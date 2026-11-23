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Οι συγκρούσεις για τα ορυκτά καύσιμα, οι απαιτήσεις της Σαουδικής Αραβίας και οι διαφωνίες για τη χρηματοδότηση οδήγησαν σε αδιέξοδο τη σύνοδο του ΟΗΕ στην Αττάλεια, ενώ την ίδια ώρα η ΕΕ αρνήθηκε να συναινέσει σε μια συμφωνία που δεν αναφερόταν καν στα ορυκτά καύσιμα. Αντιπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία, την Κίνα και την Ινδία συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία των επικεφαλής διαπραγματευτών, απαιτώντας να γίνουν δεκτοί, καθώς ο χρόνος εξαντλούνταν το Σαββατοκύριακο στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, COP31, στην Τουρκία.

«Αρκετές χώρες θα ήθελαν να μιλήσουν με την προεδρία», είπε ένας από τους αντιπροσώπους σε έναν φρουρό. «Πρέπει να συμπεριλάβετε τους πάντες», επέμεινε κάποιος άλλος. Τελικά, επετράπη στους διπλωμάτες να ανέβουν στον επάνω όροφο για συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με υπουργούς από την Τουρκία και την Αυστραλία, τις δύο χώρες που είχαν αναλάβει από κοινού την καθοδήγηση της COP31.

Η ανταλλαγή διαμαρτυριών, αλλά και τελεσιγράφων, σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία που θα επισφράγιζε τη διάσκεψη των δύο εβδομάδων οδήγησε, έως την Κυριακή, σε μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη: οι χώρες απέτυχαν να καταλήξουν σε τελική συμφωνία για μια νέα διακήρυξη που θα συσπείρωνε τη διεθνή κοινότητα απέναντι στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Διάσκεψη των Μερών, όπως ονομάζονται οι ετήσιες διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για το κλίμα, αποτυγχάνει να υιοθετήσει τελική διακήρυξη. Ωστόσο, το ναυάγιο της COP31 βάζει τέλος σε μια πενταετία κατά την οποία οι σύνοδοι κατόρθωναν να παρουσιάζουν πιο ξεκάθαρες ενδείξεις συναίνεσης, την ώρα που ο πλανήτης οδεύει προς την υπέρβαση του κρίσιμου ορίου αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, το οποίο προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού.

Το αποτέλεσμα αναδεικνύει τα όρια μιας διπλωματικής διαδικασίας που δημιουργήθηκε πριν από δεκαετίες για να συντονίσει την παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολυμερής συνεργασία δοκιμάζεται από πολέμους, οικονομική αβεβαιότητα και την άνοδο του λαϊκισμού, που δίνει προτεραιότητα στα εθνικά συμφέροντα έναντι της συλλογικής δράσης.

Τα αντικρουόμενα τελεσίγραφα που οδήγησαν στο αδιέξοδο

Μια σειρά από αλληλοσυγκρουόμενες αδιαπραγμάτευτες θέσεις οδήγησε στην κατάρρευση της συμφωνίας που επρόκειτο να αποτελέσει το σημαντικότερο αποτέλεσμα της COP31. Επί χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή χώρες διαδραμάτιζαν ρόλο γεφυροποιού, στηρίζοντας τελικούς συμβιβασμούς, εν μέρει για να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία του ΟΗΕ θα εξακολουθούσε να προχωρά, έστω και με μικρά βήματα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, επέλεξαν τη σύγκρουση, απορρίπτοντας μια προτεινόμενη συμφωνία που κατοχύρωνε την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα, κατόπιν πιέσεων των διαπραγματευτών της Σαουδικής Αραβίας. Η Ρωσία, από την πλευρά της, απέκλεισε οποιαδήποτε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα στο τελικό κείμενο. Με τον τρόπο αυτό απέρριψε ουσιαστικά μια βασική απαίτηση της Ελβετίας, του Παναμά και άλλων χωρών, οι οποίες επέμεναν ότι η σύνοδος έπρεπε να συμφωνήσει στην επιτάχυνση της παγκόσμιας απεξάρτησης από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ακόμη και οι επιστημονικές εκθέσεις που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ και αποτελούν θεμέλιο της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα εξελίχθηκαν σε πεδίο αντιπαράθεσης. Η Σαουδική Αραβία, η Κένυα και άλλες χώρες αντιτάχθηκαν στις προσπάθειες να καταστεί υποχρεωτική η ολοκλήρωση τριών βασικών επιστημονικών εκθέσεων πριν από τη διάσκεψη του 2028, όταν θα πραγματοποιηθεί η επίσημη αποτίμηση της παγκόσμιας προόδου για το κλίμα.

Παράλληλα, δεν επιτεύχθηκε καμία νέα χρηματοδοτική συμφωνία που θα βοηθούσε τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιδιώξουν οικονομική ανάπτυξη χωρίς ορυκτά καύσιμα και να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές καταστροφές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποκλείσει εκ των προτέρων οποιαδήποτε νέα χρηματοδοτική δέσμευση, προτού καν αρχίσουν οι συνομιλίες της COP31. Ακόμη και ο καθορισμός μιας προθεσμίας για την εξειδίκευση προηγούμενης υπόσχεσης χρηματοδότησης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αποδείχθηκε ανέφικτος.

Η Τουρκία, η οποία ασκούσε την προεδρία της COP31, είχε επικεντρωθεί στην προώθηση μιας εθελοντικής πρωτοβουλίας για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, επιδιώκοντας να την ενσωματώσει σε ένα «Σύμφωνο της Αττάλειας» κατά την ολοκλήρωση της συνόδου.

Ωστόσο, η προσπάθεια συνάντησε αντιδράσεις από την Ινδία και άλλες χώρες, που αντιμετώπιζαν με επιφυλακτικότητα την υιοθέτηση ενός ακόμη νέου στόχου επιβαλλόμενου από την κορυφή προς τα κάτω.

Ορισμένοι διαπραγματευτές διαμαρτυρήθηκαν ότι η συγκεκριμένη εκστρατεία φαινόταν να προωθείται εις βάρος άλλων προτεραιοτήτων, αποσπώντας την προσοχή από τη δύσκολη διπλωματική προσπάθεια που απαιτούνταν για την επίτευξη συναίνεσης.

«Όλα φαίνεται να έχουν βαλτώσει», δήλωσε η Ιλάνα Σάιντ, πρέσβειρα του Παλάου στον ΟΗΕ και επικεφαλής της Συμμαχίας Μικρών Νησιωτικών Κρατών, μιας ομάδας 39 χωρών που συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.

«Υπάρχουν πολλές θέσεις που συγκρούονται με τις κόκκινες γραμμές άλλων συνασπισμών και φαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια μετακίνησης», πρόσθεσε.

Η δέσμευση άνθρακα που εμφανίστηκε ξαφνικά στο τραπέζι

Η δέσμευση άνθρακα δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη όταν ξεκίνησε η COP31. Ωστόσο, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εστίες αντιπαράθεσης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προσφέροντας μια χαρακτηριστική εικόνα των λόγων για τους οποίους απέτυχε η υιοθέτηση τελικής διακήρυξης.

Η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα επιδιώκει να συνδυάσει τις υποδομές καύσης ορυκτών καυσίμων με συστήματα που παγιδεύουν τους ρύπους οι οποίοι συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Στην COP31, την τεχνολογία υποστήριξαν κυρίως οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, ενώ οι επικριτές της την αντιμετώπισαν ως μέσο παράτασης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έχει αναγνωρίσει την τεχνολογία ως σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η συμβολή της στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παραμένει περιορισμένη.

Στις 16 Νοεμβρίου, ενσωματώθηκε σε σχέδιο συμφωνίας μια πρόταση που ζητούσε την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα και τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων για τη χρήση τους, αιφνιδιάζοντας πολλούς αντιπροσώπους. «Αυτό εμφανίζεται από το πουθενά, σαν να αποτελεί τη λύση για ολόκληρο το πρόβλημα», σχολίασε ο Βόπκε Χούκστρα, αρμόδιος της ΕΕ για το κλίμα.

Η Σαουδική Αραβία είχε πρωτοστατήσει στην προώθηση της δέσμευσης άνθρακα και επέμενε να συμπεριληφθεί στη συμφωνία, παρά τις προσπάθειες ενός συνασπισμού περίπου 130 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Νήσοι Μάρσαλ, να περιορίσουν τη βαρύτητα της σχετικής αναφοράς και να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών γίνονταν ολοένα πιο άκαμπτες, οι υπόλοιπες χώρες που εξακολουθούσαν να επιδιώκουν μια ισχυρή συμφωνία κατέληξαν ουσιαστικά να διαπραγματεύονται μεταξύ τους, όπως παρατήρησε ένας από τους αντιπροσώπους.

Το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε και σε συνάντηση αξιωματούχων της ΕΕ με τη Σαουδική Αραβία, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος.

Στη συνάντηση, ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα ορυκτά καύσιμα προκαλούν την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών. Η Σαουδική Αραβία φάνηκε να διατηρεί ισχυρή επιρροή καθ’ όλη τη διάρκεια της συνόδου.

Όταν η Τουρκία παρουσίασε το τελικό προτεινόμενο κείμενο το πρωί της Κυριακής, οι αναφορές στη δέσμευση άνθρακα παρέμεναν σε αυτό. Ορισμένοι διαπραγματευτές εξέλαβαν την επιλογή αυτή ως ένδειξη ότι η προεδρία υπολόγιζε πως η ΕΕ θα υποχωρούσε τελικά κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας.

Συνέβη, όμως, το αντίθετο.

Το «όχι» της ΕΕ και η κατάρρευση της συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή της στο προτεινόμενο κείμενο. «Δεν πρόκειται να εγκρίνουμε μια τελική απόφαση ή ένα Σύμφωνο της Αττάλειας που δεν αναφέρει καν τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν τον βασικό παράγοντα της κλιματικής αλλαγής, και δεν θα δεχθούμε να διαπραγματευτούμε επιστρέφοντας στο παρελθόν», δήλωσε ο υπουργός Κλίματος της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’Μπράιεν, μιλώντας εκ μέρους των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

«Και δεν θα αποδεχθούμε μια COP που εξωραΐζει περιβαλλοντικά τα ορυκτά καύσιμα», πρόσθεσε.

Στις αντιδράσεις προσχώρησαν και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, ο Παναμάς και ένας συνασπισμός των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου.

Οι παρεμβάσεις τους συνοδεύονταν συχνά από χειροκροτήματα στην αίθουσα της ολομέλειας. Η απογοήτευση που είχε συσσωρευτεί επί ημέρες μεταξύ των αντιπροσώπων μετατράπηκε σε ένα κλίμα έντονης, σχεδόν πανηγυρικής, αντίστασης.

Ακτιβιστές άρχισαν να χαιρετίζουν την απόρριψη της συμφωνίας. Η πολυμερής συνεργασία δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνεί κανείς απλώς για χάρη της συμφωνίας ή να αποδέχεται μια κακή συμφωνία στο όνομα της συναίνεσης, δήλωσε ένας αντιπρόσωπος πριν από τη συνεδρίαση. Άλλοι επικρότησαν την αποφασιστικότητα των χωρών που αρνήθηκαν να υποχωρήσουν.

«Ήρθαμε στην COP31 για να βάλουμε τέλος στα ορυκτά καύσιμα, όχι για να τα προωθήσουμε και να παρατείνουμε τη ζωή τους», δήλωσε ο Τζάσπερ Ίνβεντορ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Greenpeace.

«Είναι βαθιά απογοητευτικό να φεύγουμε χωρίς ένα σαφές αποτέλεσμα ή έναν αξιόπιστο οδικό χάρτη για τον τερματισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, η απουσία συμφωνίας ήταν προτιμότερη από μια συμφωνία που θα εξυπηρετούσε τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων», πρόσθεσε.

Τι ακολουθεί μετά το ναυάγιο της COP31

Η αποτυχία προηγούμενων συνόδων του ΟΗΕ για το κλίμα έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανοίξει τον δρόμο για σημαντικές συμφωνίες σε μεταγενέστερες διασκέψεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύνοδος της Κοπεγχάγης το 2009, όταν οι χώρες δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν μια συνολική συμφωνία. Πολλές από τις αρχές που είχαν τεθεί τότε αποτέλεσαν τελικά βασικά στοιχεία της Συμφωνίας του Παρισιού, έξι χρόνια αργότερα.

Αντίστοιχα, όταν οι χώρες μπλόκαραν τους προτεινόμενους κανόνες για τις αγορές άνθρακα στη διάσκεψη της Μαδρίτης το 2019, επειδή τους θεωρούσαν υπερβολικά χαλαρούς, επανήλθαν δύο χρόνια αργότερα, στην COP26 της Γλασκώβης, καταλήγοντας σε μια ευρεία συμφωνία με αυστηρότερες απαιτήσεις.

Στην πραγματικότητα, η φετινή σύνοδος σημείωσε πρόοδο σε αρκετά ζητήματα για τα οποία υπήρχε διαπραγματευτική εντολή, μεταξύ των οποίων η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η διασφάλιση ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν θα μείνουν πίσω κατά την ενεργειακή μετάβαση.

Η τελική διακήρυξη που δεν εγκρίθηκε δεν αποτελούσε καν υποχρεωτικό αποτέλεσμα της διάσκεψης. Άλλωστε, οι περισσότερες σύνοδοι COP δεν έχουν καταλήξει σε τέτοιου είδους διακηρύξεις.

Ωστόσο, η Τουρκία και η Αυστραλία είχαν θέσει εξαρχής την υιοθέτηση μιας συνολικής τελικής απόφασης ως κεντρικό στόχο της διάσκεψης. Έτσι, η αποτυχία επίτευξής της εξελίχθηκε αναπόφευκτα στο βασικό κριτήριο αξιολόγησης της παρουσίας τους στην Αττάλεια.

«Υπήρξαν και άλλες COP μετά την COP15 της Κοπεγχάγης, το 2009, που δεν κατέληξαν σε συνολικές τελικές αποφάσεις. Ωστόσο, ποτέ άλλοτε μια τέτοια απόφαση δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο τόσο έντονης προσπάθειας από την προεδρία, τους υπουργούς και τους διαπραγματευτές, για να απορριφθεί τελικά τόσο κατηγορηματικά από μια σημαντική ομάδα χωρών», δήλωσε ο Άλντεν Μάγιερ, έμπειρος παρατηρητής των συνόδων COP και συνεργάτης της συμβουλευτικής εταιρείας E3G.

Το αποτέλεσμα της Κυριακής μεταφέρει ουσιαστικά περισσότερες εκκρεμότητες στην Αιθιοπία, η οποία θα φιλοξενήσει την COP32 το 2027, εντείνοντας παράλληλα τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η υφιστάμενη διαδικασία μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η επόμενη ημέρα και οι πιέσεις για μεταρρύθμιση

Το αδιέξοδο ενδέχεται επίσης να ενισχύσει μικρότερες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται εκτός των συνόδων του ΟΗΕ για το κλίμα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η λεγόμενη Διαδικασία της Σάντα Μάρτα (Santa Marta Process), η οποία επικεντρώνεται στην υποστήριξη χωρών που επιδιώκουν να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα.

Η εξάπλωση τέτοιων πρωτοβουλιών θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για τις συνόδους COP, οι οποίες λειτουργούν με βάση τη συναίνεση. Οι διπλωματικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των COP μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ισχύ, αλλά είναι πολύ δυσκολότερο να επιτευχθούν. Από την άλλη πλευρά, καθώς οι μικρότερες παράλληλες πρωτοβουλίες αποκτούν δυναμική, ενδέχεται τελικά να επηρεάσουν και τις επίσημες διαπραγματεύσεις.

«Προς το παρόν, οι λεγόμενοι συνασπισμοί των προθύμων, εκτός της επίσημης διαδικασίας, είναι πιθανότατα ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο», δήλωσε η Ιλάνα Σάιντ στο Bloomberg.

«Όταν αυτοί οι συνασπισμοί αποκτούν αρκετά μεγάλο μέγεθος, μερικές φορές καταφέρνουν να μεταφέρουν τις πρωτοβουλίες τους μέσα στην επίσημη διαδικασία», συμπλήρωσε.

Ήδη πριν από τη φετινή σύνοδο, ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, είχε ξεκινήσει διαβουλεύσεις με ειδικούς σχετικά με πιθανές αλλαγές στη λειτουργία των διαπραγματεύσεων.

Το αποτέλεσμα της Αττάλειας έχει ενισχύσει τις εκκλήσεις για μεταρρύθμιση.

«Μπορεί η διαδικασία να γίνει αποτελεσματικότερη; Ασφαλώς. Χρειάζεται να βρούμε τρόπους ώστε να επιταχύνουμε όχι μόνο τη λήψη αποφάσεων, αλλά και να βελτιώσουμε την ποιότητά τους, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στα επιστημονικά δεδομένα και στην εμπειρία των ανθρώπων; Και σε αυτό η απάντηση είναι ναι», δήλωσε ο Στιλ.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η διαδικασία, προκειμένου να ανταποκριθεί στον επείγοντα χαρακτήρα της σημερινής κλιματικής πρόκλησης.

Ωστόσο, οποιαδήποτε ριζική αναμόρφωση θα απαιτήσει χρόνο και δεν αναμένονται αλλαγές πριν από τη σύγκληση της COP32 στην Αντίς Αμπέμπα, το 2027. Μετά τη «χαοτική και αδιαφανή» διαδικασία της Αττάλειας, όπως τη χαρακτήρισε ο Άλντεν Μάγιερ, η μεγάλη πρόκληση για την Αιθιοπία θα είναι να προσπαθήσει «να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία».