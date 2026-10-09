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Η SpaceX πλησιάζει στην απόκτηση ενός κρίσιμου τμήματος του φάσματος συχνοτήτων που χρειάζεται, προκειμένου η εταιρεία πυραύλων, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ να εξελιχθεί σε «μεγάλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας», ανοίγοντας τον δρόμο για ευθεία αντιπαράθεση με κολοσσούς όπως οι T-Mobile US, Verizon Communications και AT&T.

Το νέο φάσμα, το οποίο η SpaceX αποκτά από την επενδυτική εταιρεία Grain Management, επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε συσκευές ακόμη και μέσα σε κτίρια, μέσω του δικτύου Starlink, που διαθέτει περισσότερους από 10.000 δορυφόρους.

Μόλις η συναλλαγή λάβει την έγκριση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), η SpaceX θα μπορεί να συνδυάσει τις υπηρεσίες δορυφορικής σύνδεσης με κινητά τηλέφωνα με ένα επίγειο δίκτυο, προσφέροντας συνδεσιμότητα στις συσκευές σχεδόν παντού.

Η δημιουργία, ωστόσο, ενός εθνικού δικτύου αντίστοιχου με εκείνα των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών ομίλων απαιτεί πολύ περισσότερα. Η SpaceX θα χρειαστεί να εκτοξεύσει επιπλέον δορυφόρους, να αναπτύξει περαιτέρω τον Starship και να δημιουργήσει επίγεια υποδομή που θα συμπληρώνει το διαστημικό της δίκτυο.

Η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνια και τεράστιες επενδύσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Πέμπτη, ο Μασκ δήλωσε ότι το φάσμα χαμηλής συχνότητας αποτελεί «το τελευταίο κρίσιμο κομμάτι του παζλ» που απαιτείται ώστε η SpaceX να προσφέρει πλήρη τηλεφωνική κάλυψη στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, με την AT&T να υποχωρεί έως και 8%.

We announced an agreement to acquire a nationwide low-band spectrum license portfolio that will pave the way for @Starlink to become a major mobile carrier in the US. With this new spectrum and our Gen2 constellation, Starlink Mobile can ensure Americans have access to high-speed mobile broadband no matter where they are → https://t.co/1Uaf48v5pm — SpaceX (@SpaceX) October 8, 2026

Το Starlink ήδη συνδέει κινητά τηλέφωνα

Η δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου της SpaceX παρέχει ήδη δεδομένα απευθείας σε κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας κάλυψη σε περιοχές όπου τα υφιστάμενα επίγεια δίκτυα δεν έχουν σήμα.

Η εταιρεία, ωστόσο, δεν διαθέτει σήμερα δική της επίγεια υποδομή για να συνδυάσει με το δορυφορικό της δίκτυο.

Η δημιουργία και λειτουργία ενός εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου απαιτεί δισεκατομμύρια δολάρια σε φυσικές υποδομές, αλλά και πρόσβαση σε περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων που τελεί υπό κρατική ρύθμιση.

Για να επιταχύνει την ανάπτυξη, η SpaceX θα μπορούσε να συνεργαστεί με έναν από τους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους, αξιοποιώντας την υφιστάμενη επίγεια υποδομή του. Ο Μασκ είχε δηλώσει πέρυσι ότι δεν αποκλείει ακόμη και την πλήρη εξαγορά τηλεπικοινωνιακού παρόχου για την ενίσχυση της προσπάθειας του Starlink Mobile.

«Η απόκτηση του φάσματος αποτελεί διπλασιασμό της δέσμευσής τους, ή της απειλούμενης δέσμευσής τους, να κινηθούν αυτόνομα εάν δεν βρεθεί πάροχος πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί τους», δήλωσε αναλυτής της New Street Research.

Το μεγάλο στοίχημα του Starship

Οι φιλοδοξίες της SpaceX στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας συνδέονται άμεσα με την επιτυχία ενός άλλου κρίσιμου εγχειρήματος: του Starship.

Ο γιγαντιαίος πύραυλος αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για ολόκληρη τη μελλοντική στρατηγική της SpaceX, μεταφέροντας στο διάστημα από αναβαθμισμένους δορυφόρους ευρυζωνικής σύνδεσης Starlink έως μελλοντικά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε τροχιά.

Το Starship θα αναλάβει επίσης την εκτόξευση των πολύ μεγαλύτερων δορυφόρων Starlink που προορίζονται ειδικά για τη σύνδεση με smartphones.

Το όχημα βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Τον Σεπτέμβριο, η SpaceX έστειλε για πρώτη φορά το Starship σε τροχιά, όπου ανέπτυξε μια σειρά αναβαθμισμένων δορυφόρων Starlink. Ωστόσο, κατά την πτήση παρουσιάστηκαν προβλήματα στους κινητήρες, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για τον αντίκτυπο που θα έχουν στις επόμενες αποστολές.

Παράλληλα με την ανακοίνωση για την απόκτηση του φάσματος, η SpaceX υπογράμμισε ότι η FCC έχει εγκρίνει την εκτόξευση 15.000 δορυφόρων Starlink νέας γενιάς για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι μεγαλύτεροι δορυφόροι θα είναι έτοιμοι να εκτοξευθούν με το Starship από το επόμενο έτος και θα προσφέρουν πάνω από 100 φορές μεγαλύτερο εύρος ζώνης σε σχέση με την τρέχουσα γενιά.

Το φάσμα των 800 MHz

Η SpaceX είχε βρεθεί ήδη από τον Αύγουστο μεταξύ των εταιρειών που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν το φάσμα της Grain. Τότε ο Μασκ είχε διαψεύσει δημοσίως σχετική αναφορά, χαρακτηρίζοντάς την «αναληθή».

Το τίμημα της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τη SpaceX ή τη Grain.

Οι άδειες στη ζώνη των 800 MHz έγιναν διαθέσιμες μετά την ανταλλαγή φάσματος που πραγματοποίησε η Grain με την T-Mobile τον Αύγουστο. Η συμφωνία, η οποία εγκρίθηκε από την FCC, προέβλεπε ότι η Grain θα αναζητούσε επενδυτές για την αξιοποίηση του φάσματος, το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο.

Οι άδειες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό των ΗΠΑ και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τους δορυφορικούς παρόχους που θέλουν να δημιουργήσουν επίγειο σύνδεσμο για υπηρεσίες φωνής.

Η Grain θεωρεί ότι οι δορυφορικές και επίγειες υπηρεσίες μπορούν να συνυπάρξουν στη ζώνη των 800 MHz, παρότι μέχρι σήμερα αυτή χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για επίγειες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η πρόεδρος της SpaceX, Gwynne Shotwell, είχε περιγράψει τον Αύγουστο τα σχέδια της εταιρείας να εξελιχθεί σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας, επιβεβαιώνοντας ότι η SpaceX σκοπεύει να αναπτύξει και το επίγειο σκέλος του δικτύου.

Η Shotwell είχε εκφράσει παράλληλα την πεποίθηση ότι το Starlink Mobile μπορεί να ανταγωνιστεί τους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους.

«Περιμένω ότι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε αρκετούς από τους πελάτες τους, επειδή πιστεύω ότι η υπηρεσία μας θα είναι καλύτερη», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία του Starlink Mobile.

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