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Ένα ακόμη πλήγμα δέχεται η UBS στη μακροχρόνια αντιπαράθεσή της με τις ελβετικές αρχές για την αυστηροποίηση των τραπεζικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τάχθηκε υπέρ ενός σχεδίου που η τράπεζα έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Φορολογίας της κάτω Βουλής της Ελβετίας ενέκρινε την Τρίτη πρόταση που υποχρεώνει την UBS να καλύπτει με κεφάλαια υψηλής ποιότητας CET1 το 90% της αξίας των θυγατρικών της στο εξωτερικό. Η απόφαση ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις επιδιώξεις της ελβετικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εξέλιξη αυξάνει τις πιθανότητες το μέτρο να αποκτήσει τελικά ισχύ νόμου, καθώς η άνω Βουλή έχει ήδη ταχθεί υπέρ της σχετικής ρύθμισης από τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η απόφαση της επιτροπής έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα ενόψει της ψηφοφορίας στην ολομέλεια της κάτω Βουλής, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και τον Δεκέμβριο. Παραμένει, επομένως, ανοιχτό το ενδεχόμενο οι βουλευτές να διαφοροποιηθούν από την εισήγηση.

Παράλληλα, η επιτροπή υποστήριξε ξεχωριστή πρόταση, με την οποία καλείται η κυβέρνηση να εξετάσει αλλαγές στη μέθοδο αποτίμησης των θυγατρικών των διεθνών τραπεζών, γνωστή ως μέθοδος της καθαρής θέσης (equity method).

Μια πιο συντηρητική αποτίμηση των θυγατρικών θα μπορούσε να διευκολύνει την UBS να ανταποκριθεί στις αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, περιορίζοντας το πρόσθετο κεφαλαιακό βάρος.

Η προσπάθεια ενίσχυσης του ελβετικού τραπεζικού πλαισίου ξεκίνησε μετά την κατάρρευση της Credit Suisse το 2023, με στόχο τη δημιουργία σημαντικά μεγαλύτερων κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας για την UBS, τη μοναδική εναπομείνασα ελβετική τράπεζα με παγκόσμια συστημική παρουσία.

Η UBS αντιδρά έντονα στις προτεινόμενες αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι θα πλήξουν την ανταγωνιστικότητά της έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Σέρτζιο Ερμότι, έχει εκφράσει την αντίθεσή του ακόμη και στον συμβιβαστικό κανόνα του 90%, ο οποίος αποτελεί περιορισμένη υποχώρηση σε σχέση με την αρχική κυβερνητική πρόταση για πλήρη κάλυψη 100%.

Μάλιστα, η διοίκηση έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας της UBS εκτός Ελβετίας, εφόσον το νέο κανονιστικό πλαίσιο καταστήσει δυσμενέστερους τους όρους λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας, η εφαρμογή του κανόνα 90% θα απαιτούσε πρόσθετα κεφάλαια CET1 ύψους 16 δισ. δολαρίων.

Αντίθετα, η ελβετική κυβέρνηση περιορίζει την εκτίμησή της για το κεφαλαιακό έλλειμμα στα 5 δισ. δολάρια, καθώς συνυπολογίζει μέτρα αντιστάθμισης, όπως η μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό στην Ελβετία.

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής και της σημερινής συνεδρίασης επικεντρωθήκαμε αποκλειστικά και διεξοδικά στη συζήτηση για τα κεφάλαια», δήλωσε ο Σάμουελ Μπενταχάν, πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής της κάτω Βουλής.

«Ο μαγικός αριθμός που ενέκρινε η επιτροπή είναι το 90%», πρόσθεσε.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η UBS διέθετε κεφάλαια CET1 ύψους 73 δισ. δολαρίων.

Με το σημερινό καθεστώς, η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για τις ξένες θυγατρικές ανέρχεται περίπου στο 60%, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο αυτής μπορεί να καλυφθεί μέσω ομολόγων πρόσθετης κατηγορίας 1 (AT1).