορισμένα από τα εμπόδια που προέκυψαν μετά το Brexit.

Μετανάστευση: Ενισχυμένη συνεργασία για τις απελάσεις

Στον τομέα της μετανάστευσης, η Βρετανία και η ΕΕ συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ένα ζήτημα με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στο εσωτερικό της Βρετανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται περαιτέρω συνομιλίες για τη δυνατότητα απέλασης μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς παραμονής προς τρίτες χώρες.

Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη πολιτική, η οποία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση τόσο στη Βρετανία όσο και σε κράτη-μέλη της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

Ασφάλεια και άμυνα: Κοινές προτεραιότητες για Ουκρανία και υβριδικές απειλές

Η ενίσχυση της συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα αποτελεί ακόμη έναν βασικό πυλώνα της συμφωνίας.

Βρετανία και ΕΕ δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια, την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η προσέγγιση αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παρά τη βελτίωση των σχέσεων, οι δύο πλευρές δεν έχουν επιλύσει όλες τις διαφωνίες τους στον αμυντικό τομέα.

Στο παρελθόν, οι διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισ. ευρώ (165 δισ. δολαρίων) κατέληξαν σε αδιέξοδο, δυσκολεύοντας τη δυνατότητα βρετανικών επιχειρήσεων να διεκδικούν ορισμένες συμβάσεις.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Νέο νομοσχέδιο για την εφαρμογή των συμφωνιών

Ο Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα ξεκινήσει αμέσως τη νομοθετική διαδικασία για την εφαρμογή των συμφωνιών.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί ένα σημαντικό νομοσχέδιο για τη μετά Brexit εποχή, το οποίο θα επιτρέπει την ουσιαστικά αυτούσια ενσωμάτωση ευρωπαϊκών κανόνων στη βρετανική νομοθεσία.

Η ρύθμιση θα παρέχει στην κυβέρνηση τις αναγκαίες εξουσίες για την εφαρμογή των συμφωνιών σχετικά με τα πρότυπα τροφίμων, την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών και άλλους τομείς συνεργασίας.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στην πρακτική προσέγγιση του Λονδίνου, καθώς διευκολύνει την ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο χωρίς να απαιτείται επιστροφή στην ΕΕ.

«Made in Europe»: Πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις και οικονομική ασφάλεια

Η κοινή ανακοίνωση προβλέπει επίσης τη συνέχιση των συνομιλιών για τις ευρωπαϊκές πολιτικές «Made in Europe», οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε βρετανικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας νέας «εταιρικής σχέσης για την οικονομική ανθεκτικότητα», με στόχο τη μείωση των οικονομικών εξαρτήσεων και τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διάλογο για τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών οικονομικής ασφάλειας. Παρότι οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα καθοριστούν σε επόμενες συνομιλίες, ακόμη και η δέσμευση για την έναρξη διαπραγματεύσεων θεωρείται σημαντική επιτυχία για το Λονδίνο.

Η συμφωνία αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο συμβιβασμού σχετικά με τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει προστριβές, καθώς η Βρετανία αντιστέκεται στις πιέσεις να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Αντί να απαιτείται από το Λονδίνο να εφαρμόσει πανομοιότυπους δασμούς, η κοινή ανακοίνωση προβλέπει ότι η Βρετανία θα διασφαλίζει αποτελέσματα συμβατά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μέτρα, ώστε να προστατεύονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες στις αγορές της ΕΕ και της Βρετανίας.

Το πολιτικό στοίχημα του Μπέρναμ και η προοπτική επιστροφής στην ΕΕ

Η νέα συμφωνία έρχεται να ενισχύσει μια διαδικασία επαναπροσέγγισης που ξεκίνησε μετά την επιστροφή του Εργατικού Κόμματος στην εξουσία το 2024, διαδεχόμενο τους Συντηρητικούς που είχαν προωθήσει το Brexit.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε επιδιώξει τη βελτίωση των σχέσεων με την ΕΕ, αλλά οι διαπραγματεύσεις αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες, ενώ μια προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής αναβλήθηκε μετά την παραίτησή του.

Ο Μπέρναμ έδωσε νέα δυναμική στην προσπάθεια προσέγγισης, προκαλώντας αίσθηση όταν άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μελλοντικής επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην ενιαία αγορά. Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε ότι οι σημερινές συμφωνίες ενδέχεται να αποτελούν το όριο όσων μπορούν να επιτευχθούν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, υποδηλώνοντας ότι δεν σχεδιάζει να επισπεύσει περαιτέρω κινήσεις σύγκλισης πριν από τις επόμενες εκλογές.

Η πολιτική στρατηγική του ανταποκρίνεται στη στάση της πλειονότητας των Βρετανών που, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, τάσσονται υπέρ στενότερων σχέσεων με την ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προσέγγιση διαφορετικών τάσεων της βρετανικής Αριστεράς.

Δεν λείπουν, ωστόσο, οι αντιδράσεις από την ευρωσκεπτικιστική Δεξιά. Ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του κόμματος Reform και ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Brexit, βρέθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη δική του αντιευρωπαϊκή ατζέντα.

«Δεν χρειάζεται να συμμετέχουμε σε κανενός είδους πολιτική ένωση για να κάνουμε εμπορικές συναλλαγές και να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας», δήλωσε, κατηγορώντας τον Μπέρναμ για «προδοσία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός καλείται πλέον να αποδείξει στους πολίτες ότι η στρατηγική του προσφέρει απτά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ιδιαίτερα εάν επιδιώξει να θέσει στο μέλλον το ζήτημα μιας πληρέστερης επαναπροσέγγισης με την ΕΕ.

Έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μια τέτοια πρωτοβουλία μετά τις επόμενες βρετανικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν το αργότερο έως το 2029. Ο ίδιος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η πολιτική του ανταποκρίνεται στις επιθυμίες της κοινωνίας.

«Οι πολίτες μπορούν να δουν ότι η σημερινή κατάσταση δεν λειτουργεί», τόνισε.