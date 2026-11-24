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Οι τουρκικές Αρχές αποφυλάκισαν την πρώην υπουργό Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, μόλις 18 ημέρες μετά τη σύλληψή της στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων που έχει κλονίσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Καγιά, πρώην αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, με παράλληλη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, έπειτα από αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε ο δικηγόρος της για λόγους υγείας, όπως μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο δικαστική απόφαση.

Η αποφυλάκιση του πρώτου υψηλόβαθμου πολιτικού στελέχους, που συνελήφθη για το σκάνδαλο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να επιστρέψει τα χρήματα εκατοντάδων χιλιάδων επενδυτών, των οποίων τα κεφάλαια παραμένουν δεσμευμένα σε funds που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, αλλά και να αποδώσει ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

Η κρίση έχει εξελιχθεί και σε σημαντικό πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση ενόψει των προγραμματισμένων εκλογών του 2028. Δημοσκόποι εκτιμούν ότι το σκάνδαλο έχει διαβρώσει την υποστήριξη προς το κυβερνών AKP, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις του και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της εκλογικής της βάσης.

Οι κατηγορίες σε βάρος της πρώην υπουργού

Η Καγιά, η οποία είχε διατελέσει υπουργός Οικογένειας, συνελήφθη ως ύποπτη για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η πρώην υπουργός είχε πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί και γνώριζε εκ των προτέρων την επικείμενη εκκαθάριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει εμπιστευτικές πληροφορίες ή καθοδήγηση σχετικά με τις επενδύσεις της, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η πώληση από την Καγιά μετοχών της Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret στις 16 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα πριν οι εποπτικές Αρχές διατάξουν την εκκαθάριση των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Καγιά και ο σύζυγός της είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτημα επιστροφής των κερδών τους, στο πλαίσιο μηχανισμού εθελοντικής καταβολής χρημάτων που είχε θεσπίσει η εποπτική Αρχή της κεφαλαιαγοράς.

Το σκάνδαλο των 20 δισ. δολαρίων

Η κρίση κορυφώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετά γνωστά επενδυτικά funds, με μεγάλη έκθεση σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας, άρχισαν να αδυνατούν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η εποπτική Αρχή της κεφαλαιαγοράς διέταξε την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Περισσότερο από μία εβδομάδα αργότερα, η Καγιά παραιτήθηκε από την κομματική της θέση στο AKP, έπειτα από ερωτήματα που έθεσε το αντιπολιτευόμενο Νέο Κόμμα σχετικά με τις συναλλαγές της σε συγκεκριμένες μετοχές και επενδυτικά funds.

Περισσότερα από 130 άτομα παραμένουν στη φυλακή, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και των χρηματοπιστωτικών θεσμών της Τουρκίας.

Στους κρατουμένους συγκαταλέγονται ο διευθύνων σύμβουλος του τουρκικού χρηματιστηρίου, πρώην διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού θεματοφυλακής τίτλων Takasbank, καθώς και ένας αντιπρόεδρος της εποπτικής Αρχής του τραπεζικού τομέα.

Ο επικεφαλής της τραπεζικής εποπτικής Αρχής έχει επίσης παραιτηθεί.