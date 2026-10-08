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Πρόστιμο άνω των 6 εκατ. λιρών (7,9 εκατ. δολαρίων) στη Deloitte από τη βρετανική εποπτική αρχή για ελεγκτικές εργασίες που αφορούσαν την The Go-Ahead Group Ltd., έναν από τους σημαντικούς ομίλους στον τομέα των μεταφορών.

Το Financial Reporting Council (FRC) ανακοίνωσε ότι η Deloitte δεν προχώρησε στις απαιτούμενες έρευνες, δεν επέδειξε τον απαραίτητο βαθμό επαγγελματικού σκεπτικισμού και δεν αξιολόγησε επαρκώς τα στοιχεία που υποδείκνυαν την ύπαρξη παραγόντων που συνδέονταν με κίνδυνο απάτης.

Οι ελεγκτικές αστοχίες

Οι έλεγχοι αφορούσαν θυγατρικές της Go-Ahead και πραγματοποιήθηκαν για τις οικονομικές χρήσεις από το 2016 έως και το 2020. Σύμφωνα με την εποπτική αρχή, οι ελεγκτικές εργασίες δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα επαγγελματικά πρότυπα.

Το αρχικό πρόστιμο είχε οριστεί στα 11 εκατ. λίρες, ωστόσο μειώθηκε λόγω της συνεργασίας της Deloitte με τις αρχές και της έγκαιρης παραδοχής των σχετικών ευρημάτων.

Παράλληλα, το FRC ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ξεχωριστή έρευνα που αφορούσε τους ελέγχους της Deloitte για τη χρήση του 2021, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκβασή της.

Η Deloitte UK αναγνώρισε ότι τμήματα του ελεγκτικού έργου της δεν ανταποκρίθηκαν στα αναμενόμενα πρότυπα και ανέφερε ότι έχει αντλήσει διδάγματα από την υπόθεση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση και παροχή ελέγχων υψηλής ποιότητας.

Η Go-Ahead Group πέρασε σε ιδιωτικό έλεγχο το 2022, όταν κοινοπραξία με επικεφαλής την Kinetic Group και τη Globalvia Inversiones SA ολοκλήρωσε την εξαγορά της έναντι 714 εκατ. λιρών.

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