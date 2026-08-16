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Οι γερμανικές επιχειρήσεις περιόρισαν δραστικά τις επενδύσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο εξάμηνο του 2026, οδηγώντας τες στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας, καθώς οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

Οι άμεσες επενδύσεις στο πρώτο εξάμηνο υποχώρησαν σχεδόν κατά δύο τρίτα σε ετήσια βάση, στα 4,3 δισ. ευρώ (5 δισ. δολάρια), το χαμηλότερο επίπεδο από το 2023, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW), οι οποίοι βασίζονται σε στοιχεία της γερμανικής κεντρικής τράπεζας.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η πτώση προσεγγίζει το 80%.

«Αυτό συνεχίζει την πτωτική τάση που είναι εμφανής από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025», δήλωσε η ερευνήτρια του IW, Σαμίνα Σουλτάν.

Η αβεβαιότητα των δασμών

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει τους περισσότερους διεθνείς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ με εισαγωγικούς δασμούς, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει παραχωρήσεις προς όφελος της Ουάσιγκτον.

Στην προσπάθειά της να αποφύγει την επιβολή υψηλών δασμών στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε πέρυσι σε εμπορική συμφωνία που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, δέσμευση για επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων.

Η σημερινή εικόνα των γερμανικών επενδύσεων απέχει σημαντικά από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία. Κατά την πενταετία πριν από την Covid-19, οι επενδύσεις γερμανικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους διαμορφώνονταν κατά μέσο όρο στα 15,8 δισ. ευρώ, σχεδόν τετραπλάσιες σε σχέση με το επίπεδο του 2026.

Η περίοδος 2020-2023, πάντως, επηρεάστηκε από τις «εξαιρετικές συνθήκες» της πανδημίας, σύμφωνα με τη Σουλτάν, με ορισμένες χρονιές να καταγράφουν ακόμη και καθαρές εκροές επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη σύνθεση των επενδυτικών ροών κατά τη διάρκεια του 2025 και διαπίστωσαν ότι τόσο τα δάνεια άμεσων επενδύσεων όσο και τα επανεπενδυόμενα κέρδη βρίσκονταν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Αντίθετα, το μετοχικό κεφάλαιο με τη στενότερη έννοια —δηλαδή το ισοζύγιο μεταξύ νέων επενδύσεων και ρευστοποιήσεων— παρέμεινε χαμηλότερα από τον μέσο όρο.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά την απότομη πτώση των νέων γερμανικών επενδύσεων, οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να τοποθετούν στην αμερικανική αγορά τα κέρδη που παράγουν εκεί.

«Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επανεπενδύουν στη χώρα τα κέρδη που αποκομίζουν εκεί», ανέφερε η Σουλτάν. «Αυτό υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν συνολικά μια ελκυστική αγορά».

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