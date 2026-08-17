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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να περιορίσει «σημαντικά» τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απόφασή του συνδέεται με τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Σεούλ να προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ασκήσεις είναι δαπανηρές και στέλνουν ένα «ακατάλληλο μήνυμα» στη Βόρεια Κορέα, επικαλούμενος παράλληλα την «πολύ καλή σχέση» του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η δεκαήμερη κοινή στρατιωτική άσκηση, στην οποία πρόκειται να συμμετάσχουν περίπου 18.000 Νοτιοκορεάτες στρατιώτες, ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τη Δευτέρα, με στόχο την αντιμετώπιση των νέων απειλών από τη Βόρεια Κορέα.

Δεν ακυρώνονται οι ασκήσεις, αλλά περιορίζονται

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πλέον πολύ αργά για να ακυρωθούν οι ασκήσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα περιοριστεί η έκτασή τους. Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οι κοινές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η Νότια Κορέα, όπως και πολλοί άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, έχει αρνηθεί να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε με τις αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη δυσαρέσκειά του για τη στάση συμμάχων στην Ευρώπη, οι οποίοι αρνήθηκαν να επιτρέψουν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν αεροπορικές βάσεις τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων.

Ανησυχία σε Ιαπωνία και Αυστραλία

Η επιλογή του Αμερικανού Προέδρου να χρησιμοποιήσει για ακόμη μία φορά μια στρατιωτική δέσμευση ως μέσο πίεσης προς έναν σύμμαχο ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία και σε άλλες χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Και οι δύο χώρες έχουν συνθήκες ασφαλείας με τις ΗΠΑ, αλλά έχουν επιλέξει επίσης να παραμείνουν εκτός της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Η Ιαπωνία σίγουρα θα ανησυχήσει», δήλωσε ο Άνταμ Φάραρ, αναλυτής γεωοικονομίας του Bloomberg Economics και πρώην στέλεχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με αρμοδιότητα την Κορέα στις κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν.

Όπως επισήμανε, εάν η απόφαση συνδέεται πράγματι με τη στάση απέναντι στο Ιράν, τότε και η Ιαπωνία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογη πίεση, δεδομένης της δικής της απροθυμίας να εμπλακεί.

«Ανεξάρτητα από τον λόγο, αυτού του είδους η απόφαση της τελευταίας στιγμής θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στους Ασιάτες συμμάχους τους και ενδέχεται να επηρεάσει την αποτρεπτική ισχύ», πρόσθεσε.

Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ φεύγει από την Ασία

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται την ώρα που το μοναδικό αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το USS George Washington, ανακατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το US Naval Institute.

Οι ΗΠΑ διατηρούν συνήθως τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή, στο πλαίσιο της στρατηγικής αποτροπής απέναντι στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Τα ακριβή κίνητρα του Τραμπ για τη νέα απόφαση δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. Ωστόσο, στην ανάρτησή του συνέδεσε ο ίδιος τις εξελίξεις με το Ιράν.

«Αν και κάπως άσχετο (;)», έγραψε, «πρόσφατα ρώτησα τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας εάν θα ήθελε να συμμετάσχει μαζί μας στην αποπυρηνικοποίηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και μου απάντησαν: “Όχι, ευχαριστούμε!”».

Στο φόντο και οι επενδύσεις των 350 δισ. δολαρίων

Η κίνηση έρχεται επίσης ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ για στρατηγικά επενδυτικά projects στις ΗΠΑ, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση πιέζει τη Νότια Κορέα να επιταχύνει την υλοποίησή τους.

Η Σεούλ έχει σημειώσει μικρότερη πρόοδο στην εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων που αποτελούν μέρος της δέσμευσής της για επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων, σε σύγκριση με την Ιαπωνία, η οποία έχει αναλάβει αντίστοιχη δέσμευση ύψους 550 δισ. δολαρίων.

Οι δύο χώρες είχαν αναλάβει τις επενδυτικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με στόχο τον περιορισμό των δασμών στις εξαγωγικά προσανατολισμένες οικονομίες τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ περιορίζει τις ασκήσεις

Υπάρχει ήδη προηγούμενο. Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις εδώ και δεκαετίες, όμως η έκτασή τους είχε περιοριστεί και κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, όταν ο ίδιος βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι συνομιλίες εκείνες κατέρρευσαν χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

«Αυτή τη φορά, το σκεπτικό είναι λιγότερο σαφές. Με τη στήριξη της Ρωσίας, ο Κιμ βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση και μέχρι στιγμής έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για διάλογο», εκτίμησε ο Φάραρ.

Τι σημαίνει για την αποτροπή απέναντι στην Πιονγκγιάνγκ

Η ανακοίνωση δημιουργεί ερωτήματα για το πώς μπορεί να περιοριστεί την τελευταία στιγμή η άσκηση Ulchi Freedom Shield.

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν τις ασκήσεις ως κρίσιμο μέσο προετοιμασίας απέναντι στις στρατιωτικές δυνατότητες της Βόρειας Κορέας, οι οποίες έχουν ενισχυθεί και από την εμπειρία που αποκτά η Πιονγκγιάνγκ μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχει στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εκτός από τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, η Βόρεια Κορέα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εξοικείωση με σύγχρονες στρατιωτικές τεχνολογίες, όπως τα drones.

Ο αντιστράτηγος Σκοτ Γουίντερ, αναπληρωτής διοικητής της Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι ασκήσεις προσαρμόζονται ώστε οι απειλές που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις στη Νότια Κορέα να αντανακλούν την αυξανόμενη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τη σύγχρονη εμπειρία μάχης που έχει αποκτήσει η Πιονγκγιάνγκ.

Ο περιορισμός των ασκήσεων θα μπορούσε επίσης να δυσκολέψει την προετοιμασία των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων για την ανάληψη μεγαλύτερου ρόλου στην εθνική άμυνα σε περίπτωση σύγκρουσης.

«Η μείωση των ασκήσεων μπορεί να βλάψει τον συντονισμό της συμμαχίας, να επιβραδύνει τη διαδικασία ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης από τη Νότια Κορέα για την άμυνά της και να αποδυναμώσει την αποτροπή έναντι πιθανών συγκρούσεων στην Ασία», δήλωσε ο Λέιφ-Έρικ Ίσλι, καθηγητής Διεθνών Σπουδών στο Ewha Womans University της Σεούλ.

Νέα εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή της στις κοινές ασκήσεις και έχει δεσμευτεί ότι θα ασκήσει το «δικαίωμά της στην αυτοάμυνα».

«Αποτελεί σταθερή αρχή της πολιτικής μας για την ασφάλεια να απαντάμε σε ένα νέο επίπεδο απειλής με ένα νέο επίπεδο αποτροπής», ανέφερε εκπρόσωπος του βορειοκορεατικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε την Τετάρτη βαλλιστικό πύραυλο στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της, μόλις έξι ημέρες μετά την εκτόξευση πυραύλου μικρού βεληνεκούς.

Παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις, ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, απηύθυνε το Σάββατο έκκληση για διάλογο με τη Βόρεια Κορέα και δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα για τη μείωση της στρατιωτικής έντασης και την ειρηνική συνύπαρξη στην κορεατική χερσόνησο.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η επιστροφή του Κιμ στην ατζέντα Τραμπ

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αυξάνοντας παράλληλα την πολιτική πίεση στους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η Ουάσιγκτον προετοιμάζει νέα οικονομικά μέτρα εναντίον της Τεχεράνης, επιχειρώντας να αναγκάσει το Ιράν να υποχωρήσει έπειτα από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, όμως, η Βόρεια Κορέα παραμένει μια ανολοκλήρωτη υπόθεση για τον Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να επιδιώκει μία νέα προσπάθεια απευθείας διπλωματίας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με τον Τζέρεμι Τσαν, αναλυτή της Eurasia Group.

Το βασικό εμπόδιο, όπως επισημαίνει, παραμένει η απροθυμία του Τραμπ να αναγνωρίσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας.

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