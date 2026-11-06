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Νέες αποχωρήσεις διαχειριστών καταγράφονται στη Millennium Management του Ίζι Ενγκλάντερ, του fund που είναι γνωστού στην Ελλάδα μεταξύ άλλων και από την απόφασή της να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Τουλάχιστον δύο ακόμη ομάδες διαπραγμάτευσης πιστωτικών τίτλων (credit trading pods), που διαχειρίζονταν κεφάλαια για λογαριασμό του επενδυτικού κολοσσού, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, ο Ντόμινικ Μάτζιο και ο Αμίτ Αγκραβάλ, οι οποίοι διαχειρίζονταν την Abacove Capital στο πλαίσιο της Millennium, αποχωρούν από την εταιρεία.

Τον ίδιο δρόμο ακολουθούν ο Μαρκ Μίναν και ο Ντέιβιντ Ούλριχ, οι οποίοι είχαν την ευθύνη διαχείρισης κεφαλαίων στην Twin Lights, μία ακόμη εσωτερική επενδυτική ομάδα της Millennium.

Οι αποχωρήσεις πραγματοποιούνται έπειτα από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις πιστωτικές αγορές, οι οποίες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις ανησυχίες για τη χρηματοδότηση της μαζικής ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, τα υψηλά επιτόκια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους οι δύο ομάδες εγκαταλείπουν τη Millennium.

Ο Μάτζιο, όπως και εκπρόσωπος της Millennium, αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες του Bloomberg, ενώ οι Μίναν και Ούλριχ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Στα επίπεδα της κρίσης του 2009 τα spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων υψηλού κινδύνου

Οι πιέσεις στις αγορές χρέους έχουν ενταθεί σημαντικά, με τα περιθώρια απόδοσης (spreads) των ευρωπαϊκών ομολόγων υψηλού κινδύνου (junk bonds) να εκτινάσσονται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τις επενδυτικές στρατηγικές που επικεντρώνονται στις πιστωτικές αγορές, καθώς οι απότομες μεταβολές στις αποτιμήσεις και στο κόστος δανεισμού δυσχεραίνουν τη διαχείριση των θέσεων.

Την ίδια στιγμή, επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές έχουν επίσης δεχθεί ισχυρές πιέσεις, εξαιτίας του κύματος πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, αλλά και απρόβλεπτων πολιτικών εξελίξεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το αποτέλεσμα-έκπληξη των εκλογών στη Βραζιλία τον περασμένο μήνα, το οποίο προκάλεσε πρόσθετες αναταράξεις στις αγορές.

Κύμα αποχωρήσεων από Millennium και Brevan Howard

Η Abacove και η Twin Lights προστίθενται σε τουλάχιστον δύο ακόμη περιπτώσεις διαχειριστών πιστωτικών στρατηγικών που έχουν διακόψει τη συνεργασία τους με τη Millennium τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η Millennium απέσυρε κεφάλαια από το hedge fund Axebrook Capital, το οποίο επικεντρώνεται σε επενδύσεις στην αγορά χρέους.

Παράλληλα, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, ο Μάναβ Γκούπτα, ανώτερο στέλεχος διαπραγμάτευσης πιστωτικών τίτλων στη Millennium Management, αποχώρησε από την εταιρεία λιγότερο από έξι μήνες αφότου είχε μεταφέρει το δικό του hedge fund στον πολυστρατηγικό επενδυτικό όμιλο.

Οι αποχωρήσεις δεν περιορίζονται, ωστόσο, στη Millennium.

Τουλάχιστον πέντε διαχειριστές χαρτοφυλακίων με εξειδίκευση στις πιστωτικές αγορές έχουν επίσης αποχωρήσει από τη Brevan Howard Asset Management, υπογραμμίζοντας τις ανακατατάξεις που καταγράφονται στον ευρύτερο κλάδο των hedge funds.

Απώλειες 2,3% τον Οκτώβριο για τη Millennium

Η Millennium Management, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους περίπου 95 δισ. δολαρίων, κατέγραψε απώλειες 2,3% τον Οκτώβριο, περιορίζοντας τη συνολική απόδοσή της από την αρχή του έτους στο 5,7%.

Ο επενδυτικός κολοσσός ακολουθεί ένα πολυστρατηγικό μοντέλο λειτουργίας, απασχολώντας εκατοντάδες traders, στους οποίους κατανέμει κεφάλαια για επενδύσεις σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στη λειτουργία πολλών επιμέρους επενδυτικών ομάδων, γνωστών ως trading pods, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση κεφαλαίων εφαρμόζοντας εξειδικευμένες στρατηγικές.

Οι τελευταίες αποχωρήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές δοκιμάζει τις αποδόσεις των επενδυτικών στρατηγικών και δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων.