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Στους διαχειριστές εταιρειών επενδύσεων σκοπεύει να μεταφέρει η τουρκική κυβέρνηση την ευθύνη για την κάλυψη των ζημιών και την επιστροφή χρημάτων στους επενδυτές που έχουν εγκλωβιστεί σε επενδυτικά κεφάλαια υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατέθεσαν την Παρασκευή στη Βουλή βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, προβλέπεται η καταβολή προσωρινών αποζημιώσεων έως 1 εκατ. τουρκικών λιρών (περίπου 20.266 δολάρια) ανά επενδυτή. Όσοι έχουν καθαρή επένδυση μικρότερη από το συγκεκριμένο ποσό θα λάβουν το σύνολο των χρημάτων που δικαιούνται.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο η νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί ένα από τα πρώτα ουσιαστικά βήματα της Άγκυρας για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία ξέσπασε τον περασμένο μήνα και προκάλεσε σοβαρούς κλυδωνισμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας.

Η αναταραχή ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν δύο μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, υπό τη διαχείριση των Tera Portfoy Yonetimi AS και Pusula Portfoy Yonetimi AS, αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους για εξαγορά μεριδίων και επιστροφή κεφαλαίων στους επενδυτές.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αναστάτωση στην αγορά, φέρνοντας στο φως ευρύτερες προβληματικές πρακτικές, τις οποίες ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας χαρακτήρισε ως ένα εκτεταμένο «σύστημα που παραπέμπει σε σχήμα Πόντσι».

Έκτοτε, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εκκαθάρισης 131 επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται επτά εταιρείες, καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι επενδυτές.

Πώς θα υπολογιστούν οι αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων της Τουρκίας θα αναλάβει να υπολογίσει το καθαρό ποσό που έχει επενδύσει κάθε δικαιούχος, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση του πληθωρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για την προσωπική ευθύνη στελεχών των εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων. Εφόσον οι εταιρείες δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους επενδυτές, η ευθύνη θα μεταφέρεται σε πρόσωπα που συνδέονται με τη διοίκησή τους, συμπεριλαμβανομένων πρώην διαχειριστών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο αναθέτει στο κρατικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και δεν μπορούν να επιστραφούν στα αντίστοιχα επενδυτικά κεφάλαια.

Μάλιστα, το Ταμείο θα αποκτήσει τη δυνατότητα να προχωρά στην πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση δικαστικής απόφασης, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάκτησης κεφαλαίων.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δεκάδων υψηλόβαθμων στελεχών, ενώ οι έρευνες για τις δραστηριότητες των εμπλεκόμενων επενδυτικών κεφαλαίων συνεχίζονται.

Η οριστική μορφή των ρυθμίσεων θα εξαρτηθεί από την κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς το νομοσχέδιο παραμένει υπό εξέταση και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές πριν από την ψήφισή του.

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