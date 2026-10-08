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Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών της ενέργειας προκαλούν ένα νέο κύμα πιέσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων, οδηγώντας σε υψηλότερα επιτόκια δανεισμού για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών τους.

Αυτό υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις δεν περιορίζονται πλέον στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά μεταφέρονται ολοένα περισσότερο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μιλώντας την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, ο Μουλέν, ο οποίος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αναφέρθηκε στην ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των ενεργειακών τιμών και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Βλέπουμε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του πετρελαίου, των μακροπρόθεσμων επιτοκίων στις ΗΠΑ και των επιτοκίων στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μουλέν.

Όπως εξήγησε, η άνοδος των επιτοκίων επηρεάζει όλες τις οικονομίες, ανεξάρτητα από τη δημοσιονομική τους θέση.

«Στην πραγματικότητα, επηρεάζονται τόσο χώρες με πολύ ισχυρά δημόσια οικονομικά όσο και χώρες με ασθενέστερη δημοσιονομική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών εξαιτίας των δυσκολιών έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού και της προσπάθειας περιορισμού του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα έχει ενισχύσει τις πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, επαναφέροντας ανησυχίες που θυμίζουν την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Ωστόσο, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας απέφυγε να συνδέσει ευθέως τις δηλώσεις του με τα ιδιαίτερα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στον διεθνή χαρακτήρα των πιέσεων.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ είχε διαβεβαιώσει ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εξεύρεση αγοραστών για τα κρατικά της ομόλογα, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αγορές.

Από το ενεργειακό σοκ στο χρηματοπιστωτικό σοκ

Ο Μουλέν προειδοποίησε ότι η γεωπολιτική κρίση έχει αρχίσει να αποκτά ευρύτερες οικονομικές διαστάσεις, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων και, κατ’ επέκταση, το κόστος χρηματοδότησης.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το γεωπολιτικό σοκ μετατρέπεται και σε χρηματοπιστωτικό σοκ. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεαστεί από την αύξηση των επιτοκίων.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού μπορεί να επιβαρύνει τόσο τις κρατικές χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια.

Πληθωρισμός: Οι αυξήσεις περιορίζονται κυρίως στην ενέργεια

Παρά τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις αγορές, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας εμφανίστηκε περισσότερο καθησυχαστικός όσον αφορά τη μετάδοση των ανατιμήσεων στον ευρύτερο πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση των τιμών καταναλωτή που συνδέεται με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν έχει επεκταθεί σε σημαντικό βαθμό σε άλλες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

«Είναι ξεκάθαρα 100% ενέργεια», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής παρατηρούνται ελάχιστες έμμεσες επιπτώσεις.

«Βλέπουμε πολύ μικρό αντίκτυπο σε αυτή τη φάση και δεν διαπιστώνουμε δευτερογενείς επιδράσεις», πρόσθεσε.

Η απουσία σημαντικών δευτερογενών επιπτώσεων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ΕΚΤ, καθώς υποδηλώνει ότι οι ενεργειακές ανατιμήσεις δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί σε ευρεία κλίμακα στις υπόλοιπες τιμές της οικονομίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, Όλαφ Σλάιπεν, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια εκδήλωση.

Ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης αναγνώρισε ότι το ενεργειακό σοκ εμφανίζει σημαντική διάρκεια, σημείωσε ωστόσο ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες των νοικοκυριών παραμένουν σταθερά αγκυροβολημένες.

Η διαπίστωση αυτή αποτελεί θετικό στοιχείο για τους υπευθύνους χάραξης νομισματικής πολιτικής, καθώς περιορίζει, προς το παρόν, τον κίνδυνο οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές να προκαλέσουν έναν νέο, γενικευμένο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

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