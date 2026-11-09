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Τον κίνδυνο να επιβραδυνθούν οι τεράστιες επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI), συμπεριλαμβανομένων των data centers, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της UBS Group, Σέρτζιο Ερμότι.

Μιλώνταςστο Bloomberg Television από το Σίδνεϊ, ο επικεφαλής της ελβετικής τράπεζας ανέφερε ότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δημιουργήσουν την οικονομική αξία που προσδοκά η αγορά.

«Οι επενδυτές δικαιολογημένα θέτουν ερωτήματα σχετικά με το πόση αξία μπορεί πραγματικά να δημιουργηθεί από αυτόν τον επενδυτικό κύκλο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, το βασικό ζήτημα δεν είναι τόσο οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες της τεχνολογίας, όσο ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να αποδώσουν οι επενδύσεις.

«Το πρόβλημα αφορά περισσότερο το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή το πόσο γρήγορα μπορούν πράγματι να προκύψουν όλα αυτά τα οφέλη. Υπό αυτή την έννοια, βλέπουμε να διατυπώνονται ορισμένα σημαντικά ερωτήματα για τις αποτιμήσεις», σημείωσε.

Οι Δημοκρατικοί και ο κίνδυνος επιβράδυνσης στα data centers

Η εκλογική επικράτηση υποψηφίων που υποστηρίζουν αυστηρότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμες αναμετρήσεις για το Κογκρέσο εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις επενδύσεις στον κλάδο.

Οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές βρίσκονται ήδη υπό πίεση, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών.

«Οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν επιβράδυνση στην ανάπτυξη νέων υποδομών και παραγωγικής δυναμικότητας», ανέφερε ο Ερμότι.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία.

«Ο επενδυτικός κύκλος της AI θα αποτελέσει αναμφίβολα μια πολύ ισχυρή κινητήρια δύναμη ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, προκαλώντας πιθανή μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές», προειδοποίησε.

Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές και αμφιβολίες για τις επενδύσεις

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ προσέθεσαν έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στις τοποθετήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες, οι επενδυτές είχαν αρχίσει να αμφισβητούν εάν οι επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην AI θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Η προοπτική αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου, μετά την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, επιβαρύνει περαιτέρω τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη των κατασκευαστών επεξεργαστών και των προμηθευτών εξοπλισμού για data centers.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν συμβάλει στη μεγαλύτερη πτώση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών από το 2020, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν την έκθεσή τους στον κλάδο.

Πληθωρισμός και επιτόκια: Ο κίνδυνος που υποτιμούν οι αγορές

Ο επικεφαλής της UBS στάθηκε επίσης στους κινδύνους που απορρέουν από τον επίμονο πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν την έντασή του.

Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

«Πιθανότατα εξακολουθεί να υποτιμάται το πόσο επίμονος είναι ο πληθωρισμός, καθώς και το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμένεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίηση για τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης στην Ευρώπη

Ο Ερμότι εξέφρασε παράλληλα την ανάγκη για πιο αποφασιστική αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων στην Ευρώπη, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κινηθούν ταχύτερα.

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την εκτίναξη των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων, ο επικεφαλής της UBS απέφυγε να μιλήσει για άμεσο κίνδυνο αποσταθεροποίησης.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι ο κίνδυνος μετάδοσης των πιέσεων από τη Γαλλία σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

«Το να πω ότι ανησυχώ ίσως είναι υπερβολικό. Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι τα ζητήματα αυτά ενδέχεται να μην αντιμετωπιστούν με την απαιτούμενη σοβαρότητα και ταχύτητα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης, ο οποίος πιθανότατα είναι και ο σημαντικότερος», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αρμόδιοι θεσμοί θα προχωρήσουν σε επείγοντα μέτρα για τον περιορισμό μιας ενδεχόμενης ευρύτερης κρίσης.