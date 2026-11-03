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Στη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκιούν, με κατηγορίες για δωροδοκία, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η εξέλιξη εντάσσεται στη διευρυνόμενη έρευνα για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία, το οποίο έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Ο Εργκιούν είχε προσαχθεί για ανάκριση στις 31 Οκτωβρίου, ενώ το δημοσίευμα του Anadolu, που επικαλείται στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας στην Κωνσταντινούπολη, δεν περιλαμβάνει δηλώσεις του ίδιου.

Εκπρόσωπος της Borsa Istanbul ανέφερε ότι το χρηματιστήριο θα τοποθετηθεί επί του θέματος αργότερα.

Αλλαγή ηγεσίας στο χρηματιστήριο

Ήδη από την 1η Νοεμβρίου, το διοικητικό συμβούλιο της Borsa Istanbul είχε ουσιαστικά απομακρύνει τον Εργκιούν από τα καθήκοντά του, ορίζοντας ως προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο τον μέχρι τότε αναπληρωτή του, Ατίλα Τουρελί.

Ο Εργκιούν είναι το υψηλότερο σε ιεραρχία στέλεχος που έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, η οποία έχει πλέον επεκταθεί πέρα από τους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και τις εισηγμένες εταιρείες, αγγίζοντας πολιτικά πρόσωπα και υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εποπτικών αρχών.

Σχεδόν 500.000 επενδυτές επηρεάστηκαν από την κατάρρευση των funds

Η έρευνα επικεντρώνεται σε καταγγελίες για χειραγώγηση επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματιστηριακών μετοχών.

Αφορμή αποτέλεσε η κατάρρευση αρκετών funds τον Σεπτέμβριο, η οποία προκάλεσε μεγάλες απώλειες στο τουρκικό χρηματιστήριο και επηρέασε σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές.

Οι έρευνες έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές διοικητικές ανακατατάξεις.

Ο Γιουνούς Αριντζί, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής Istanbul Takas ve Saklama Bankasi, υπέβαλε την παραίτησή του μετά την ανάκρισή του από εισαγγελείς το Σαββατοκύριακο, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg.

Παράλληλα, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι αρχές διέταξαν την κράτηση τεσσάρων πρώην στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενός στελέχους της τραπεζικής εποπτικής αρχής και ενός στελέχους της Tera Holding.

Η υπόθεση αποκτά πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται σε πρόσωπα που κατείχαν καίριες θέσεις στους θεσμούς εποπτείας και λειτουργίας της τουρκικής κεφαλαιαγοράς.