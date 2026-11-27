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Σχεδόν 700 εκατ. δολάρια δαπάνησε η Τουρκία για τη διοργάνωση της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, με τη διεθνή διάσκεψη, ωστόσο, να ολοκληρώνεται χωρίς συνολική συμφωνία, έπειτα από μια επεισοδιακή τελευταία συνεδρίαση.

Περίπου 23,8 δισ. τουρκικές λίρες (470 εκατ. δολάρια) διατέθηκαν για τις εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν τη σύνοδο στην Αττάλεια αυτόν τον μήνα, καθώς και για την ίδια τη διοργάνωση, ανέφεραν οι πηγές στο Bloomberg, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Συνυπολογίζοντας τις δαπάνες για την κατασκευή δρόμων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις δαπάνες άλλων δημόσιων φορέων, το συνολικό κόστος ανήλθε σε περίπου 35 δισ. τουρκικές λίρες, ήτοι 690 εκατ. δολάρια.

Η Τουρκία συμφώνησε επίσης να καλύψει πρόσθετες δαπάνες του ΟΗΕ ύψους περίπου 7,7 εκατ. δολαρίων, που συνδέονται με τη φιλοξενία της COP31 στην Αττάλεια. Εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Περιβάλλοντος αρνήθηκε να σχολιάσει τα στοιχεία.

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Το κόστος της συνόδου βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στο τουρκικό κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με παρατεταμένες πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, ενώ η κρίση στα επενδυτικά κεφάλαια διαβρώνει, σύμφωνα με δημοσκόπους, τη στήριξη προς το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ετήσιος πληθωρισμός παραμένει κοντά στο 30%, ενώ το κόστος στέγασης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έχει αυξηθεί κατά περίπου 40% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

«Ζητούμε να τεθούν υπό ανεξάρτητο έλεγχο το συνολικό κόστος της διάσκεψης, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στους διαγωνισμούς, οι εταιρείες στις οποίες ανατέθηκαν οι συμβάσεις και η αναλυτική κατανομή των δαπανών», δήλωσε η βουλευτής του Νέου Κόμματος, Εβρίμ Ριζβάνογλου, απευθυνόμενη στον επικεφαλής της COP31 και υπουργό Περιβάλλοντος, Μουράτ Κουρούμ, κατά τη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής την Πέμπτη στην Άγκυρα.

Ο Κουρούμ υπεραμύνθηκε της έκτασης των προετοιμασιών, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία κατασκεύασε συνεδριακές εγκαταστάσεις έκτασης αντίστοιχης με 155 γήπεδα ποδοσφαίρου και υποδέχθηκε περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες, 102 ηγέτες και πάνω από 300 υπουργούς.

Χαρακτήρισε την COP31 τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση στην ιστορία της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα κατασκεύασε νέους δρόμους και αναβάθμισε τις συγκοινωνιακές υποδομές γύρω από το Μπέλεκ, τουριστικό θέρετρο γνωστό για τα πολυτελή ξενοδοχεία του.

«Πιστεύουμε ότι η άμεση οικονομική δραστηριότητα ύψους 2 δισ. δολαρίων που δημιούργησε η σύνοδος στην Αττάλεια θα διπλασιαστεί χάρη στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα.

«Με αυτόν τον τρόπο, τόσο προσελκύσαμε νέες επενδύσεις στη χώρα μας όσο και δημιουργήσαμε υποδομές με διαχρονική αξία, ενισχύοντας τη δυνατότητα της Αττάλειας να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις», πρόσθεσε.

Το αυξανόμενο κόστος των συνόδων για το κλίμα

Οι διασκέψεις του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή έχουν αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, με τις διοργανώτριες χώρες να διαθέτουν διαρκώς αυξανόμενα ποσά.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας εκτίμησε ότι δαπάνησε 6,12 δισ. ρεάλ (1,1 δισ. δολάρια) για την COP30 στην Μπελέμ, ενώ η βρετανική κυβέρνηση υπολόγισε τις δαπάνες της για την COP26 στη Γλασκώβη σε περίπου 436 εκατ. στερλίνες (573 εκατ. δολάρια).

Ένα μικρό μέρος των κρατικών δαπανών αντισταθμίζεται από εταιρικές χορηγίες. Η Βρετανία, για παράδειγμα, συγκέντρωσε με αυτόν τον τρόπο 40 εκατ. στερλίνες. Παράλληλα, οι διοργανώτριες χώρες επωφελούνται από την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας που συνεπάγεται η άφιξη δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών.

Η Αυστραλία, συνδιοργανώτρια της COP31, είχε προϋπολογίσει δαπάνες περίπου 150 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (100 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ) για την υποστήριξη της συνόδου.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων να καταλήξουν σε τελική συμφωνία, πολιτικοί της αυστραλιανής αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων της COP31 και υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της χώρας, Κρις Μπόουεν, κάνοντας λόγο για «μεγάλο φιάσκο της COP».

Το διπλωματικό επεισόδιο και οι επικρίσεις

Βουλευτές της τουρκικής αντιπολίτευσης επέκριναν επίσης τους χειρισμούς του Κουρούμ σε μια σύνοδο που απέτυχε να υιοθετήσει συνολική συμφωνία, καθώς οι συμμετέχουσες χώρες παρέμειναν διχασμένες σε ζητήματα όπως η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα και η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας, όταν ο Κουρούμ διέκοψε την υπουργό Περιβάλλοντος της Γκάνας, Ζανέτορ Αγκιεμάν-Ρόουλινγκς, την ώρα που μιλούσε εξ ονόματος της Ομάδας των 54 αφρικανικών κρατών, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της, Νανά Αντουί-Μποασιάκο Αμόα, να χαρακτηρίζει τη διακοπή «απαράδεκτη».

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, πλησίασε τον Κουρούμ κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, με τον Τούρκο υπουργό να του λέει επανειλημμένα: «Σάιμον, κάθισε στη θέση σου».

Όταν η Αγκιεμάν-Ρόουλινγκς πήρε αργότερα τον λόγο, δήλωσε ότι την είχαν διακόψει «με αγενή τρόπο». Ο Κουρούμ την πλησίασε στη συνέχεια και της ζήτησε συγγνώμη.

«Σας έδωσαν κυριολεκτικά ένα μάθημα διπλωματίας. Χειροκρότησαν ενθουσιωδώς την ομιλία μιας υπουργού από την Γκάνα. Τα πρωτοσέλιδα για εσάς γράφουν πλέον “Le Fiasco”», δήλωσε η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας, Σερά Καντιγκίλ.

«Όταν εξευτελίζεστε εσείς, εξευτελίζομαι και εγώ, διότι είμαι βουλευτής που εκπροσωπεί αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Βετζντί Γκιουντόγντου, υποστήριξε ότι η COP31 απέτυχε να εξελιχθεί σε σύνοδο συναίνεσης και ότι οι διπλωματικές εντάσεις επισκίασαν το αποτέλεσμά της. «Το μόνο που μένει στη μνήμη των ανθρώπων είναι η διπλωματική κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά.