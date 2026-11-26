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Η δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς να συνδυάσει την οργανική ανάπτυξη με υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα κεφαλαιακά περιθώρια για νέες επιχειρηματικές κινήσεις, βρίσκεται στο επίκεντρο της θετικής επενδυτικής προσέγγισης της UBS για την ελληνική τράπεζα.

Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 12,50 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 34,2% έναντι της τιμής αναφοράς των 9,31 ευρώ. Η συνολική προσδοκώμενη απόδοση, συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος, διαμορφώνεται στο 41,1%.

Η UBS θεωρεί ότι οι επιδόσεις της Πειραιώς κινούνται υψηλότερα από τις παραδοχές του επιχειρηματικού της σχεδίου, ενώ η ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού και η καλύτερη των προσδοκιών πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής ενισχύουν τις προοπτικές της επόμενης τριετίας.

Πρόσθετα κεφάλαια προς αξιοποίηση

Παρά τη δέσμευση της διοίκησης για επιστροφή κεφαλαίων ύψους 5 δισ. ευρώ στους μετόχους σε βάθος πενταετίας, η UBS εκτιμά ότι η Πειραιώς θα συνεχίσει να ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Ο δείκτης CET1 προβλέπεται να ανέλθει στο 13,8% το 2027 και στο 14,4% το 2029, έναντι εσωτερικού στόχου 13% που χρησιμοποιεί η UBS στην ανάλυσή της.

Σύμφωνα με το μοντέλο του οίκου, τα πλεονάζοντα κεφάλαια αναμένεται να αυξηθούν από 302 εκατ. ευρώ το 2027 σε 450 εκατ. ευρώ το 2028 και 633 εκατ. ευρώ το 2030.

Οι εκτιμήσεις αυτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων διανομών ή εξαγορών συμπληρωματικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στις προβλέψεις της UBS.

Επιπλέον όφελος θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή του ευνοϊκότερου εποπτικού χειρισμού της συμμετοχής στην Εθνική Ασφαλιστική, μέσω του Danish Compromise.

Σε επίπεδο μερισμάτων, ο οίκος προβλέπει αύξηση από 0,54 ευρώ ανά μετοχή για τη φετινή χρήση σε 0,64 ευρώ το 2027 και 1,04 ευρώ το 2030, με το ποσοστό διανομής να φτάνει το 70% στο τέλος της περιόδου.

Οι χορηγήσεις στηρίζουν τα έσοδα

Η πιστωτική επέκταση παραμένει βασικός παράγοντας ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας. Η UBS προβλέπει ότι το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων θα ανέλθει σε 43,6 δισ. ευρώ το 2027 και 54,5 δισ. ευρώ το 2030, από 37,3 δισ. ευρώ το 2025.

Τα επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να προσεγγίσουν τα 45 δισ. ευρώ στο τέλος της δεκαετίας, ενώ ανάκαμψη προβλέπεται και στη στεγαστική πίστη.

Η αύξηση των χορηγήσεων, η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου τίτλων και η βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου αναμένεται να οδηγήσουν σε διψήφια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους τόσο φέτος όσο και το 2027.

Πιο συγκρατημένες είναι οι προσδοκίες για τις προμήθειες το επόμενο έτος, καθώς η μετάβαση στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του τραπεζικού δικτύου συνεπάγεται αλλαγές στον χρόνο λογιστικής αναγνώρισης των σχετικών εσόδων.

Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου προβλέπεται να αυξηθούν από 2,95 δισ. ευρώ φέτος σε 3,22 δισ. ευρώ το 2027 και 3,82 δισ. ευρώ το 2030.

Υψηλότερη αποδοτικότητα με λιγότερους κινδύνους

Η Πειραιώς έχει περιορίσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την UBS.

Ο δείκτης αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 1,5% έως το 2030, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα προβλέπεται να μειωθεί στο 29%, από 33,6% φέτος.

Η UBS εκτιμά ότι τα δημοσιευμένα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 18,8% το 2027, στα 1,06 ευρώ, υπερβαίνοντας τον υφιστάμενο στόχο της διοίκησης για περίπου 0,99 ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 1,37 δισ. ευρώ το 2027 και 1,76 δισ. ευρώ το 2030, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να φτάνει αντίστοιχα στο 17,3% και στο 18,1%.

Τι δικαιολογεί την αποτίμηση

Παρά τις προοπτικές βελτίωσης της αποδοτικότητας, η μετοχή αποτιμάται σε 8,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και 7,8 φορές εκείνα του 2028, επίπεδα που η UBS θεωρεί ελκυστικά.

Ο οίκος διατηρεί σχετικά συντηρητικές παραδοχές αποτίμησης, χρησιμοποιώντας μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17% και κόστος ιδίων κεφαλαίων 11,5%.

Στους κινδύνους συγκαταλέγει τα συγκριτικά μικρότερα κεφαλαιακά περιθώρια έναντι ανταγωνιστών, την υψηλή συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στα εποπτικά κεφάλαια και την ευαισθησία των επιτοκιακών περιθωρίων σε ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων.

Ωστόσο, η σταδιακή αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, σε συνδυασμό με την αύξηση της κερδοφορίας, δημιουργεί, κατά την UBS, περιθώρια περαιτέρω ανάδειξης της χρηματιστηριακής αξίας της Πειραιώς.