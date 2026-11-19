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Σε συμφωνία για το μέλλον της Commerzbank κατέληξαν η ιταλική UniCredit και η γερμανική κυβέρνηση, σε μια εξέλιξη που διευκολύνει την εξαγορά της γερμανικής τράπεζας από τον ιταλικό τραπεζικό όμιλο.

«Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η συμφωνία επικεντρώνεται στη δέσμευση απέναντι στους πελάτες της Commerzbank που ανήκουν στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Mittelstand), στη διατήρηση των διεθνών δυνατοτήτων της, καθώς και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα», ανέφερε η Commerzbank σε ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Reuters.

«Επιπλέον, η έδρα της Commerzbank θα παραμείνει μόνιμα στη Φρανκφούρτη και η τράπεζα θα συνεχίσει να είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανία εγκατέλειψε την απαίτησή της να ορίζει δύο μέλη του εποπτικού συμβουλίου της Commerzbank.

Έλεγχος της Commerzbank με συμμετοχή σχεδόν 50%

Η UniCredit, υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου, Αντρέα Ορσέλ, αναμένεται να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank μόλις περιέλθουν στην κατοχή της οι μετοχές που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συμμετοχή της UniCredit θα διαμορφωθεί λίγο κάτω από το 50%.

Η γερμανική κυβέρνηση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank και έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το μέλλον της τράπεζας υπό τον έλεγχο του ιταλικού ομίλου.

Η UniCredit έλαβε πρόσφατα την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συναλλαγή, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές εξαγορές στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Η χρηματιστηριακή αξία της Commerzbank διαμορφώνεται σήμερα σε περίπου 41 δισ. ευρώ (45 δισ. δολάρια).

Οι επόμενες κινήσεις του Αντρέα Ορσέλ

Ο Αντρέα Ορσέλ έχει δηλώσει ότι αναμένει την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων έως το τέλος Νοεμβρίου.

Αυτό θα του επιτρέψει να αναλάβει τον έλεγχο της Commerzbank και να ξεκινήσει την εφαρμογή της στρατηγικής του για τη γερμανική τράπεζα.

Ο επικεφαλής της UniCredit έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί την αναδιάρθρωση του εποπτικού συμβουλίου και ενδεχομένως αλλαγές στην ανώτατη διοίκηση.

Η στρατηγική του θα βασιστεί σε επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο και έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της Commerzbank.

Το σχέδιο προβλέπει περικοπές έως 7.000 θέσεων εργασίας, καθώς και περιορισμό του διεθνούς δικτύου της τράπεζας.

Παράλληλα, επιδιώκεται η μεγαλύτερη επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στη Γερμανία και στην Πολωνία, όπου η Commerzbank ελέγχει την mBank.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν σχέδια για χιλιάδες απολύσεις και σημαντική μείωση των γραφείων της Commerzbank στο εξωτερικό.

Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί την αντικατάσταση της διευθύνουσας συμβούλου της Commerzbank, Μπετίνα Oρλόπ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ορσέλ χαιρέτισε «τη στήριξη για την ταχεία μεταβίβαση του ελέγχου» που εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της εποικοδομητικής συνεργασίας με τον υπουργό και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επιλύουμε τα εκκρεμή ζητήματα και, με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιούμε τις σημαντικές δυνατότητες της Commerzbank ως μέρους του Ομίλου UniCredit», δήλωσε.