Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ισχυρό παραμένει το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον Δεκέμβριο, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη εξακολουθούν να εντείνονται, παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ο Άντε Ζίγκμαν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, εκτίμησε ότι η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να προχωρήσει τον επόμενο μήνα στην τρίτη αύξηση του κόστους δανεισμού από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

«Ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται τον Οκτώβριο», δήλωσε την Πέμπτη από την Οπατίγια της Κροατίας, προσθέτοντας ότι «υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να αυξηθούν τα επιτόκια τον Δεκέμβριο».

Ο Κροάτης αξιωματούχος προστίθεται στη σειρά στελεχών της ΕΚΤ που προετοιμάζουν το έδαφος για νέα αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης στην τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του 2026.

Οι τιμές καταναλωτή στην Ευρωζώνη αυξάνονται πλέον με ρυθμό διπλάσιο από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ, ενισχύοντας τις πιέσεις για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Παρότι οι αγορές προεξοφλούν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων και το 2027, ο Ζίγκμαν απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες εκτιμήσεις, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν οι επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές ενέργειας μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η οποία έχει συνοδευτεί από σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού.

«Βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση όπου η τιμή του αργού πετρελαίου έχει μειωθεί σχεδόν κατά 20% τις τελευταίες ημέρες», σημείωσε.

«Το αν αυτή η εξέλιξη θα διατηρηθεί, αν οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να υποχωρούν ή αν θα υπάρξει κάποια άλλη έκπληξη, είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς», πρόσθεσε.