Τη στήριξή του στους υποψηφίους που πρότεινε η UniCredit ως ανεξάρτητα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της Commerzbank εξέφρασε το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, σηματοδοτώντας την αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ των δύο πλευρών στο ζήτημα της εξαγοράς.

«Η UniCredit έχει προτείνει δύο ανεξάρτητα μέλη για το εποπτικό συμβούλιο, τα οποία διαθέτουν εξαιρετική γνώση τόσο της γερμανικής αγοράς όσο και της Commerzbank», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στο Bloomberg. «Θα στηρίξουμε τους δύο αυτούς υποψηφίους, για τους οποίους προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με τη UniCredit».

Η στήριξη αυτή καταδεικνύει τη σταδιακή μεταστροφή της Γερμανίας υπέρ της συμφωνίας, έπειτα από μια μακρά περίοδο ανοιχτής εναντίωσης, η οποία ξεκίνησε όταν ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, άρχισε να επιδιώκει την εξαγορά, πριν από λίγο περισσότερο από δύο χρόνια.

Η γερμανική κυβέρνηση άναψε πρόσφατα το πράσινο φως, αίροντας το τελευταίο σοβαρό εμπόδιο στις προσπάθειες του Ορσέλ να αναδιαμορφώσει την Commerzbank σύμφωνα με τον σχεδιασμό του.

Η UniCredit έλαβε την Πέμπτη την τελευταία εκκρεμούσα ρυθμιστική έγκριση για την εξαγορά της Commerzbank, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Στη συνέχεια, η ιταλική τράπεζα πρότεινε τον Ορσέλ για τη θέση του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου της Commerzbank, η οποία πλέον θα λειτουργεί ουσιαστικά ως θυγατρική της, ενώ παρουσίασε και κατάλογο άλλων υποψηφίων για τη στελέχωση του συγκεκριμένου διοικητικού οργάνου.

Οι αντιδράσεις των μετόχων μειοψηφίας

«Οι προτάσεις αυτές δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας», δήλωσε μετά την ανακοίνωση ο Αντρέας Τόμε, διαχειριστής κεφαλαίων στην Deka. «Ένα νέο εποπτικό συμβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να προασπίζεται τα συμφέροντα όλων των μετόχων».

«Αυτό δεν θα ισχύει με τον Ορσέλ επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου, καθώς δεν είναι ανεξάρτητος», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα είχαν ως αποτέλεσμα μόλις το 30% των μελών του εποπτικού συμβουλίου να είναι ανεξάρτητα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό θα έπρεπε να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50%.

Τραπεζικός κολοσσός με ενεργητικό άνω των 1,5 τρισ. ευρώ

Ο ενιαίος τραπεζικός όμιλος θα διαθέτει στοιχεία ενεργητικού άνω των 1,5 τρισ. ευρώ (1,6 τρισ. δολαρίων) και θεωρητική χρηματιστηριακή αποτίμηση περίπου 150 δισ. ευρώ.

Η Commerzbank θα συνεισφέρει περίπου 600 δισ. ευρώ σε στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό του νέου ομίλου.

Ο διακανονισμός των συναλλαγών για τις μετοχές της Commerzbank που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς της UniCredit νωρίτερα φέτος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 7 Δεκεμβρίου, ανεβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής της ιταλικής τράπεζας περίπου στο 47%.

Η UniCredit έχει ζητήσει από την Commerzbank να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, καθώς επιδιώκει τη ριζική αναδιάρθρωση του εποπτικού συμβουλίου της.

Ο Ορσέλ έχει προαναγγείλει σχέδιο περικοπής δαπανών ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ στην Commerzbank, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση έως και 7.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία, καθώς και τον περιορισμό των διεθνών δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Η μετοχή της Commerzbank υποχωρούσε την Παρασκευή έως και 2,7%, καταγράφοντας απώλειες για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση. Από τις αρχές του έτους, η μετοχή σημειώνει πτώση σχεδόν 10%, συγκαταλεγόμενη μεταξύ εκείνων με τις χειρότερες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Οι δεσμεύσεις της UniCredit προς τη γερμανική κυβέρνηση

Η UniCredit έχει δεσμευθεί «να διευρύνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να διατηρήσει την Commerzbank ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με έδρα τη Φρανκφούρτη, ένα από τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά κέντρα της Ευρώπης, και να συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο με τους εργαζομένους και το συμβούλιο εργαζομένων», ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών.

«Οι δεσμεύσεις αυτές συνάδουν με τις βασικές προτεραιότητες και προσδοκίες της γερμανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου «υποχρεούνται εκ του νόμου να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον της εταιρείας, ανεξαρτήτως του ποιος τα πρότεινε ή τα εξέλεξε», υπογράμμισε το υπουργείο.

Οι υποψήφιοι για το εποπτικό συμβούλιο της Commerzbank

Ακολουθεί ο κατάλογος των υποψηφίων που πρότεινε η UniCredit για τη στελέχωση του εποπτικού συμβουλίου της γερμανικής τράπεζας: