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Προς την έξοδο από την ηγεσία της Commerzbank οδεύει η διευθύνουσα σύμβουλος της γερμανικής τράπεζας, Μπετίνα Ορλόπ, καθώς η UniCredit ολοκληρώνει τη διαδικασία εξαγοράς της, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ιταλική τράπεζα ζήτησε από την Commerzbank να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, με στόχο την αναδιάρθρωση του εποπτικού συμβουλίου της, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της γερμανικής τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η UniCredit προτίθεται να θέσει σε ψηφοφορία πρόταση δυσπιστίας κατά απροσδιόριστου αριθμού μελών του διοικητικού συμβουλίου της Commerzbank, εφόσον το εποπτικό συμβούλιο δεν παρουσιάσει συμφωνίες για τη λύση της συνεργασίας με ορισμένα εξ αυτών.

Η Όρλοπ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Όπως έχει μεταδώσει το Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, σχεδιάζει να την αντικαταστήσει λίγο μετά την ανάληψη του ελέγχου της Commerzbank και βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση πιθανών διαδόχων της.

Εκπρόσωπος της Commerzbank αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση.

Σαρωτικές αλλαγές και περικοπές θέσεων εργασίας

Η UniCredit ξεπέρασε νωρίτερα την Πέμπτη και το τελευταίο εποπτικό εμπόδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Commerzbank. Παράλληλα, πρότεινε την τοποθέτηση του Ορσέλ στη θέση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της γερμανικής τράπεζας, την οποία κατέχει σήμερα ο Γενς Βάιντμαν, πρώην πρόεδρος της Bundesbank.

Ο επικεφαλής της UniCredit σχεδιάζει την περικοπή έως και 7.000 θέσεων εργασίας, καθώς και τη δραστική συρρίκνωση του διεθνούς δικτύου της Commerzbank. Η Όρλοπ είχε εκφράσει στο παρελθόν τη διαφωνία της με ορισμένες από τις στρατηγικές προτάσεις του.

Ο Ορσέλ επιδιώκει εδώ και χρόνια την εξαγορά της Commerzbank, κάμπτοντας στην πορεία τις αντιδράσεις της διοίκησης, των εκπροσώπων των εργαζομένων, αλλά και πολιτικών ηγετών.

Η συναλλαγή θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού τραπεζικού κολοσσού με ενεργητικό άνω του 1,5 τρισ. ευρώ και ισχυρή παρουσία στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και αρκετές μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές.