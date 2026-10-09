Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις από την επιβολή ενός φόρου σε επίπεδο ΕΕ στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους για να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ ενόψει του χειμώνα.

Η Κομισιόν ενημέρωσε την Παρασκευή τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, σε συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο, ότι θα εξετάσει κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη, με στόχο την παροχή οικονομικής ανακούφισης στους πολίτες. Η κίνηση έρχεται μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, για διερεύνηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ είχε επιβάλει ανώτατο όριο στα έσοδα των λεγόμενων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι μονάδες αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, το μέτρο απέφερε πολύ λιγότερα από την αρχική εκτίμηση για έσοδα ύψους 50 δισ. ευρώ και προκάλεσε δικαστικές προσφυγές, οι οποίες εξακολουθούν να απασχολούν την ΕΕ.

«Πρέπει πάντα να εξετάζεις ολόκληρο το φάσμα των διαθέσιμων λύσεων», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Κλίμα, Wopke Hoekstra, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Όπως σημείωσε, μια τέτοια επιλογή «δεν είναι χωρίς επιπλοκές», ενώ πρόσθεσε ότι αρκετά κράτη-μέλη τάσσονται κατά ενός τέτοιου φόρου.

Πετρελαϊκό σοκ και πιέσεις στις τιμές

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας απότομη άνοδο στις τιμές προϊόντων όπως το ντίζελ.

Οι κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών αναζητούν τρόπους ώστε να περιορίσουν τις επιπτώσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις, την ώρα που αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν ήδη δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία είχαν ζητήσει από την ΕΕ να προωθήσει έναν φόρο στα υπερκέρδη, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση από την ενεργειακή κρίση.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil ανέφερε, μάλιστα, ότι και η Γαλλία δεν αντιτίθεται σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

«Βλέπουμε ότι τα διυλιστήρια και οι πετρελαϊκές εταιρείες κερδίζουν από αυτή την κρίση, ενώ τελικά το βάρος το επωμίζονται οι καταναλωτές», δήλωσε ο Klingbeil την Πέμπτη, εκφράζοντας την προσδοκία του ότι η Κομισιόν θα καταθέσει πλέον συγκεκριμένες προτάσεις.

Η μείωση των τιμών ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες, καθώς η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για την κάλυψη των αναγκών της σε ορυκτά καύσιμα.

Η Κομισιόν έχει ήδη διευκρινίσει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο ένα ανώτατο όριο στα υπερκέρδη των ενεργειακών επιχειρήσεων.

Η πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, πάντως, αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις. Οι διαφορετικές θέσεις των κρατών-μελών είναι πιθανό να αποτυπωθούν και στο εσωτερικό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen δήλωσε ότι δεν στηρίζει την επιβολή ενός φόρου σε επίπεδο ολόκληρης της ΕΕ.

«Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μοντέλων και να εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, όμως πρόκειται για κάτι που πρέπει να αποφασίσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη», ανέφερε.

Διαβάστε ακόμη

Τέλος εποχής για τον Άντονι Βακαρέλο στον οίκο Yves Saint Laurent – Τι σημαίνει για την Kering

White Fox: Το ελληνικό success story της Αυστραλίας, οι Contos και η μάχη με την Addidas για τις ρίγες

Revolut: Ο Στορόνσκι βάζει στο στόχαστρο την JPMorgan – Σχέδια κυριαρχίας στις ΗΠΑ και ευθεία πρόκληση στον Ντάιμον

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ